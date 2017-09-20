Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Шинник3 : 0Урал
Футбол  Авангард Курск0 : 0ЦСКА
Футбол  Кубань- : -Спартак
Футбол  Томь2 : 1Краснодар
Футбол  Спартак-Нальчик0 : 0Динамо
Хоккей  Слован- : -Ак Барс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«В Китае не слышали о хоккее!» НХЛ проведет первый матч в Поднебесной

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«В Китае не слышали о хоккее!» НХЛ проведет первый матч в Поднебесной

В четверг НХЛ совершит прорыв в Китай – контрольный матч в Шанхае сыграют «Лос-Анджелес» и «Ванкувер». А потом будет Пекин.

Перелет из Ванкувера в Шанхай занял 13 с половиной часов, и об этом в интервью NHL.com/ru рассказал форвард «Кэнакс» Александр Бурмистров:

«Я никогда не был в Китае, поэтому два матча против «Лос-Анджелеса» - в Шанхае и Пекине – это отличная возможность увидеть новую страну. В самолете все было отлично. Мы летели первым классом, много еды и развлечений. Фильмы и сериалы я не смотрел, а играл в карты с ребятами. Поел, немного поспал. Можно даже сказать, что в самолете для нас устроили ночной клуб. Я был бы не против так летать на каждый матч.

Мне интересно узнать о Китае все. Хочу получить больше новых впечатлений, опыта. Просто погулять, увидеть людей, местную архитектуру. Так, в пятницу мы собираемся на Великую Китайскую стену. Уверен, будет круто. А еще такие поездки еще больше сплачивают команду, тем более у нас много новичков, включая в меня».

«Лос-Анджелес» и «Ванкувер» уже провели первые тренировки на стадионе «Mercedes-Benz Arena», что расположен на берегу реки Хуанпу. Это невдалеке от телевышки «Восточная жемчужина» и Шанхайской башни. Напомним, что «Куньлунь» выступает на другой арене – в ледовом дворце «Фэйян».

И сразу же игроки НХЛ столкнулись с проблемой – надо льдом завис густой туман, который не хотел исчезать с началом тренировки. Проблема в том, что на этом стадионе никогда не играли в хоккей, там только проводили концерты и шоу. Поэтому нужного оборудования в здании нет. Но НХЛ с собой привезла даже менеджера по эксплуатации сооружений, и он обещал этот вопрос решить.

Со стороны Китая визит энхаэловских команд организует господин Ху Хон. Раньше он даже не смотрел хоккей, но сначала посетил матчи «Куньлуня», потом слетал на финал Кубка Стэнли между «Питтсбургом» и «Нэшвиллом»…

«Это удивительно! – был поражен Ху Хон. – Я даже не представлял, что столько людей смотрят хоккей! А вот в Китае об этом виде спорта толком не слышали».

Вообще «Ванкувер» и «Лос-Анджелес» проведут между собой два выставочных матча – сначала в четверг в Шанхае (14:30 мск), а потом в субботу – в Пекине на арене «Wukesong» (10:30 мск). И это будут исторические матчи, потому что раньше клубы НХЛ в Китае не играли никогда.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Борис Майоров: Овечкин - не предатель! Звездам НХЛ надо было биться за ОИ сообщаБорис Майоров: Овечкин - не предатель! Звездам НХЛ надо было биться за ОИ сообщаДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о непростой ситуации с Александром Овечкиным, который не сможет сыграть на ОИ-2018.«Кто сказал, что он слабый? Как же дерется Шипачев!» Русский дебют в НХЛ (видео)«Кто сказал, что он слабый? Как же дерется Шипачев!» Русский дебют в НХЛ (видео)В рубрике «Три гвоздя НХЛ» обозреватель «Советского спорта» показывает самое интересное видео и обсуждает разные новости.Такой чудо-гол вы еще не видели! Игрок был удивлен, как он смог забить (видео)Такой чудо-гол вы еще не видели! Игрок был удивлен, как он смог забить (видео)В рубрике «Три гвоздя НХЛ» обозреватель «Советского спорта» показывает самое интересное видео и обсуждает разные новости.Ярослав Галак: Никто не хочет быть отправленным в АХЛГолкипер «Айлендерс» Ярослав Галак вспомнил, как на него повлиял перевод в фарм-клуб в прошедшем сезоне.Жерар Галлан: Надеюсь, что от «Вегаса» не будут требовать по девять голов в каждом матчеГлавный тренер «Вегаса» Жерар Галлан высказался о результативности команды в контрольном матче с «Ванкувером» (9:4).
Футбол
«Тамбов» вырвал победу у «Арсенала» и вышел в 1/8 финала Кубка России
Футбол
«Рубин» вышел в 1/8 финала Кубка России, обыграв «Оренбург»
Футбол
«Томь» выбила «Краснодар» из розыгрыша Кубка России
Футбол
«Шинник» разгромил «Урал» в Кубке России
все новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости