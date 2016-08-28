«Он заслужил этот шанс». Специалисты – о Массимо Каррере

Появление 52-летнего итальянца Массимо Карреры у руля «Спартака» стало неожиданностью – в том числе, похоже, и для самого «Спартака». О том, что он за человек и специалист, «ССФ» расспросил людей, которым, в отличие от нас, новый тренер красно-белых хорошо знаком.

«Я ВЫЖИЛ – ПРОРВЕТСЯ И МАССИМО»

Первый, к кому мы обратились, – легендарный тренер Джованни Трапаттони. 77-летний мэтр, при котором Каррера в 1991 году стал футболистом «Ювентуса», за своего бывшего подопечного порадовался.

– Синьор Джованни, вы слышали о том, что один из ваших игроков только что возглавил российский «Юве» – московский «Спартак?

– Это кто же такой резвый?

– Массимо Каррера.

– Массимо? Браво, Массимо!

– Вы хорошо его помните?

– Думаете, у старика Трапаттони память пропала (смеется)? Каррера был классным защитником. В то время в Италии вообще было очень сильное поколение игроков обороны. Именно из-за этой конкуренции он и сыграл за сборную всего один матч. А по потенциалу мог бы и больше! В составе «Ювентуса» Массимо выиграл все, что можно, в том числе в Европе – уже при моем преемнике (Марчелло Липпи. – Прим. ред.) победил в Лиге чемпионов. Каррера – человек с сильным характером, и я не удивился, когда он стал тренером и вошел в штаб другого моего бывшего подопечного – Антонио Конте.

– Помнится, пять лет назад, когда вы привезли в Москву сборную Ирландии, Конте как раз возглавил «Юве». И вы мне сказали, что верите в его светлое будущее.

– Как видите, не ошибся! Конте – уникальная личность и один из сильнейших тренеров современной Европы. И то, что Каррера в последние годы работал с ним бок о бок, говорит в его пользу. Отмечу, что Конте, сам будучи сильной личностью, любит иметь рядом таких же ершистых. Каррера не был при нем «хвостиком» ни в клубе, ни в сборной – он в штабе Конте выглядел фигурой достаточно самостоятельной! Антонио к Массимо прислушивался, советовался с ним. Так что и в победах «Ювентуса», и в достойной игре Италии на Евро-2016 есть немалая заслуга Карреры.

19 мая 1993 года. Турин. Игроки «Ювентуса» качают Джованни Трапаттони, который привел их к победе в Кубке УЕФА. Массимо Каррера отыграл оба финальных матча с «Боруссией» Д(3:1, 3:0) Источник: Getty Images

– Каким он был защитником? И проявлял ли тогда интерес к тренерской работе?

– Защитником он был грамотным и жестким. И всегда очень следил за своим физическим состоянием – недаром играл до 40 с лишним лет! Каррера всю жизнь предан футболу, он живет им. Что касается того, хотел ли он уже тогда стать тренером... Знаете, все-таки 20 лет прошло, всех деталей не вспомнишь! У меня Массимо был игроком уже зрелым, так что, наверное, какие-то нюансы тренерской работы впитывал. В любом случае школа «Ювентуса» не прошла для него даром, не случайно он потом туда вернулся тренировать молодежь, а затем и работать в основной команде.

– Назначение Карреры в «Спартак» стало в России сенсацией. Он ведь всегда работал лишь ассистентом, а тут – должность главного тренера в самом сложном российском клубе! Справится?

– Я вам уже сказал, что Каррера – сильная личность. С характером у него все в порядке, трудностей не боится. Да, главным тренером не работал, если не считать нескольких матчей, когда он замещал Конте. Но был сильной фигурой в штабах самого популярного клуба Италии и сборной страны. Так что Массимо заслужил право попробовать себя в роли полноценного главного тренера. А то, что такой шанс предоставился ему именно в вашем «Спартаке»... Ну, вот так интересно складывается тренерская жизнь. Наша судьба непредсказуема – иногда такие сюрпризы преподносит! Не думаю, что Каррера может стушеваться и испугаться ответственности в «Спартаке». Пусть он никогда прежде не работал за границей, но ему просто не надо на этом зацикливаться. Честно делай то, что умеешь, и тебе будет не в чем себя упрекнуть. Я сам когда-то впервые поехал тренировать за границу (в 1994 году Трапаттони возглавил немецкую «Баварию». – Прим. ред.) – и ничего, выжил (смеется)! Прорвется и Массимо.

– Можно ли сказать, что его приход в самый популярный российский клуб – очередное проявление силы итальянской тренерской школы?

