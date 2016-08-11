«Был интерес из РФПЛ, вариант в Австралии». Как Милевский оказался в «Тосно»

Гендиректор "Тосно" Вячеслав Матюшенко и Артем Милевский Источник: ФК «Тосно»

Своенравный украинский форвард Артем Милевский будет помогать «Тосно» выходить в премьер-лигу. Spb.Sovsport.ru выяснил, как так сложилось.

Гендиректор «Тосно»: Милевский – порядочный человек

Вариант с переходом 31-лентнего экс-форварда сборной Украины Артема Милевского в «Тосно» прозвучал в последний день трансферного окна – то есть в среду. Однако завершить сделку до всеобщего дедлайна у клуба ФНЛ из Ленинградской области не получилось.

Правда, в этом нет никакой проблемы: Милевский до этого выступал за границей – за румынскую «Конкордию» – а значит с ним работает правило «отложенной заявки». Оно действует тогда, когда для окончательного оформления в лигу должны поступить документы из другой страны.

Собственно, факт договоренности между Милевским и «Тосно» перестал быть секретным, когда сайт агентства, которое ведет дела Артема, опубликовал новость с подтверждением информации из СМИ.

Однако днем в четверг переход Милевского официально еще не был завершен: генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко просил позвонить через час, потом еще через полчаса и так далее. И только ближе к вечеру вторая на сегодня команда ФНЛ смогла сказать: Милевский будет играть за «Тосно». Как только это стало известно, гендиректор Матюшенко сам связался с нашей редакцией и пояснил выбор, который сделал его клуб.

– С учетом того, что нападающих такого уровня на рынке мало, мы посоветовались с тренером и решили пригласить этого футболиста, – говорит Вячеслав Викторович. – Тем более я с Артемом знаком лично. Мы решили, что Милевский должен принести нам пользу. И уверены, что он это сделает.

– Давно вы знакомы с Милевским?

– Меньше года. Он интересный парень, порядочный человек. Повторюсь: уверен, что он поможет нам.

– Вокруг Артема было много разных неприятных историй. Уверены ли вы, что с ним этого и сейчас не произойдет?

– Мы думали над этим, но все-таки прошло время, человек все осознал. Наверное, много вокруг него было придуманного, хотя такие истории на ровном месте не возникают. Мы рискнули и взяли Милевского. Уверен, он не будет нарушать спортивный режим.

– Не было трудностей при переговорах?

– Нет. Понятно, что желание по личным условиям у него было. Но и у нас есть определенные условия, которые мы можем предоставить. Все прошло довольно легко. В основном на обоюдном доверии.

– Можете подтвердить, что Милевский уже тренировался с командой?

– Он работал индивидуально, не с командой.

– Есть шанс увидеть Артема в игре с «Балтикой» в субботу?

– Нет, в заявке его не будет. А дальше посмотрим. С командой Милевский начнет тренироваться после этого матча. 4 сентября у команды будет выходной, а на следующий день Артем приступит к работе с общей группой.

Агент Милевского: На Украине Артем вернулся бы только в «Динамо»

– Вариант с «Тосно» у Артема появился недавно, буквально неделю назад, – поясняет Spb.Sovsport.ru агент форварда Александр Панков. – Предложение было конкретным, у руководства клуба было очень большое желание видеть Милевского в команде. У главного тренера (Дмитрия Парфенова – Прим.ред.) тоже – что немаловажный фактор для Артема. Потому что он понимает: есть всеобщая помощь ему для того, чтобы он играл, забивал и добывал результат для «Тосно».

– Были предложения у Артема из Европы? Ведь его последние клубы оттуда: турецкий «Газиантепспор», хорватские «Хайдук» и «Сплит», румынская «Конкордия».

– Вариантов было очень много, поэтому мы долго определялись. Были предложения из Греции, Румынии, Болгарии, Индии. Был очень хороший вариант из Австралии. Но, к сожалению, переговоры на каком-то этапе просто остановились, а напрашиваться никуда не хотелось. Была даже заинтересованность у нескольких клубов РФПЛ, но мы сделали выбор в пользу «Тосно» – и уверен, что не ошиблись.

– Милевского устроили перспективы «Тосно»?

– Конечно. «Тосно» – один из лидеров ФНЛ, команда не скрывает своей заинтересованности в попадании в премьер-лигу. Эти аспекты Артема очень сильно мотивируют. Он хочет играть в команде, которая ставит перед собой максимальные задачи и в каждой игре ставить задачу побеждать.

– Как оцените форму Артема? Он ведь долго не играл.

– Последняя игра у него была 29 мая, после чего возник перерыв ровно в три месяца. Артем – профессионал, он работал последний месяц и с личным тренером, и индивидуально. Он в нормальных кондициях. Не говорю о том, что в ближайшей игре Артем уже готов выходить в основном составе. Милевский сам понимает: ему нужно определенное время на адаптацию, на набирание хороших кондиций. Надеемся, уже в этом месяце он дебютирует, порадует болельщиков «Тосно» и всю российскую общественность.

– А варианты вернуться в чемпионат Украины у Артема были?

– Да, было два варианта. Но если бы Милевский возвращался на Украину – то только в киевское «Динамо». Там не проявили интереса, поэтому для нас было приоритетом попадание в другую команду, которая ставит перед собой высокие цели.

– Украинский футболист в первенстве России – как на Украине могут отреагировать на такое решение Милевского?

– Негатив, возможно, и будет. Но мы совершали переход осознанно. Понимали, что на Украине могут быть всякие разговоры. Если бы футболист был нужен сборной Украины или местным клубам – его бы вызывали, и он бы делал результат. Но таких предложений не было. Понимаем, что будет давление, но концепция нового клуба Артема устроила. Он понимает: нужно сделать все, чтобы «Тосно» в следующем сезоне играло в премьер-лиге.