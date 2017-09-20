«В Китае не слышали о хоккее!» НХЛ проведет первый матч в Поднебесной

В четверг НХЛ совершит прорыв в Китай – контрольный матч в Шанхае сыграют «Лос-Анджелес» и «Ванкувер». А потом будет Пекин.

Перелет из Ванкувера в Шанхай занял 13 с половиной часов, и об этом в интервью NHL.com/ru рассказал форвард «Кэнакс» Александр Бурмистров:

«Я никогда не был в Китае, поэтому два матча против «Лос-Анджелеса» - в Шанхае и Пекине – это отличная возможность увидеть новую страну. В самолете все было отлично. Мы летели первым классом, много еды и развлечений. Фильмы и сериалы я не смотрел, а играл в карты с ребятами. Поел, немного поспал. Можно даже сказать, что в самолете для нас устроили ночной клуб. Я был бы не против так летать на каждый матч.

Мне интересно узнать о Китае все. Хочу получить больше новых впечатлений, опыта. Просто погулять, увидеть людей, местную архитектуру. Так, в пятницу мы собираемся на Великую Китайскую стену. Уверен, будет круто. А еще такие поездки еще больше сплачивают команду, тем более у нас много новичков, включая в меня».

«Лос-Анджелес» и «Ванкувер» уже провели первые тренировки на стадионе «Mercedes-Benz Arena», что расположен на берегу реки Хуанпу. Это невдалеке от телевышки «Восточная жемчужина» и Шанхайской башни. Напомним, что «Куньлунь» выступает на другой арене – в ледовом дворце «Фэйян».

И сразу же игроки НХЛ столкнулись с проблемой – надо льдом завис густой туман, который не хотел исчезать с началом тренировки. Проблема в том, что на этом стадионе никогда не играли в хоккей, там только проводили концерты и шоу. Поэтому нужного оборудования в здании нет. Но НХЛ с собой привезла даже менеджера по эксплуатации сооружений, и он обещал этот вопрос решить.

Со стороны Китая визит энхаэловских команд организует господин Ху Хон. Раньше он даже не смотрел хоккей, но сначала посетил матчи «Куньлуня», потом слетал на финал Кубка Стэнли между «Питтсбургом» и «Нэшвиллом»…

«Это удивительно! – был поражен Ху Хон. – Я даже не представлял, что столько людей смотрят хоккей! А вот в Китае об этом виде спорта толком не слышали».

Вообще «Ванкувер» и «Лос-Анджелес» проведут между собой два выставочных матча – сначала в четверг в Шанхае (14:30 мск), а потом в субботу – в Пекине на арене «Wukesong» (10:30 мск). И это будут исторические матчи, потому что раньше клубы НХЛ в Китае не играли никогда.