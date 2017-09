«Злая и слепая». Реакция соцсетей на счет 118-110 в пользу Альвареса (видео)

«Советский спорт» собрал самые интересные публикации о завершившемся поединке за звание чемпиона мира в среднем весе между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом.

Напомним, что бой завершился вничью. Счет судейских записок: 110-118, 115-113, 114-114.

Счет 118-110 в пользу Альвареса выставила судья Адэлэйд Берд. Именно она стала главным героем интернет мемом.

«Адэлэйд Берд. 118-110 Канело. Злая и слепая».



«Головкин после объявления счета, когда Канело получил 10 раундов».



«Оскар де ла Хойя и судья, поставивший счет 118-110»

«Когда они объявили счет 118-110 в ползу Канело»

«Ну, блин. Головкин победил 115-113. 118-110 в пользу Канело - это криминал. ЗА такое надо сажать. Сколько Оскар отвалил судье?»

«Ну, блин. Головкин победил 115-113. 118-110 в пользу Канело - это криминал. ЗА такое надо сажать. Сколько Оскар отвалил судье?»

«Серьезно, судья, давшая такой результат больше не должна судить»

«Серьезно, судья, давшая такой результат больше не должна судить»

«Твое лицо, когда услышал, что победил Канело»

«Кто-нибудь еще считает, что Канело выигарл 10 раундов?»

«Каждый, кто услышал счет»

«Когда ты даже подумать не мог о ничье»

«Когда я фанат Канело и слышу решение судьи»

«Когда я фанат Канело и слышу решение судьи»