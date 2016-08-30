Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ТеннисУильямс6:3, 6:3Макарова
ТеннисРодина7:6, 2:6, 2:6Цибулкова
ХоккейДинамо Москва5 : 0Металлург Нк
ФутболЧехия3 : 0Армения
ФутболТурция0 : 0Россия
ХоккейАвтомобилист1 : 2 ОТТрактор
ХоккейЛокомотив3 : 2 ОТАвангард
ТеннисВозняцки6:4, 6:4Кузнецова
ФутболНорвегия0 : 1Белоруссия
ФутболГермания2 : 0Финляндия
ХоккейАмур1 : 2Куньлунь
ТеннисНисикори- : -Хачанов
ФутболФареры (U-21)- : -Россия (U-21)
ФутболБельгия- : -Испания
ФутболИталия- : -Франция
ХоккейЮгра0 : 1Металлург
ХоккейЦСКА- : -Ак Барс
ТеннисБек- : -Веснина
ФутболГолландия- : -Греция
ФутболКолумбия- : -Венесуэла
ХоккейАвтомобилист- : -Салават Юлаев
ХоккейСКА- : -Лада
ХоккейДинамо Москва- : -Сибирь
ХоккейМедвешчак- : -Спартак

«Вы так и будете играть в «Спартаке» или планируете дальше развиваться?»

Артем Терентьев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Сергей Песьяков и Артем Ребров
Сергей Песьяков и Артем РебровИсточник: Sovsport.ru

Корреспондент Sovsport.ru побывал 1 сентября в Экономическом лицее при РУЭ им. Плеханова на встрече с вратарями «Спартака» Артемом Ребровым и Сергеем Песьяковым, чтобы услышать самые каверзные вопросы в истории журналистики.

«А где наши?»

Дети – цветы жизни. Но порой эти милые создания задают самые каверзные вопросы, на которые не решился бы ни один журналист. Их наивность и в то же время прямота ставят отвечающего в очень трудное положение. Они подмечают такое множество деталей и нюансов, которые для взрослого человека уже давно слились в один толстый и жирный пиксель.

Когда ведущий мероприятия бойко и с юморком рассказал о цели встречи с вратарями «Спартака» Артемом Ребровым и Сергеем Песьяковым – а это, если что, грядущий ЧМ-2018, на экране запустили видеоролик с самыми яркими моментами в истории чемпионатов мира. Тут вам и великий Марадона, в который уже раз обыгрывающий бедных англичан, и Зидан, хоронящий бразильцев, а вот, смотрите, де Йонг в стиле кунг-фу врезается в Хаби Алонсо…

Но среди великих кадров мелькали и малознакомые – удивительная африканская радость после забитого мяча, южноамериканская страсть на трибунах, слезы, сбегающие вниз по неизвестным флагам, и много-много другой подобной «живинки», которая делает футбол великим действом.

Каждый из нас, футбольных болельщиков, видел подобное не раз. Поэтому никаких вопросов у меня лично при просмотре видео не возникло. А вот дети, сфокусированные на теме встречи, но сохранившие свежесть мысли и взгляда, выдали главный футбольный вопрос последних двадцати лет: «А где наши?»

А, правда, где?

Ни слова о «Спартаке»

Первые полчаса открытого урока Ребров и Песьяков скромно сидели за столом в углу аудитории и наблюдали, как ведущий рассказывает, кто и зачем приедет в Россию летом 2017 и 2018 годов. Сложнее всех далось объяснение, каким образом Австралия выиграла Кубок Азии.

Перед началом мероприятия организаторы предупредили журналистов: ни слова о «Спартаке». Оставались вопросы про сборную, но, скажем прямо, оба голкипера пока не первые кандидаты в ее состав. Поэтому и актуальность ответов терялась.

Но детям рты не заткнешь! И первый же вопрос вызвал овации.

- Вы так и будете играть в «Спартаке» или планируете дальше развиваться? – спросил мальчуган с эффектной бабочкой. За футболистов стало немного тревожно. Особенно когда,не расслышав ответа, начинающий интервьюер сказал: «Не слышно! Погромче отвечайте».

Пришлось вратарям выйти на сцену и взять микрофон. И Ребров нашел, наверное, лучший ответ на столь провокационный вопрос: «Мы с Сергеем если и уйдем, то только вдвоем. Если его выгонять, то и я за ним».

Вратари только отдышались, как прозвучал следующий вопрос: «А вы всегда понимали, что футбол – это ваше?»

- Всегда, - улыбнулись спартаковцы. И дальше беседа пошла легче.

Гармония Песьякова

- Чем вы занимаетесь на тренировках? - задал вопрос паренек, сразу предупредив, что он будет «немного странный».

- Что ж тут странного? – взял микрофон Песьяков. – Стараемся мячи ловить. Иногда получается. Плюс, конечно, тренажерный зал.

Песьяков признал, что пока лучший вратарь России – это Акинфеев. Но в то же время на вопрос о том, чувствует ли он в себе силы подняться на совершенно новый для себя уровень, ответил утвердительно. Осталось только, окончательно оправившись от травмы, вернуть себе место в основе «Спартака».

А под конец, как и подобает, прозвучал философский вопрос: «Чего не хватает сборной, чтобы выиграть чемпионат мира?»

Ребров, взявший было микрофон для ответа, передал его Песьякову. Тот тоже потянулся передать микрофон кому-нибудь следующему. Но потом все-таки ответил.

- Немного везения где-то с 1/8 финала, - отшутился Сергей. – А если серьезно, то это очень глобальный вопрос. Делать чемпионов нужно еще в детско-юношеском возрасте, а не с 18 лет.

