Дальше – без россиян: в Кубке мира не осталось наших гроссмейстеров

Петр Свидлер (справа) против Вашье-Лаграв Фото: FIDE

В Тбилиси продолжается Кубок мира по шахматам. Настала пора полуфиналов, однако дальше турнир пройдет без россиян. Последние двое представители России выбыли в четвертьфинале. Предварительные итоги мы попросили подвести гроссмейстера Сергея Смагина.

«ФЕДОСЕЕВ И ДУБОВ МОГУТ ЗАНЕСТИ ТУРНИР СЕБЕ В АКТИВ»

– Хотел бы начать разговор с наших молодых участников – Владимира Федосеева и Даниила Дубова. Оба прошли достаточно далеко, и оба уступили очень сильным соперникам.

– Оба смело могут занести турнир себе в актив, во всяком случае, по его спортивному результату. Федосеев вообще часть дистанции прошел просто великолепно. И многие надеялись, что он и Уэсли Со сможет навязать свой стиль, но как раз именно в этом матче у него вообще ничего не получилось – безликая белая партия, а черными проиграл без вопросов. Может, устал?

Конек Володи – агрессивный стиль. И ему пока не стоит от него отходить, во всяком случае, пока молодой. Это, как Таль. Он в молодости тоже играл острокомбинационно, а потом стал высококлассным позиционным шахматистом.

– Дубов?

– У Дани ситуация немного другая. Он играл очень хитро, не по годам. «Зацепил» Карякина. С Артемьевым стоял крайне подозрительно, но проявил не по возрасту зрелое тактическое мышление. Что касается матча с Ароняном в 1/8 финала, просто сказался более высокий класс соперника. Некие шансы были у Дани, но все-таки результат матча закономерен.

Мне кажется, Дубову надо быть более жестким, не ждать ошибок соперников, а навязывать свою игру. У него очевидно очень большой потенциал, будет много работать, все будет у него нормально.

– Теперь про нашего опытного участника. Вашье-Лаграв переиграл Петра Свидлера лишь на тай-брейке.

– Тут другая картина. Я очень надеялся, что Петя, который имеет колоссальный опыт игры в Кубке мира, сможет француза пройти. Хотя, конечно, Лаграв для него крайне неудобный соперник. И все-таки нужно было больше внимания уделить классическим партиям. В быстрых шахматах перевес Лаграва был на удивление колоссальным. А вот в классике француз ошибался, и Петр мог рискнуть, но что-то ему там не понравилось, и Петр не стал бороться за победу в последней партии. Хотя это задним числом хорошо говорить.

– Что про полуфинальные пары скажете?

– Дин Лижэнь выиграл московский турнир Гран-при. Он потенциальный лидер Гран-при, если не попадет в финал на Кубке мира, то в турнир претендентов может попасть через Гран-при.

Ну а нам сам Бог велел болеть за Со. Если он проходит в финал, то по рейтингу в турнир претендентов попадет Владимир Крамник.

Прогнозы давать здесь трудно. Аронян очень надежно здесь играет, но ему обязательно надо выходить в финал, так как через Гран-при ему уже не попасть в турнир претендентов. А когда такой жесткий результат над ним висит, он часто начинает нервничать.

Четвертьфинал, 2-й тур. Вашье-Лаграв – Свидлер ничья (1:1), Иванчук – Аронян ничья (0,5:1,5), Со – Федосеев 1-0 (1,5:0,5), Дин Лижэнь – Раппорт 1-0 (1,5:0,5).

Четвертьфинал, тай-брейк. Вашье-Лаграв – Свидлер 1,5:0,5.

Пары полуфинала. Вашье-Лаграв – Аронян, Со – Дин Лижэнь.

Общий призовой фонд – 1.600.000 долларов. С учетом 20-процентного отчисления в пользу ФИДЕ победитель получает 96.000 долларов, финалист – 64.000, полуфиналисты – 40.000, 1/4 финала - 28.000.