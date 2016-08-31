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Нет проблем. Юрий Цыбанев – о повороте в биографии сборной России

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Нет проблем. Юрий Цыбанев – о повороте в биографии сборной России
Источник: Reuters

Обозреватель Sovsport.ru Юрий Цыбанев – о первом матче национальной команды под руководством Станислава Черчесова. 

Предшественники могут позавидовать Черчесову. Они-то – до сих пор все, пожалуй, - сидели в сборной на электрическом стуле. А Станислав Саламович пришел на теплое место. В смысле -остывшее.

Переключаюсь давеча после матча в Анталье на федеральный спортивный канал. Там обещана рубрика «Все на футбол!». Что естественно после важного события – сборная только что сделала первый шаг навстречу домашнему чемпионату мира. В студии эксперты. Заостряю слух. А ну как не углядел чего познавательного и перспективного?

Экспертам выделяют минут пять с хвостиком. Давайте скорей оценку по пятибалльной – и с глаз долой, из сердца вон, сборная. На замену выходят агенты. Искушенные и всезнающие. Для них эфирного времени не жаль. Здесь разговор долгий и обстоятельный. Потому что повод-то вон какой сочный: затворяется трансферное окно! Убегают, как Болт от соперников, последние секунды действия рыночной кислородной подушки, только и поддерживающей хоть как-то слабое дыхание российского футбольного организма…

Я вовсе даже не в претензии к «Матч ТВ». Он же себе не враг. Напротив: оперативно сориентировавшись, дал хронометрически точный срез интереса к рынку и, соответственно, к нынешней сборной.

На рынке, как доходчиво объяснили в студии Герман Ткаченко и Марко Трабукки, у нас нынче проблемы. К нам плохо едут, потому что у нас уже не так сытно. «Спартак» и «Локомотив» упустили свои шансы, не протянув почему-то загребущие руки в «окно возможностей», - а вот «Рубин» молодец. Ну и «Ювентус» не купил-таки Витселя, а возьмет попозже и бесплатно, шельмец эдакий.

А тем временем сборная России заложила крутой поворот в своей доселе сложной биографии.

Отныне у нас с нею, сборной, больше нет проблем. Легендарную формулу «Ваши ожидания – ваши проблемы», совместно выведенную депутатом Беляковым и покерменом Аршавиным, можно смело сдать в архив.

Какое-то время я пытался смотреть матч с Турцией внимательно. Пока не пришел к одному наблюдению и выводу. Как то: Юрий Жирков на голову превосходит любого из нынешних партнеров и по техническому навыку, то есть умению сыграть рационально-сноровисто, и по быстрочтению игры. Он по-прежнему соответствует темпоритму, характерному для серьезного международного футбола. Другой вопрос, что, наверное, уже не в силах работать ровно и неутомимо.

А больше в этом нашем составе – не соответствует никто. Да, есть отдельные игроки, способные привнести от себя что-то по технической части. Но сравните, сколько по этой самой части применил в среду турецкий метр с кепкой Эмре Мор – а сколько Алексей Миранчук, в коем многие пытаются увидеть перспективу задающего тон мастера. Я, знаете, как-то послушал его интервью – и обнаружил в парне больше скромности, чем дерзости. И потому, боюсь, здесь не тот характер, чтобы задавать тон.

Впрочем: мы ведь нынче далеко не одни такие в футбольном мире – бедноватые на мастеров. Но что делает в таких случаях гораздая на выдумку голь? Правильно, прощелкивает некую тактическую фишку. Можно и по-другому сказать: играет на неком козыре, данном природой и национальным характером. Как Исландия – на атлетизме, на умении выиграть у соперника мяч.

Или вот еще пример, пусть и непопулярный. Сборная США недавней поры, доклинсманновской. Она ведь пару десятилетий выглядела вполне конкурентной – и только благодаря тому, что под чутким руководством Брюса Арены и Боба Брэдли вовсю эксплуатировала тактику быстрого прорыва, срисованную хоть из баскетбола, хоть из американского футбола, не суть даже важно откуда. Главное – была идея.

А теперь скажите-ка вот: есть у нынешней сборной России предпосылки к какой-то игровой конкретике, внятности, козырности? Я таких предпосылок не вижу. Да и из тренерской практики Станислава Саламовича невозможно извлечь то, что называется словом «фишка».

Вот и будем… ну да, прессинговать в меру сил. Разок что-то в потном усердии соперникам затолкаем – зато пару раз нарвемся-получим.

Р.S. «Нет проблем» - так называлась в нашем прокате давнишняя французская черная комедия. Попробуйте ее отыскать в интернете, посмотрите – и, возможно, глубже осознаете текущий момент сборной России…

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