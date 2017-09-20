А в чем дикость, что ЦСКА отправил пятерых в фарм? Армейцы ничего не нарушили

О самых интересных событиях в российском хоккее – в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».

Как известно, ЦСКА отправил пятерых игроков в фарм-клуб – чеховскую «Звезду» (ВХЛ). Завтра в городе Учалы против «Горняка» могут сыграть защитник Никита Макеев, форварды Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко, Андрей Светлаков и Константин Окулов.

Чем удивительна эта диковатая ситуация? Разберем на примере Окулова. В прошлом сезоне он набрал 28 (17+11) очков в 59 матчах за «Сибирь». Даже сделал хет-трик в матче со «Слованом». Вызывался в сборную России на «Кубок Карьялы». То есть игрок на взлете, ему 22 года.

Что происходит дальше? Уже весной все начали говорить, что Окулов, Сергей Шумаков, Максим Шалунов будут обменяны из Новосибирска в ЦСКА. Окулов имел двухлетний контракт с «Сибирью», который истекал как раз в 2017 году.

Но что он делает? Подписывает новый договор с «Сибирью», а клуб меняет игрока в ЦСКА за денежную компенсацию. Как говорили, за троих было уплочено 425 млн рублей.

У меня есть вопросы – мог ли Окулов поехать в Северную Америку, например? Он ведь должен понимать, что идет в клуб, где будет длинная лавка, и попасть в состав гораздо труднее, чем в «Сибири»? Или отказаться от варианта с ЦСКА было никак нельзя? Или тут сыграли роль хорошие деньги, которые дали с новым контрактом? И почему хоккеист сборной России согласился на двусторонний договор?

В итоге Окулов стал лучшим снайпером межсезонья (7 голов), набрал 4 (1+3) очка в матче регулярки с московским «Динамо». Но после этого забил только один гол и отдал одну передачу в пяти матчах, еще в трех попал под ротацию и в конце концов уехал в фарм-клуб за игровой практикой.

ЦСКА все делает по закону. У клуба есть деньги на хороших игроков. У армейцев есть фарм-клуб. Игрок с двусторонним контрактом, его можно туда отправить. Это обычная практика, и тот же СКА спокойно посылал в ВХЛ защитника Егора Рыкова и других.

Но вот если бы КХЛ уже сейчас открыла зарплаты игроков и сделала жесткий потолок зарплат, то ЦСКА физически не смог бы иметь Окулова в составе – он и дальше играл бы за «Сибирь», которой принадлежали на него права. А конкуренция в лиге была бы выше.

2. Ягр в «Нефтехимике»?

Этот слух полетел, когда руководство «Нефтехимика» всерьез заговорило на публике о том, что хочет пригласить Яромира Ягра. И вся российская пресса сразу же подхватила тему, уже представив 45-летнего чеха гуляющим по проспекту Химиков, кушающего эчпочмак в местной столовой, мотающего клюшки на «Нефтехим Арене» под ласковым взором 43-летнего тренера Андрея Назарова.

Все может быть, конечно. Я не мог представить в 2008 году, что Яромир Ягр поедет в Омск. А он взял да подписал контракт с «Авангардом». Не исключаю, что «Нефтехимик» найдет деньги на Ягра через местных спонсоров. И вообще клуб из Татарстана делает все очень умно. Он ведь тоже может попасть под урезание КХЛ на три клуба. И там есть проблемы с посещаемостью. Подпишешь Ягра – будут аншлаги, все о «Нефтехимике» заговорят, никто не подумает выкинуть такой клуб из КХЛ. А если не получится с Яромиром, то все равно это отличный пиар и движуха.

Но как мне известно, Ягр скинул на себя цену в НХЛ до $1,5 млн плюс бонусы. Теперь будет гораздо проще подписать его в Северной Америке, где он сам хочет играть. При этом Яромир идет по пути другого чеха – Давида Пастрняка, который подогревал тему, что может уехать в КХЛ. А в итоге подписался в КХЛ. Это называется «ловля на живца» - то, что сейчас и делает опытный Ягр.

3. Шанс для Шестеркина

СКА отправился во вторую выездную серию в сезоне, где сыграет против «Авангарда» (21/09), «Югры» (23/09), «Барыса» (25/09) и «Сибири» (27/09).

Что интересно, на выезд не поехал вратарь Микко Коскинен. В последних шести матчах финн появился на льду только два раза – против «Автомобилиста» (6:2) и «Лады» (3:1). Все остальное игровое время получил Игорь Шестеркин, который вообще сделал сухарь против «Трактора» (5:0) в последней встрече.

Как я понимаю, сейчас Шестеркин проведет четыре матча подряд. Игорь и так переигрывает Коскинена по ходу сезона. А теперь он получает реальный шанс стать первым номером СКА с прицелом на Олимпиаду и на чемпионат мира. Тот случай, когда хочется, чтобы победная серия СКА продлилась с 11 до 15 матчей – вперед, Шестеркин.

А еще на выезд отправился защитник Вячеслав Войнов, который должен был вернуться в состав в конце сентября. Пока все идет по плану. Мой прогноз – Войнову дадут сыграть против «Югры» или «Сибири».