– Конечно! Карло Анчелотти сегодня в «Баварии». Конте – в «Челси». Лучано Спаллетти выигрывал чемпионат России с «Зенитом», Фабио Капелло несколько лет работал с вашей сборной, теперь вот Каррера возглавил «Спартак», где много лет назад уже трудился Невио Скала. Джанни Де Бьязи недавно вывел скромную Албанию на чемпионат Европы, Роберто Ди Маттео несколько лет назад выиграл с «Челси» Лигу чемпионов, Макс Аллегри два года назад играл с «Ювентусом» в финале этого турнира. И это я еще что-нибудь, наверное, подзабыл (смеется)! Про себя, Арриго Сакки, Капелло, Липпи, Скалу, Дино Дзоффа, того же Карло Анчелотти и про наши общие скромные подвиги последних 20–30 лет скромно умолчу – вы и так все знаете (смеется). Итальянская тренерская школа и раньше была в почете, и сейчас не хромает!

2014 год. Коверчано. Антонио Конте (справа) и его помощники Массимо Каррера и Джанлука Конте на тренировке сборной Италии. Источник: Russian Look/Imago

«БЕТОН В ОБОРОНЕ ПЛЮС БЫСТРАЯ АТАКА»

Немало интересного рассказал «ССФ» о Каррере и наш коллега, футбольный обозреватель газеты La Repubblica Энрико Курро – один из главных специалистов по сборной Италии.

– Энрико, для вас стало сюрпризом назначение Массимо Карреры главным тренером «Спартака»?

– Я только что вернулся из отпуска и первым делом как раз написал заметку про Карреру. Да, это назначение стало сюрпризом, но я рад за него. Он большой профессионал своего дела и в тренерском штабе Антонио Конте играл видную роль.

– Поясните

– Формально Массимо отвечал за игру в обороне, но на деле был полноценным помощником Конте по всем вопросам. Я видел много тренировок сборной Италии под их руководством. Очень много внимания они уделяли отработке игры в обороне и переходу к атаке. Отдельно работали над созданием искусственного положения вне игры. Конте и Каррера специальными стойками укорачивали поле и до автоматизма доводили действия игроков при обороне и переходе в атаку. Наступательные маневры тоже отрабатывались тщательно – все голы Италии на Евро-2016 стали полным отражением того, что я видел на тренировках. Конте можно назвать тренером-новатором – это очень современный специалист, а Каррера – его полный единомышленник. И его доля в успехах Конте весьма велика.

– Почему же тогда Конте не взял Карреру с собой в «Челси»?

– Если бы мог, обязательно бы это сделал. Но по не зависящим от него причинам, о которых я говорить не стану, Конте это не удалось.

– Принято считать, что модель Конте – 3–5–2. Значит, и Каррера будет играть по этой схеме?

– Знаете, я бы не назвал модель Конте жестким 3–5–2. У Конте, а значит, и у Карреры, крайние защитники выполняли очень гибкие функции. Один их них по замыслу тренера – игрок, больше заточенный на атаку, другой ориентирован на оборону. Так что трое защитников очень часто превращаются в четверых, а 3–5–2 легко трансформируются в 4–3–3. Для Конте с Каррерой важно иметь центрального защитника с первым пасом и опорника с тем же качеством. Их тренерская философия заключается в создании бетонной обороны и быстром переходе в атаку. Я не знаю, позволяет ли нынешний набор игроков в «Спартаке» претворить это в жизнь в сжатые сроки, но Каррера будет стараться. Нет сомнения, что он станет много заниматься с игроками тактикой и моделированием игровых ситуаций на всех участках поля. Возможно, кому-то все это покажется скучным, но в «Ювентусе» и сборной Италии такая работа приносила плоды.

– У Карреры в составе есть его соотечественник Боккетти и выступавший в серии А Фернандо. Насколько это для него важно?

– Важно, конечно! Фернандо умеет отдать тот самый пас, который так нужен Каррере, а Боккетти должен стать проводником его идей в обороне. Но все же, извините, сравнивать Буффона и оборону «Ювентуса» и сборной Италии с сегодняшним составом «Спартака» вряд ли уместно. Так что не надо думать, что Каррера может безболезненно перенести свой опыт на российскую почву. У него есть и будет много объективных трудностей. Впрочем, он боец, так что проблемами его не испугаешь!

– Вы много раз вживую наблюдали за Каррерой. Хватит ли ему харизмы и силы воли, чтобы из помощника превратиться в фигуру номер один в тренерском штабе?

– Верю, что по совокупности своих качеств, профессиональных и человеческих, Массимо заслужил тот шанс, который жизнь предоставила ему в «Спартаке». Удачи ему!