Евгений Донской: Сняться в сериале по типу «Друзей» – мечта всей моей жизни

Российский теннисист Евгений Донской – о работе на «Евроспорте», эмоциях Андрея Рублева, скором рождении сына и любимом сериале.

«93 года без наушников бахаем»

– Вам доверили стрелять из пушки в Петропавловской крепости. Впечатлило?

– Очень! Я в Петербурге много раз был, но никогда не получалось поездить и посмотреть местные достопримечательности. Спасибо турниру за такую возможность, мне очень понравилось. Она невероятно громко стреляет. Я подошел к главному человеку у пушки и спрашиваю – а в уши вставить что-то надо? А он мне отвечает – брось, все в порядке будет, 93 года без наушников бахаем.

– Роберта Винчи в прошлом году рассказывала, что ей уши заложило надолго.

– Мне нет, через три минуты отпустило уже. Может, во время матча будет побаливать, но сейчас все в порядке. В общем, это в любом случае того стоило, не каждый день дают прикоснуться к истории.

– Давайте начнем интервью не с вашей игры. В последнее время вы постоянно комментируете матчи на «Евроспорте». И у вас очень здорово получается.

– Правда? Спасибо большое. Очень приятно.

– Готовитесь к репортажам?

– Никогда не готовлюсь. Меня приглашают поработать на встречах русских ребят – я прихожу и комментирую. У меня есть друзья, которые имеют прямое отношение к теннису, и друзья, которые просто любят смотреть игры. Они все говорят, что я очень классно комментирую. Как будто бы на их лад, вставляя словечки типа «офигенно».

– Чаще всего у вас проскакивает «блин».

– Да, грешу. Понимаю, что это плохо и неправильно. Я пытаюсь убрать слова-паразиты, но иногда удается с большим трудом. А если вернуться к подготовке – только просматриваю, когда соперники уже играли друг с другом и как. А остальное – я знаю больше журналистов и комментаторов. Например, мой первый опыт был в Париже на Ролан Гарросе, когда Кузнецов играл против Энди Маррея, комментировал спокойно и мог даже болеть за Андрюху.

– А иногда нельзя?

– Да, однажды играл Рублев с кем-то и транслировали на СНГ, поэтому попросили перед репортажем воздержаться от переживаний за Андрея и постараться не употреблять слово «наш».

– Вернемся к игре с Кузнецовым.

– Да-да. Я тогда очень эмоционально комментировал, использовал слова «Андрюха», «наш парень», «офигенно сыграл» и знал несколько историй про прошлый матч Кузнецова с Марреем. В августе 2014 на US Open Маррей вел 2:0, потом отдал Кузе один сет и пошел показывать своему боксу руками, что собирается сниматься. Андрей мне все это рассказывал так: «иду и думаю, ну не может же мне так повезти. Да не может такого быть». А у Энди такая тактика, он всегда немного ноет. Вопросов нет, он великий теннисист, но он постоянно показывает, что у него все плохо и все болит. А потом рубится и бегает.

– Сложно было первый раз?

– Я все делаю с душой, поэтому никаких проблем не было. Я просто кайфовал. Огромное спасибо моему напарнику, потому что он очень мне помогал, выводил меня на какие-то вопросы, давал высказаться, а где-то в перерывах поправлял. В общем, чувствовал себя спокойно и вообще не переживал. Только пытался сконцентрироваться на том, чтобы не употреблять дурацкие слова.

Спасибо @eurosport.ru за новоприобретённый и интересный опыт в качестве спортивного комментатора. #tennis #tennislife #rolandgarros2017 Публикация от Evgeny Donskoy (@edonskoy) Июн 2 2017 в 6:50 PDT

– После окончания карьеры совсем станете нашим коллегой?

– Мне очень нравится, но, наверное, я хотел бы, чтобы это было второстепенным. Хотя неизвестно, как сложится жизнь. Например, могу представить, чтобы я работал тренером и иногда приходил комментировать. Почему нет?

– Чувствуете себя комментатором или теннисистом, которого позвали покомментировать?

– Второе, конечно. Под комментатора я не подхожу как раз из-за своих словечек. Но честно, я не хочу их произносить, буду исправляться.

«После матча с Венгрией послал Рублева куда подальше»

– Вы сказали, что можете стать тренером, и сразу вспомнился ваш рассказ о том, как вы объясняли Турсунову, как ему нужно будет играть, а он попросил записать это все в вотсап. Каждому можете все по полочкам разложить?

– Да все могут, я не уникальный. Например, мне предстоит с кем-то играть, а я знаю, что недавно его обыгрывал Андрей Рублев. Пишу ему: что скажешь про него? И он рассказывает, что у него было в матче. Мол, Женек, помню, что он любит подавать по линии. Игроки между собой часто общаются и пытаются помочь всегда. Кто-то может сделать это лучше, кто-то хуже, но я всегда стараюсь рассказать побольше. Надеюсь, кому-то это помогает.

