Александр Лесун: После конкура извинился перед лошадью

Олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун побывал в гостях у «Советского спорта» и рассказал о секретах своей победы.

«ОСТЫНУ И БУДУ ЕЗДИТЬ НА ПОДАРЕННОМ АВТОМОБИЛЕ»

- Александр, когда в Кремле вы решили выступить с трибуны – это был экспромт?

- Да. Я хотел поблагодарить всех атлетов, которые принимали участие в Олимпиаде, свою федерацию и ее президента Вячеслава Марковича Аминова, нашего Президента Владимира Владимировича Путина, который очень помогает спорту. Нам, спортсменам, это все очень нравится.

- Как считаете, представители не топовых видов спорта, то есть не футбола или хоккея, становятся звездами на миг, или есть шанс благодаря такому вниманию сделать то же пятиборье популярным?

- Могу сказать, что значимость конкретно пятиборья растет. Особенно после того как ввели новые правила. Наш вид спорта стал смотрибельным, в частности, верховая езда и «комбайн». Да, идем мелкими шагами, но идем в верном направлении. И думаю, что люди будут нас знать.

- Сейчас не знают?

- Нет, узнают. Я сразу после прилета из Рио на день съездил в «Артек». Меня начали узнавать в аэропорту. Хотя я был не в форме сборной. Когда приехал в «Артек», все дети знали, кто я такой. Причем я понял, что специально их не готовили. Мне задавали очень интересные вопросы. И меня это на самом деле поразило. Я бы даже сказал так – мы, мое поколение, такими умными не были.

- На подаренном автомобиле будете ездить?

- Буду. Только надо остыть немного. Я не ожидал, что мы станем такими медийными персонами. Из-за этого очень большой стресс, я мало сплю, поэтому стараюсь в эти дни передвигаться на метро. Дорога есть дорога.

- И в метро узнают?

- Мальчик несколько дней назад узнал. Такой интересный вопрос задал – говорит, смотрел вас, очень здорово, вы занимались каратэ? Я говорю – нет, не занимался, а с чего ты взял? Он ответил: видел фехтовальные бои, по движениям похоже. Ну я ему объяснил, что в принципе все единоборства похожи, везде надо «растаскать» соперника ногами, а потом делать технические приемы.

«РОССИЙСКОЙ СБОРНОЙ ШПАЖИСТОВ ПОМОГ БЫ»

- Вы родились и до 2009 года жили в Белоруссии. Можно ли сказать, что в вашей олимпийской победе есть вклад и этой страны?

- Фундамент заложен был в Белоруссии, этот факт. Но если бы я там остался, я не был бы олимпийским чемпионом. И не был бы человеком, который семь лет подряд занимает места в тройке чемпионата мира. Великим спортсменом меня сделала Россия, Федерация современного пятиборья России, тренер Алексей Хапланов, спортшкола «Северный».

- А мечты стать олимпийским чемпионом в ваш белорусский период были?

- Нет. Никогда не было. Мечтал стать чемпионом мира. Потому что на Олимпийских играх может не повезти даже очень сильному спортсмену. С лошадью, например. Заболеть можно. А чемпионат мира – это реально сильный старт. И вот выиграть чемпионат мира я хотел всегда.

- Из Белоруссии журналисты звонят?

- Сейчас да. Но они постоянно пытаются затянуть меня в политику. Поэтому я с ними пока не общаюсь. Паузу взял.

- Когда-то вы входили в белорусскую юниорскую сборную по фехтованию…

- Формально не входил. Но отбирался на чемпионаты Европы, мира, выполнил норматив мастера спорта. Меня просто в сборную не брали. Считали, что пятиборцы не могут быть фехтовальщиками.

- Доказать, что они неправы, не хотели?

- Очень хотел. Но как можно что-то доказать, когда ты выходишь на помост, и восемь уколов отсуживается. Четыре моих не засчитывают, четыре раза соперник колет в пол, и ему это считают. То есть судейство было прямо наглое. Но сейчас я не в обиде. Не брали – и ладно. Я зато очень много чего попробовал. Фехтовать с «колясочниками», например.

- Как это?

- Ну а что? Свободного времени много, двери в пятиборье передо мной закрыли. Вот по вечерам ходил на тренировки к паралимпийцам, потому что мне было очень интересно, как это возможно – фехтовать без разыгрывания дистанции ногами. Вот я с ними сидел на коляске, фехтовал, и первые три недели меня обыгрывали все, даже девочки. А потом приспособился. Мог даже хороший спарринг устроить одному именитому спортсмену.

- Тот опыт помог вам в дальнейшем?