По делу. Только вот по тому, что творится в последнее время вокруг российского спорта и футбола в частности, кажется, что стране нужны не чемпионы, а золотые медали. Поверьте, разница огромная. И поэтому еще не раз на подобных мероприятиях прозвучит самый каверзный вопрос: «А где наши?»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Валерий Кечинов: У «Спартака» реальные шансы на первое место. «Зенит» и ЦСКА – не те, что в прошлом сезонеБывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов оценил шансы красно-белых на победу в чемпионате России, а также прокомментировал трансферы Сергея Паршивлюка и Павла Яковлева в «Анжи».Этим летом я встретился с печалью. Михаил Борзыкин – о первых турах РФПЛЭтим летом я встретился с печалью. Михаил Борзыкин – о первых турах РФПЛSovsport.ru подводит итоги пяти туров и отмечает: такого развеселого старта российский чемпионат еще не дарил.Артем Ребров: Хочу вернуться в сборную, но если не позовут, посмотрю ЧМ-2018 на стадионеВратарь «Спартака» Артем Ребров - о сборной и ЧМ-2018.Сергей Песьяков: Пока мне рано думать о сборнойВратарь «Спартака» Сергей Песьяков - о своих шансах попасть в сборную в ближайшее время.Сергей Песьяков: Акинфеев – лучший вратарь РоссииВратарь «Спартака» Сергей Песьяков - о матче Турция - Россия (0:0).Алан Касаев: У меня есть время до матча со «Спартаком», надеюсь, все будет в порядкеПолузащитник «Локомотива» Алан Касаев, который восстанавливается от травмы колена, выразил надежду, что сыграет в матче 6-го тура РФПЛ с московским «Спартаком», а также рассказал, как обстоят дела команды после прихода Юрия Семина.Маурисио: Прежде чем принять решение, я общался с Фернандо, он очень хорошо отзывался о «Спартаке»Новичок московского «Спартака» Маурисио рассказал о своем физическом состоянии, а также поведал, что перед трансфером в российский клуб поговорил с полузащитником красно-белых Фернандо.«Спартак» поздравил Алекперова с днем рождения«Спартак» на официальном сайте поздравил с днем рождения президента и совладельца компании «Лукойл» Вагита Алекперова.Денисов в «Локомотиве», Гарай в «Валенсии». Таблица трансферов РФПЛДенисов в «Локомотиве», Гарай в «Валенсии». Таблица трансферов РФПЛSovsport.ru о состоявшихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Валерий Рейнгольд: Паршивлюк, Яковлев и Гранат – не уровень «Спартака»Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что клуб правильно поступил, расставшись с Сергеем Паршивлюком, Владимиром Гранатом и Павлом Яковлевым.Паршивлюк и Яковлев продолжат карьеру в «Анжи»Футболисты московского «Спартака» Сергей Паршивлюк и Павел Яковлев продолжат карьеру в «Анжи», сообщает пресс-служба махачкалинского клуба.Паршивлюк, Гранат и Яковлев покидают московский «Спартак»Как сообщает официальный сайт московского «Спартака», столичный клуб расторг контракты по обоюдному согласию сторон с защитниками Сергеем Паршивлюком и Владимиром Гранатом.Нобель Арустамян: На Ниасса претендовали «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА, но его жена отказалась возвращаться в РоссиюКомментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал, почему форвард «Эвертона» Бай Умар Ниасс не вернется в чемпионат России. Ранее сообщалось, что на игрока сборной Сенегала претендуют три клуба из Москвы – «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА.«Спартак» и «Локомотив» поборются за Ниасса«Спартак» и «Локомотив» поборются за НиассаНападающий «Эвертона» Бай Умар Ниасс может вернуться в чемпионат России до окончания трансферного окна.Таски отказался переходить в английский клубНемецкий защитник «Спартака» Сердар Таски отказался продолжить карьеру в Англии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к игроку.Аленичев отличился в матче ветеранов «Спартака»Ветераны «Спартака» провели в Великих Луках товарищеский матч, который был посвящен 850-летию города.Александр Бубнов: Черчесов со сборными не работал – он не знает, что это такоеАлександр Бубнов: Черчесов со сборными не работал – он не знает, что это такоеФутбольный эксперт Александр Бубнов в эфире программы «100% футбола» на радио «Спорт FM» обсудил последние новости российского футбола.Константин Генич: Сейчас все Зе Луиша хвалят, рассказывают, какой он молодец. Так ли это? Я считаю, что нетКомментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался о роли форварда Зе Луиша в московском «Спартаке».Итальянский журналист: За счет Маурисио московский «Спартак» прибавит в атлетизмеИтальянский журналист Танкреди Палмери, работающий в beIN Sports и Gazzetta dello Sport, прокомментировал траснфер на правах аренды бразильского защитника Маурисио из «Лацио» в московский «Спартак».Алексей Сафонов: Паршивлюк в «Краснодаре»? Из «Спартака» уходят не совсем красиво, нужно относиться уважительнееФутбольный агент Алексей Сафонов высказался относительно возможно ухода защитника московского «Спартака» Сергея Паршивлюка в «Краснодар». Ранее президент «быков» Сергей Галицкий сообщил, что клуб намерен приобрести до конца лета российского защитника, а сегодня в интернете появилось фото, на котором Паршивлюк готовится пройти медицинское обследование.

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Сергей Песьяков
Сергей Песьяковвсе новости
Артём Ребров
Артём Реброввсе новости

Cпецпредложения