– Сборная у нас очень дружная, но в матче с венграми это не помогло. Почему Мартон Фучович в одиночку обыграл всю нашу команду?

– Нас там не было, поэтому судить очень сложно.

– Говорят, корт был чрезвычайно медленный.

– Да, это правда. Мы все три дня общались с Кареном Хачановым и он говорил об этом. После поражения в парном матче я очень переживал из-за того, что ребята возьмут на себя дурацкую ответственность. Мол, мы сейчас проиграем и будем виноваты в этом. Особенно, Андрюха Рублев постоянно так делает. После проигрыша от Фучовича он мне отправил сообщение с текстом «Извини, прости». Я ему прямым текстом написал – да иди ты куда подальше со своим прости. Чего ты выдумываешь? Никто бы лучше тебя не приехал и не сыграл бы. За что прости? Ты же не слил 0:6,0:6,0:6. Ты боролся, с 0:2 по сетам ушел, молодец! В общем, я знал, что Андрей очень близко все к сердцу воспринимает. А представьте, что было бы, если бы Карен обыграл Фучовича, а Андрей уступил бы в пятом матче? Можете ставить все что угодно, что после этого Рубль бы сидел с поникшей головой и перед всеми извинялся. Такой вот он человек, потому что считает, что подставил команду. Хотя это далеко не так. Я ответил, чтобы они не парились. Как будто мы бы сейчас приехали и разорвали бы там всех. Ребята сделали все, что могли, но не получилось.

– Часто обсуждают смену формата Кубка Дэвиса. Что думаете?

– Думаю, неплохая идея проводить недельный турнир, куда приезжали бы сборные. Там бы мы эту неделю сыграли и разъехались. Раз в год: приехали и разыграли чемпионство. Посмотрим, что будет дальше. Насколько я понял, со следующего сезона в одиночных матчах Кубка Дэвиса будет три сета вместо пяти. Для игроков лучше всего, чтобы это длилось как можно короче. Представьте, если бы Фучович после трех матчей за сборную приехал бы на турнир в Петербург? Но у всех федераций свое отношение к Кубку Дэвиса: где-то платят так много, что игрок даже не переживает по поводу других турниров и спокойно может их пропускать ради игр за сборную. А другой скажет – мне тут не платят и календарь неудобный, зачем я вообще туда поеду?

«После победы над Федерером все говорят назвать сына Федей»

– Последний раз вы были на главной странице всех новостных лент, когда обыграли Роджера Федерера. Читали комментарии любителей тенниса после той победы?

– Нет, никогда не читаю их. У меня плохой опыт: после поражения в Кубке Дэвиса от англичан меня поливали такими словами, что больше не захожу никуда. Мне не нравится, что у нас в стране так: победил – молодец, а проиграл – последняя скотина. Поэтому мало слежу за новостями. Бывает, конечно, листаю ленту в фэйсбуке, открыл интервью какое-то и прочитал. А к чему ваш вопрос?

– После поражения от Виктора Троицки, в котором вы не использовали 21 брейк-пойнт, один из комментаторов написал «Хозяин Федерера может себе позволить все».

– Ну и напишут же (смеется).

– Чувствуете, что вас теперь называют не Евгений Донской, а теннисист, который обыграл Федерера?

– Если честно, да. Первое время даже игроки подкалывали. Прихожу в раздевалку, а там Доминик Тим подходит и говорит – Женя, дай номерок, я тебе позвоню, расскажешь, как Роджера обыграть. Это немного напрягало. Я безумно рад, что я просто успел сыграть с Федерером, а то, что я его обыграл – это вообще запредельно. Но на этом же ничего не заканчивается, хочется каких-то новых достижений. Хорошо, если кто-то мне когда-то об этом напомнит. Мне будет приятно. Но надеюсь не будет так, что обо мне будут спрашивать и отвечать – а, так это тот чувак, который обыграл Федерера, но не помню, как его зовут.

– Этим летом вы узнали, что станете отцом. Ваши первые мысли?

– Я был очень рад. Я семейный человек и мне очень хотелось детей. Всегда говорил своим друзьям, что, если бы не теннис ­– у меня давно были бы дети. Я никого не осуждаю, но я не хотел бы быть старым папой для своего ребенка. Чтобы он не просто следил за мной со стороны, но и дружил.

В общем, эмоции просто супер. Мне было неважно: мальчик или девочка, но уже потом с супругой мы сделали мини-вечеринку, на которой узнавали пол ребенка. И тогда я уже начал думать, кого я хочу больше. Решил, что может сначала лучше мальчика, а потом можно и девочку. Больше для галочки, чтобы фамилия дальше шла (смеется).

