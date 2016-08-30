«Вы так и будете играть в «Спартаке» или планируете дальше развиваться?»

Сергей Песьяков и Артем Ребров Источник: Sovsport.ru

Корреспондент Sovsport.ru побывал 1 сентября в Экономическом лицее при РУЭ им. Плеханова на встрече с вратарями «Спартака» Артемом Ребровым и Сергеем Песьяковым, чтобы услышать самые каверзные вопросы в истории журналистики.



«А где наши?»

Дети – цветы жизни. Но порой эти милые создания задают самые каверзные вопросы, на которые не решился бы ни один журналист. Их наивность и в то же время прямота ставят отвечающего в очень трудное положение. Они подмечают такое множество деталей и нюансов, которые для взрослого человека уже давно слились в один толстый и жирный пиксель.

Когда ведущий мероприятия бойко и с юморком рассказал о цели встречи с вратарями «Спартака» Артемом Ребровым и Сергеем Песьяковым – а это, если что, грядущий ЧМ-2018, на экране запустили видеоролик с самыми яркими моментами в истории чемпионатов мира. Тут вам и великий Марадона, в который уже раз обыгрывающий бедных англичан, и Зидан, хоронящий бразильцев, а вот, смотрите, де Йонг в стиле кунг-фу врезается в Хаби Алонсо…

Но среди великих кадров мелькали и малознакомые – удивительная африканская радость после забитого мяча, южноамериканская страсть на трибунах, слезы, сбегающие вниз по неизвестным флагам, и много-много другой подобной «живинки», которая делает футбол великим действом.

Каждый из нас, футбольных болельщиков, видел подобное не раз. Поэтому никаких вопросов у меня лично при просмотре видео не возникло. А вот дети, сфокусированные на теме встречи, но сохранившие свежесть мысли и взгляда, выдали главный футбольный вопрос последних двадцати лет: «А где наши?»

А, правда, где?

Ни слова о «Спартаке»

Первые полчаса открытого урока Ребров и Песьяков скромно сидели за столом в углу аудитории и наблюдали, как ведущий рассказывает, кто и зачем приедет в Россию летом 2017 и 2018 годов. Сложнее всех далось объяснение, каким образом Австралия выиграла Кубок Азии.

Перед началом мероприятия организаторы предупредили журналистов: ни слова о «Спартаке». Оставались вопросы про сборную, но, скажем прямо, оба голкипера пока не первые кандидаты в ее состав. Поэтому и актуальность ответов терялась.

Но детям рты не заткнешь! И первый же вопрос вызвал овации.

- Вы так и будете играть в «Спартаке» или планируете дальше развиваться? – спросил мальчуган с эффектной бабочкой. За футболистов стало немного тревожно. Особенно когда,не расслышав ответа, начинающий интервьюер сказал: «Не слышно! Погромче отвечайте».

Пришлось вратарям выйти на сцену и взять микрофон. И Ребров нашел, наверное, лучший ответ на столь провокационный вопрос: «Мы с Сергеем если и уйдем, то только вдвоем. Если его выгонять, то и я за ним».

Вратари только отдышались, как прозвучал следующий вопрос: «А вы всегда понимали, что футбол – это ваше?»

- Всегда, - улыбнулись спартаковцы. И дальше беседа пошла легче.

Гармония Песьякова

- Чем вы занимаетесь на тренировках? - задал вопрос паренек, сразу предупредив, что он будет «немного странный».

- Что ж тут странного? – взял микрофон Песьяков. – Стараемся мячи ловить. Иногда получается. Плюс, конечно, тренажерный зал.

Песьяков признал, что пока лучший вратарь России – это Акинфеев. Но в то же время на вопрос о том, чувствует ли он в себе силы подняться на совершенно новый для себя уровень, ответил утвердительно. Осталось только, окончательно оправившись от травмы, вернуть себе место в основе «Спартака».

А под конец, как и подобает, прозвучал философский вопрос: «Чего не хватает сборной, чтобы выиграть чемпионат мира?»

Ребров, взявший было микрофон для ответа, передал его Песьякову. Тот тоже потянулся передать микрофон кому-нибудь следующему. Но потом все-таки ответил.

- Немного везения где-то с 1/8 финала, - отшутился Сергей. – А если серьезно, то это очень глобальный вопрос. Делать чемпионов нужно еще в детско-юношеском возрасте, а не с 18 лет.

По делу. Только вот по тому, что творится в последнее время вокруг российского спорта и футбола в частности, кажется, что стране нужны не чемпионы, а золотые медали. Поверьте, разница огромная. И поэтому еще не раз на подобных мероприятиях прозвучит самый каверзный вопрос: «А где наши?»