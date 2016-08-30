Как барсы. СКА совершил суперкамбэк, но все же проиграл «Ак Барсу»

СКА под руководством Олега Знарка проиграл "Ак Барсу" Зинэтулы Билялетдинова Источник: Spb.Sovsport.ru

«Ак Барс» набросился на СКА, армейцы отыграли четыре шайбы, а главным пострадавшим оказался вратарь армейцев Игорь Шестеркин.



Лучший гол сезона

Бывший тренер сборной России против нынешнего, чемпион мира и чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина с двукратным обладателем Кубка Гагарина – любому матчу уже такой тренерской дуэли было бы достаточно, чтобы стать центральным на неделе. К тому же это встреча главных фаворитов Запада и Востока: СКА Олега Знарка бьется с «Ак Барсом» Зинэтулы Билялетдинова.



СКА после подножки в Челябинске уже дважды ярко выиграл дома: разгром «Салавата» плюс волевая победа над действующим чемпионом «Магниткой». «Ак Барс» победил только раз в трех играх – но все же для армейцев это не менее неприятный соперник.

Команда Знарка жжет уже в самом начале: супертройка Дадонов – Шипачев – Гусев убегает в контратаку и создает шедевр. Дальше будут слова об исполнении этой шайбы, но, пожалуйста, если у вас будет возможность – посмотрите видео. Дадонов не бросает и выкатывает на пустые ворота Гусеву, Гусев видит позицию еще лучше у Дадонова – и отдает центрфорварду. Вадим бросает по абсолютно пустым воротам и забивает. Просто шикарно!

Слишком тяжелая работа

Лучший гол в сезоне – а следом худший отрезок в исполнении СКА. Причем велика вероятность, что ничего ужаснее в исполнении петербуржцев действительно уже не будет.

Тут важна предыстория. На матч с «Ак Барсом» тренерский штаб СКА не заявил основного вратаря Микко Коскинена. Видимо, это первая официальная проба варианта на время Кубка мира, когда финский голкипер уедет в свою сборную. До этого у Игоря Шестеркина был только товарищеский матч с «Северсталью», плюс две игры за олимпийскую сборную России на турнире в Сочи.

– Мы много с Игорем говорим, пытаемся настроить его мозг, – говорил перед началом сезона тренер вратарей СКА Рашит Давыдов в интервью официальному клубному журналу. – Важно, чтобы он не воспринимал это как какой-то шанс. Я спросил его: «Чего ты ждешь от этих матчей?» Он ответил: «Это шанс для меня». Нет, это не шанс! Слово «шанс» подразумевает «или-или». Ты его используешь или нет. Я хочу, чтобы он относился к этому периоду как к тяжелой работе, которая его ждет.

Так вот через полторы минуты после той супершайбы Евгений Кетов вдруг бьет коленом Альберта Яруллина в чужой зоне – и получает дисциплинарный штраф до конца матча себе с пятиминутным несгораемым для команды. Тут-то и начинается.

Секач, Токранов, Попов и Ткачев за четыре с половиной минуты забивают четыре гола! Где-то вины Шестеркина больше, где-то меньше – но такое не может проходить бесследно. После второй пропущенной своего вратаря подбадривает только Дмитрий Юдин, после третьей вместе с молодым защитником подъезжает и Илья Ковальчук. А как только влетает четвертая – на льду уже Евгений Иванников. Он и размяться-то не успел, приходится потом, уже в равных составах, использовать каждую паузу, чтобы разогреть мышцы.

У голкипера, который в прошлом сезоне играл за «Спартак», неожиданно вскочили шансы на место в основе во время Кубка мира. Изначально этот отрезок наверняка планировали отдать одному Шестеркину, теперь расклад вполне может и поменяться.

Заведенный СКА и концовка из плей-офф

Вместо камбэка, на который есть два периода, СКА почти сразу после первого перерыва пропускает еще. Да и вообще не выглядит злым. За разжигание нужных эмоций берется Юдин: он не стесняется толкаться с грозным Александром Свитовым.



Однако нужная благая ярость приходит к армейцам только после быстрой реализации большинства: Ковальчук с Дацюком пасуют, Сергей Широков делает счет 2:5 – и на спасение остается чуть больше половины матча.

И как же СКА заводится! У ворот Эмиля Гарипова все новые и новые шансы, а между Знарком и Билялетдиновым как будто личное во обоих смыслах соревнование в невозмутимости. Даже после третьего гола хозяев: это Никита Гусев, и тут уже попроще, без расписных комбинаций, банальное добивание после броска от синей линии. Стиль плей-офф, совсем не летний хоккей.

И развязка тоже не летняя! За пять минут до конца основного времени Дацюк оставляет один гол преимущества «Ак Барса», а за пять секунд до сирены сравнивает счет! Один из лучших по сюжету матчей сезона нам подали в самом начале.

А побеждает и забирает два очка в серии буллитов все же «Ак Барс» - решающий бросок у Артема Лукоянова.