Все произошло в Дубаи, но не после матча с Федерером. Меня все спрашивают – Женек, ты, наверное, на эмоциях такой матч выдал. Я отвечаю – спокойно, я в номер пришел в 3:30 ночи, а моя жена сидела и с моего телефона отвечала на безграничное количество поздравлений и комментариев. А мне на следующий день играть новый матч, поэтому я лег спать сразу. Хотя из-за эмоций сразу не уснул. Мне еще все говорят, чтобы я его назвал Федей.

– Символично, но, кажется, это чересчур.

– Да. Мы долго никому не говорили о том, что супруга беременна. А сейчас ждем малыша в ноябре. Сроки отличные, потому что роды планируются в межсезонье.

– Четко.

– Да, вообще супер (смеется). Дай бог, чтобы все было отлично.

– Как вы думаете, многое изменится?

– Конечно. Пока неизвестно, как все будет складываться, но даже сейчас я каждые три недели оказываюсь в Москве. Некоторые мне говорят, что первые два года будет легче. А потом, когда он уже начнет говорить и ходить, будет сложнее уезжать. Мне кажется, что многое будет зависеть от жены. Мне бы хотелось, чтобы она все еще была счастлива как женщина. Ребенок – это не значит, что она должна все время сидеть дома. Хочу, чтобы она ездила куда-то, красиво одевалась, если она этого хочет. Понятно, что она будет заниматься ребенком, но не должна быть с ним как в клетке.

«Джон Сноу – лучший, у всех есть косяки, но не у него»

– Дальше предлагаю вам закончить предложение: если бы я написал книгу…

– Это была бы фантастика. Типа «Игры престолов».

– Любите этот сериал?

– Да, очень! В середине был момент, когда мне показалось, что, может, он не такой и классный. Но сейчас я в восторге.

– Смотрите серии моментально?

– Нет, смотрим с женой. Не вместе, но одновременно.

– Как вы справляетесь со спойлерами?

– Это ужас! У супруги плохо работал интернет, а ей уже пишу – давай скорее, у меня уже скачалось, давай смотреть! У меня на турнире интернет хороший, а у нее какие-то проблемы.

– Кто ваш любимый персонаж?

– Джон Сноу, конечно. Он лучший и самый позитивный. У всех есть косяки, но не у Джона. Мне бы очень хотелось, чтобы они были вместе с Дейнерис, но по ходу дела – это невозможно, ведь они родственники (улыбается). В общем, я бы написал фантастику с драконами, сказочными персонажами и безоговорочной победой добра в конце.

– Молодежь разделилась на два лагеря: одни смотрят «Игру престолов», а другие – рэп-баттлы. Вы вторым увлекаетесь?

– Нет. Вы будете смеяться, но мне очень нравится Гарри Поттер.

– У вас в инстаграме даже была фотография, как вы летаете на метле в экипировке «Гриффиндора».

– Да, но тогда я еще не так любит Гарри Поттера, как сейчас. Считаю, для детей это просто супер сказка! Если бы я был ребенком, я бы просто с открытыми глазами смотрел за этим нереальным миром.

#harrypotter #dominicana да да.. Это я) Публикация от Evgeny Donskoy (@edonskoy) Ноя 22 2014 в 6:23 PST

– Вернемся к нашему формату. Если бы я не стал теннисистом….

– Я бы хотел стать актером в кино.

– Как Дамир Джумхур?

– А он что, актер?

– Да, у него две роли в кино.

– Серьезно? Я даже не знал. Я бы очень хотел стать актером любых жанров, но больше всего мне нравятся фильмы и сериалы про дружбу. Например, «Бригада» или «Друзья». Сняться в сериале по типу «Друзей» – вообще мечта всей моей жизни.

– Будем надеяться, что это интервью прочитает какой-нибудь режиссер и возьмет вас куда-нибудь.

– Ну да (улыбается).

– Если бы я родился не в России, моя жизнь была бы…

– Хуже. Я патриот своей страны. Но я бы хотел иметь возможность проживать какое-то количество времени в году не в России. Допустим, зимой уехать в Австралию и там пожить какое-то время. Но, повторюсь, я патриот и буду связан с Москвой всю свою жизнь. В общем, если бы я родился не в России, моя жизнь прошла бы скучнее. Не люблю другие страны, в Европе нравится только Испания.

– Если бы у меня была волшебная палочка…

– Ох. Это вообще вопрос будто для девочки, которая выиграла конкурс «Мисс Вселенная». Ну ладно, я бы хотел, чтобы в жизни было побольше мира. Вспомнил сейчас конфликт России и Украины. В новостях смотришь одно, а в жизни совсем другое. Даже у нас в теннисе: мы постоянно поздравляем с победами украинских ребят, а они нас. Мне не нравится, что политика пытается изменить мнение людей. Хочу побольше добра, здоровья и счастья моих близких.