- Конечно. Фехтовальное мировоззрение другое открылось. Если ты можешь обыгрывать людей сидя, то представляете, на что ты способен, когда у тебя ноги подключены? Так что благодаря «колясочникам» я вышел на новый уровень.

- В Рио вы установили в фехтовании олимпийский рекорд. А на что бы, как считаете, могли рассчитывать в профильном турнире шпажистов?

- Думаю, я бы смог помочь российской сборной. Мы иногда с ними встречаемся, я знаю, на что они способны, поэтому, думаю, в командном зачете помог бы. Конечно, есть такие боги шпаги, как француз Готье Грумье, венгр Геза Имре. С ними, естественно, тягаться не смог бы. Но в команде нужны один сильный и два средних. Надеюсь, за среднего бы я сошел.

- Может быть, стоит попробовать себя в фехтовании на полном серьезе?

- Хочу. В январе-феврале у фехтовальщиков проходят российские турниры, вот там бы я поучаствовал. Но я понимаю, что если меня начать вывозить на этапы Кубка мира, то после двух-трех турниров меня все раскусят, и хорошим фехтовальщиком я не стану. Так что меня надо где-то спрятать и вывезти в ключевой момент.

- Пятиборец Адам Мароши однажды выиграл чемпионат Венгрии по фехтованию на шпагах при участии того же Имре.

- Поэтому он и выиграл – его не знали. При том что у нас в пятиборье он не лучший фехтовальщик. Хотя и дисциплинированный. Своих ошибок не делает.

- А если бы с девушками-фехтовальщицами посоревновались?

- Я бы их обыгрывал. Тоже знаю, на что они способны, общался с ними. Я все-таки поскоростнее, а у нас скорость значит очень много.

«НА ПОСЛЕДНЕЙ СТРЕЛЬБЕ МЕДАЛЬ ЗАГОРОДИЛА МИШЕНЬ»

- Если вернуться в Рио – как получилось поставить в фехтовании олимпийский рекорд?

- Очень много значили последние десять боев. Был момент, когда я шел вровень с опасными соперниками. И им чуть-чуть не хватило концентрации. Так что, можно сказать, мне повезло. Если бы я недобрал пару уколов, а те ребята, наоборот, эти последние десять уколов отфехтовали бы лучше, уже было бы не все так ясно и понятно.

- Мыслей о том, что вы уже чемпион, после первого дня фехтования не было?

- Нет, вообще. Для меня фехтование стало полуфиналом. А новый день начался с нуля. Хотя результат в фехтовании дал мне понимание, что в верховой езде у меня будет право на один-два повала. Но когда я увидел лошадь, которая мне досталась, то понял, что могу на ней вообще не доехать.

- Что с ней было не так?

- Прихожу к ней, вижу – через десять минут после того, как проехала с предыдущим всадником, она вся в пене. Стоит кое-как. Поняли, что надо попытаться ее поменять – но по правилам это можно сделать либо в случае четырех закидок в предыдущем гите, либо по состоянию здоровья. Закидок не было, значит, надо выяснять, как она себя чувствует. И тут великолепно сработал мой тренер Алексей Хапланов. Замечательно, что среди технических делегатов был Дмитрий Меньшиков. Их совместная работа и дала результат. Пригласили ветеринара, и выяснилось, что у нее пульс повышен в три раза и температура высокая.

- И вы вытащили жребием другую лошадь.

- Да, которая была склонна к «закидкам», но хотя бы здоровая. Хапланов сказал мне: главное – не встать. Неважно, сколько раз я не попаду в темп, но обязательно нужно, чтобы она перепрыгивала через барьер. И был один момент, когда она совсем прыгать не хотела. Я ей шпоры в бока так вдавил… Досталось лошади, в общем, от меня, она аж хрипела, когда по маршруту шла. Когда лошадям больно, они же хрипят.

- Извинились после тяжелого конкура перед лошадью? Это вроде бы принято делать…

- Да, извинились. Мы ей сахар потом дали. Было.

- Мысли перед «комбайном» помните?

- Думал о том, что надо успокоиться. Психоз был во время верховой езды – и у меня, и у команды. Надо было на стрельбище выходить с чистой головой. Хотя это было очень сложно, потому что у нас над стрельбищем нависали трибуны. И когда люди в 15 метрах сверху кричали, это давило. Но интересно было.

- Что Хапланов сказал перед стартом?

- «Ты все можешь». А перед этим он спросил – нужно тебе помогать? Я сказал: просто постойте рядом. Он так и сделал. Здорово психологически со мной сработал.

- Когда поняли, что золотая медаль ваша?

