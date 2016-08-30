Как барсы. СКА совершил суперкамбэк, но все же проиграл «Ак Барсу»
«Ак Барс» набросился на СКА, армейцы отыграли четыре шайбы, а главным пострадавшим оказался вратарь армейцев Игорь Шестеркин.
Лучший гол сезона
Бывший тренер сборной России
против нынешнего, чемпион мира и чемпион мира, двукратный обладатель Кубка
Гагарина с двукратным обладателем Кубка Гагарина – любому матчу уже такой
тренерской дуэли было бы достаточно, чтобы стать центральным на неделе. К тому
же это встреча главных фаворитов Запада и Востока: СКА Олега Знарка бьется с «Ак
Барсом» Зинэтулы Билялетдинова.
СКА после подножки в
Челябинске уже дважды ярко выиграл дома: разгром «Салавата» плюс волевая победа
над действующим чемпионом «Магниткой». «Ак Барс» победил только раз в трех
играх – но все же для армейцев это не менее неприятный соперник.
Команда Знарка жжет уже
в самом начале: супертройка Дадонов – Шипачев – Гусев убегает в контратаку и
создает шедевр. Дальше будут слова об исполнении этой шайбы, но, пожалуйста,
если у вас будет возможность – посмотрите видео. Дадонов не бросает и
выкатывает на пустые ворота Гусеву, Гусев видит позицию еще лучше у Дадонова –
и отдает центрфорварду. Вадим бросает по абсолютно пустым воротам и забивает.
Просто шикарно!
Слишком тяжелая работа
Лучший гол в сезоне – а следом
худший отрезок в исполнении СКА. Причем велика вероятность, что ничего ужаснее
в исполнении петербуржцев действительно уже не будет.
Тут важна предыстория.
На матч с «Ак Барсом» тренерский штаб СКА не заявил основного вратаря Микко
Коскинена. Видимо, это первая официальная проба варианта на время Кубка мира,
когда финский голкипер уедет в свою сборную. До этого у Игоря Шестеркина был
только товарищеский матч с «Северсталью», плюс две игры за олимпийскую сборную
России на турнире в Сочи.
– Мы много с Игорем
говорим, пытаемся настроить его мозг, – говорил перед началом сезона тренер
вратарей СКА Рашит Давыдов в интервью официальному клубному журналу. – Важно,
чтобы он не воспринимал это как какой-то шанс. Я спросил его: «Чего ты ждешь от
этих матчей?» Он ответил: «Это шанс для меня». Нет, это не шанс! Слово «шанс»
подразумевает «или-или». Ты его используешь или нет. Я хочу, чтобы он относился
к этому периоду как к тяжелой работе, которая его ждет.
Так вот через полторы
минуты после той супершайбы Евгений Кетов вдруг бьет коленом Альберта Яруллина
в чужой зоне – и получает дисциплинарный штраф до конца матча себе с
пятиминутным несгораемым для команды. Тут-то и начинается.
Секач, Токранов, Попов и
Ткачев за четыре с половиной минуты забивают четыре гола! Где-то вины
Шестеркина больше, где-то меньше – но такое не может проходить бесследно. После
второй пропущенной своего вратаря подбадривает только Дмитрий Юдин, после
третьей вместе с молодым защитником подъезжает и Илья Ковальчук. А как только
влетает четвертая – на льду уже Евгений Иванников. Он и размяться-то не успел,
приходится потом, уже в равных составах, использовать каждую паузу, чтобы разогреть
мышцы.
У голкипера, который в
прошлом сезоне играл за «Спартак», неожиданно вскочили шансы на место в основе
во время Кубка мира. Изначально этот отрезок наверняка планировали отдать
одному Шестеркину, теперь расклад вполне может и поменяться.
Заведенный СКА и концовка из плей-офф
Вместо камбэка, на
который есть два периода, СКА почти сразу после первого перерыва пропускает
еще. Да и вообще не выглядит злым. За разжигание нужных эмоций берется Юдин: он
не стесняется толкаться с грозным Александром Свитовым.
Однако нужная благая
ярость приходит к армейцам только после быстрой реализации большинства:
Ковальчук с Дацюком пасуют, Сергей Широков делает счет 2:5 – и на спасение
остается чуть больше половины матча.
И как же СКА заводится!
У ворот Эмиля Гарипова все новые и новые шансы, а между Знарком и
Билялетдиновым как будто личное во обоих смыслах соревнование в невозмутимости.
Даже после третьего гола хозяев: это Никита Гусев, и тут уже попроще, без
расписных комбинаций, банальное добивание после броска от синей линии. Стиль
плей-офф, совсем не летний хоккей.
И развязка тоже не летняя! За пять минут до конца основного времени Дацюк оставляет один гол преимущества «Ак Барса», а за пять секунд до сирены сравнивает счет! Один из лучших по сюжету матчей сезона нам подали в самом начале.
А побеждает и забирает два очка в серии буллитов все же «Ак Барс» - решающий бросок у Артема Лукоянова.
Матч
СКА - Ак Барс - 5:6 Б. (1:4, 2:1, 2:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Шипачёв (Дадонов, Гусев), 3:57 (1:0). Секач (Азеведо, Токранов), 5:45 (1:1 - бол.). Токранов (Глинкин, Охтамаа), 8:05 (1:2 - бол.). Попов (Глинкин, Охтамаа), 8:42 (1:3 - бол.). Ткачёв (Абросимов, Лукоянов), 10:07 (1:4 - бол.). Лазарев (Свитов, Обухов), 22:03 (1:5). Широков (Дацюк, Ковальчук), 27:08 (2:5 - бол.). Гусев (Белов, Чудинов), 35:11 (3:5 - бол.). Дацюк (Широков, Ковальчук), 55:00 (4:5 - бол.). Дацюк (Войнов, Ковальчук), 59:55 (5:5).
Победный буллит:
Лукоянов - 5:6.
Место и дата
30 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция