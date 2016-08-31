«C BMW надо в ГАИ». Самый рассудительный призер Рио в гостях у Spb.Sovsport.ru

Кирилл Григорьян в гостях у Spb.Sovsport.ru Источник: Spb.Sovsport.ru

Бронзовый призер Олимпиады стрелок Кирилл Григорьян – о бразильской преступности, приеме у Путина и первой медали за 40 лет.

«Продавать подаренную машину пока не собираюсь, год-другой поезжу»

Кирилл Григорьян был у нас в гостях еще в апреле: олимпийскими лицензиями сборная России уже владела, но между стрелками они к тому моменту еще не были распределены. Уже тогда мы убедились, что Кирилл – образованный парень, который автоматически говорит сложными и витиеватыми предложениями. С таким грамотным и рассудительным человеком общаться очень приятно.

Кирилл Григорьян: Хуже Лондона в Рио не будет. Медали же не отбирают [интервью за три месяца до Игр]



– Я подозревал, что у меня голова на месте, не хотелось потерять свои возможности. Планировал поступить в хороший университет – рассказывает теперь сам Григорьян. – С мыслью о том, что неплохо было бы помимо спорта иметь какой-то навык. Николо Камприани, трехкратный олимпийский чемпион, работает, кстати, инженером на каком-то автомобильном заводе.

Кирилл два года назад выпустился с красным дипломом из Университета ИТМО – информационных технологий, механики и оптики.

– Программирование – отличный способ отвлечься от мыслей о спорте, – рассуждает Григорьян. – Я просто могу взять и переключиться. То, над чем я работаю, мне нравится, мне самому нужно. Когда я начинаю делиться своим продуктом с другими спортсменами, они его высоко оценивают, говорят, что классная идея, и ее нужно развивать: мы используем электронные мишени, которые сразу показывают результат. Помимо этого есть устройства, которые в режиме реального времени показывают, куда спортсмен прицеливается. Было бы здорово вывести такую графику для зрителей на экран. Это исключительно российская разработка. Когда мы проводили презентацию, все сказали, что направление интересное. Только нужно в правила внести изменения.

– Сейчас у вас расписан каждый день? – с Кириллом об этом визите в петербургскую редакцию «Советского спорта» мы договаривались за неделю.

– Да, внимания после Олимпиады больше, многие зовут в гости, везде стараюсь бывать. Отдыхать практически не успеваю (улыбается).

– Стрельба – один из тех видов, о котором вспоминают один раз в четыре года.

– Верно, поэтому стараюсь сейчас не упускать возможность и всячески популяризировать наш вид. Недавно пришел в тир, а там родители с ребенком, и говорят мне, что решили отдать сына в стрельбу по моим стопам. Очень приятно, хочется, чтобы побольше детей шло в наш вид спорта, тогда и побед больше, и вспоминать будут чаще.

– Как вам прием в Москве?

– Было классно: первый раз был в Кремле, раньше только вокруг него гулял. Все было просто замечательно: награждение, небольшой фуршет, общее фото.

– Говорят, Владимир Путин подходил к каждой федерации. Удалось пообщаться с президентом?

– Он мимо нас проходил. Никого от федерации не было, сидели только спортсмены. Мы сфотографировались, пожали ему руку. Когда Путин узнал, что мы стрелки – сказал, что это очень хорошо (смеется). А когда вся церемония увенчалась выдачей ключей от BMW – настроение стало просто отличное.

– Вы, кстати, водите машину?

– Да, конечно. Сейчас на интервью приехал на подаренной BMW.

– Продавать не собираетесь?

– Была такая мысль, но я годик-другой все-таки покатаюсь, пока есть такая возможность, а потом будет видно. Сейчас надо ее на учет в ГАИ поставить, вместо номеров там моя фамилия написана. Сказали, 10 дней можно так поездить, а потом все-таки придется стандартные номера получить.

Кирилл Григорьян: Мне очень помогли загадки



«Впечатления от открытия в Рио не перекрыли казанскую Универсиаду»

– Не соскучились по винтовке еще?

– Ну уж нет (смеется). Сейчас я вынужден отдыхать: не очень удается тренироваться, потому что постоянно хожу в гости, общаюсь со СМИ. В конце сентября будет чемпионат России, в октябре финал Кубка мира. Поэтому скоро начну готовиться.

– В предыдущем цикле вы говорили, что не думали об Олимпиаде. Теперь от мыслей о Токио никуда не деться?

– Все равно не думаю, буду продолжать работать и совершенствоваться. У нас еще через пару лет будет чемпионат мира. Он проводится раз в четыре года, и, как ни странно, состав участников там будет сильнее, чем в Рио, потому что на страну будет по три квоты.

– Много говорят о плохой организации игр в Рио. Ощутили на себе это с самого первого дня?

– Когда прилетели – нас таскали из одного терминала в другой, напряг действительно был. Небольшие транспортные недочеты тоже: несколько раз автобус приезжал не вовремя. Кормили хорошо, но уж очень однообразно. Каждый день еда в столовой была одинаковая, поэтому спасал фаст-фуд. Проживание – минимум мебели и сантехники. В комнате две кровати, шкаф и тумбочки, даже телевизора не было.

Еще слышал историю про недостроенные объекты: у австралийцев не было слива в душе – весь пол застелен кафелем. Пришел рабочий, постучал молотком и прорубил дырку.

– Вы же прилетели намного заранее?

– Да, уже 2 августа были в Рио, на акклиматизацию целых 10 дней. Сходили на церемонию открытия, а после нее еще целая неделя на восстановление. Даже немного долго, чуть тяжеловато.

Нас, кстати, предупреждали, что в олимпийской деревне в любое время суток могут прийти с допинг-проверкой. Обычно за полгода мы сдаем пробы один-два раза, а за две недели сбора и Игр я сдал три теста. Но мы чистые, ничего не принимаем. Скрывать нечего – пожалуйста, пусть проверяют.

– Сама церемония открытия понравилась?

– Организаторы сделали все очень удачно: рядом с «Мараканой», где проходило открытие, находится волейбольный стадион. Всех участников поместили на трибуны, обеспечили питанием, вывели на экран трансляцию. Мы просто сидели и смотрели церемонию, а потом, когда пришла наша очередь – пошли колонной на стадион. Примерно полтора часа мы шли, энергетика потрясающая была, когда проходишь по стадиону. Я еще в Казани был на Универсиаде, там понравилось больше. Открытие в Рио не перебило для меня открытие в Казани. Хотя, салют был, что надо.

– У бразильцев с бюджетом было напряженно.

– Да, было скромненькое открытие, но фейерверк мощный. Видимо, все деньги на него потратили.

– Вообще в Бразилии вам понравилось?

– Двоякие впечатления: что-то понравилось, что-то нет, но медаль все компенсировала. Раньше всегда казалось, что Олимпиада где-то далеко, что там выступают люди со сверхспособностями. А оказалось, она близко. Надо просто работать над собой. Точно ничего не получилось бы без поддержки Союза стрелков России и ЦСКА, который я представляю.

Мы ходили на волейбол – девчонок поддерживали, спортивную гимнастику и на гандбольный матч со Швецией. С нами на гандболе тренер сидел, сказал про Евгения Трефилова: «Интересная методика работы! Надо с вами так же!».

– Приходилось читать, что в Бразилии по улицам бегают преступники.

– Да, бегают. Если не выходить за территорию объектов – все безопасно. Хотя могли и какую-нибудь мелочь украсть в отеле: значок, например. Вообще, не очень приятно, когда выходишь за периметр объектов и моментально перестаешь быть защищенным. Мы один раз ездили на пляж Копакабана – напряженно, потому что каждый прохожий может что-то вытащить, ограбить.

Наши герои Рио. Кирилл Григорьян



«Меня подкосил один выстрел»

– Вы с Сергеем Каменским показали лучшие два результата в квалификации.

– Была радость: я шел на квалификацию с определенными целями и задачами – и смог их выполнить. Еще в самом начале понял, что у меня получается. Наверняка по телекартинке не было видно моей эйфории, но она присутствовала, я все-таки установил личный рекорд.

– В финале были довольны собой?

– Сначала все шло по намеченному плану, а потом произошел неудачный выстрел. Он улетел совершенно не в том направлении, куда я его посылал. Это выбило меня из колеи, а надо было стрелять дальше… В общем, эта ситуация меня немного подкосила.

– Сейчас поняли, что произошло с тем выстрелом?

– Нет, это можно не анализировать, а оставить так. Надо было забыть его и продолжать стрелять, если над каждым выстрелом думать – можно быстро потеряться.

– Когда вылетел Сергей Каменский, понимали, что вы остались единственным россиянином?

– Не думал об этом. Хотя было неприятно, что у Сергея не получился финал.

– В момент, когда стало понятно, что у вас бронза, о чем в первую очередь подумали?

– Радостно было, что есть медаль. Все-таки я ехал в Рио не за медалью, а за тем, чтобы выполнить свою работу. И очень приятно, что работа превратилась в медаль. Не хватило совсем чуть-чуть до серебра. Значит, кореец на этом этапе сильнее меня. Но была небольшая горчинка.

– Что после финала сказал ваш тренер и отец Акоп Григорьян?

– Они в один голос с мамой спросили «Как ты это сделал?» (смеется). Все было поэтапно: попал в систему отбора на Игры – молодец, не так важно: поеду на Олимпиаду или нет. Потом попал на в Рио – молодец, не всем дано побывать на таком крупном турнире. А следом еще и медаль привез – ну просто отлично! Родители очень рады. Папе, кстати, бонусом теперь еще идет звание заслуженного тренера России.

– Очень долго не было у нашей страны медалей в стрельбе лежа из винтовки с 50 метров.

– Честно говоря, узнал об этом уже после финала. Очень символично, что 24 года у Петербурга не было медалей в стрельбе, а мне как раз 24. Потом я уже узнал и про то, что в моей дисциплине последний раз медаль была 40 лет назад. Круто, интересно – но до старта об этом не думал.

– Уже после своей медали вы еще ходили на финал Сергея Каменского практически в качестве его тренера.

– Все верно. Просто за каждым партнером может сидеть тренер или его помощник. А у нас в том финале было два спортсмена и всего один тренер, который остался в Рио. Поэтому я спросил у Сергея – не хочет ли, чтобы я посидел вместе с ним. Он ответил – «Конечно! Будешь моим талисманом, у тебя же медаль уже есть, поможешь и мне».

– Драма развернулась прямо на ваших глазах.

– Вся Олимпиада у Сергея – драма. Первый старт он закончил неудачно. Вроде бы из-за оружия. Во втором виде он остался четвертым, хотя показал олимпийский рекорд в квалификации. Ну и последний вид – потерянное золото. Последний выстрел показал, что все мы не железные. Даже олимпийский чемпион из Италии попал далеко не в центр. А после выстрела Сергея меня пробрала дрожь от макушки до кончиков пальцев ног. Смотрю на табло – он проиграл 0,3 очка. На такой длинной дистанции такое отставание – просто ничто. Но в этом и есть вся прелесть стрельбы.