- На первых трех огневых рубежах ни о чем не думал, спокойно все прошло. А вот на четвертом стреляю – и вдруг перед глазами медалька опускается. Мишень загораживает. Пришлось быстро выкидывать эти мысли. Потому что пять промахов, даже семь, можно было себе позволить. А вот если бы я пропустил украинца Тимощенко, мексиканца Эрнандеса, итальянца Ди Луку – догонять бы их было сложно. Когда же выбежал на последний круг, то понял, что они меня не догонят. Мне бежалось очень легко.

- А осознание того, что вы олимпийский чемпион, есть?

- Нет, не пришло еще. И почему так вся страна реагирует, тоже не понимаю. Говорю же – не привыкли мы к медийности. Но радость за то, что эта моя медаль у страны есть, уже присутствует.

«МОЙ ВКЛАД В ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ – МОИ МЕДАЛИ»

- Вы сказали, что приехали на Олимпиаду как хозяин. Помог этот настрой?

- Некоторый мандраж был. Но когда видел, как некоторых других ребят колотило, то понял – все нормально. Хотя многие приехали очень здорово заряженными. И физически, и психологическими.

- Два года назад на чемпионате мира в Варшаве вы говорили, что вас надо было заводить.

- Нет, сейчас очень сильный был эмоциональный фон. У нас фехтование было во второй половине дня, и меня уже с семи утра «колбасило». Спортивная злость разгоралась с каждым часом, и когда я приехал на соревнования, меня даже чуть-чуть притормаживать уже надо было. Пару уколов я проиграл, потому что слишком торопился уничтожить соперника.

- В Рио вспоминали о Лондоне?

- Вот в моменты мандража и вспоминал. Говорил себе: парень, ты уже был на Олимпиаде. Тогда не справился. Сейчас должен.

- Если бы выиграли не золото, а другую медаль, что бы чувствовали?

- Радость. Но параллельно была бы злоба, которая держалась бы до Токио. Сейчас этой злобы нет, и это к лучшему. Есть просто понимание, как это делается. И желание провести следующие четыре года в большом спорте.

- Даже паузу брать не будете?

- Не хочу. Ну, может быть, на пару этапов не съезжу. Я даже от нынешнего сезона не устал.

- У многих олимпийских чемпионов появляются проблемы с мотивацией.

- У меня такая проблема была после неудачи в Лондоне. Там я только к чемпионату мира следующего года пришел в себя. А сейчас я хочу как можно больше раз подряд попасть в тройку мирового первенства. Очень хочу поехать в Токио, я там ни разу не был. Мечтаю поучаствовать в этой Олимпиаде, потому что это наверняка будут самые технологические игры в истории. Японцы любят технологии. Вот уже сколько у меня мотивации. Наконец, знаете, как приятно приезжать на соревнования олимпийским чемпионом?

- Если говорить о технологиях – реально еще больше сократить соревнования по современному пятиборью, чтобы сделать их зрелищнее?

- Реально. Но не думаю, что зрителям будет интересно смотреть на людей, которые кое-как ходят. Понимаете, молочную кислоту никто не отменял. Плавание сразу после фехтования – да, можно. А вот как на коня садиться после плавания, я не представляю. Ничего не соображаешь, молочная кислота по голове бьет… Но за пять часов мы проводили соревнования на этапе Кубка мира в Китае. Тяжело, но допустимо.

- Помнится, речь шла о четырех часах.

- Это будет совсем тяжело. Но если надо – справимся. Хотя как это сделать при нынешнем количестве участников – не знаю. Не будем элементарно успевать разминаться. В Рио после верховой езды я и так пришел на разминку бега и стрельбы одним из последних. А в это время, кстати, того, кто проехал первым, уже целый час массируют. Я же иду на высоком пульсе, который у меня в конкуре поднимается, это же не прогулочная езда. Иногда ноги колесом – как лошадь обнял, так и идешь потом. У меня другая идея – может быть, стоит больше делать развлекательной части? В Рио было здорово: там люди и целовались на камеру, и мускулы показывали. Бразильцы это любят. И паузы между видами легко закрывались.

- Как считаете, если бы сделали телешоу по принципу «Ледникового периода» - пятиборье со звездами, это помогло бы популяризации?

- Я думаю, да. Слышал даже о таких планах. Но подобную передачу долго готовить придется. Представляете, пяти видам людей обучить? Вообще же было бы здорово. Как еще популяризировать спорт в регионах, где телевизор показывает один-два канала?

- Собственные идеи по поводу популяризации спорта у вас есть?

- Да. Выигрывать медали. Для каждого атлета это главный метод популяризировать его вид спорта.