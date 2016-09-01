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Дмитрий Чернышенко: Руководителям трех клубов КХЛ грозит дисквалификация!

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Дмитрий Чернышенко
Дмитрий ЧернышенкоИсточник: Sovsport.ru

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал какие нововведения будут введены в лиге в этом сезоне. Интервью Sovsport.ru президент КХЛ дал сразу после окончания Совета директоров лиги.

НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ АРБИТР – АНИСИМОВ

- Один из главных моментов нынешнего заседания – избрание членов Совета директоров и переизбрание его председателя, - отметил Чернышенко. – Им вновь стал Геннадий Тимченко. А в самом Совете появилось два новых члена – Александр Медведев, занимающий также пост председателя правления МХЛ и Алексей Анисимов, назначенный сегодня главным арбитром КХЛ. Теперь он будет подчиняться непосредственно Совету директоров. И при этом будет советником Председателя Правления лиги. Тем самым главный арбитр получил полную независимость. Психологическое влияние на его решения будет исключено. Уверен, что это отразится и на эффективности нашего судейства.

- Функции Анисимова по сравнению с бывшим главным арбитром Владимиром Плющевым как-то изменились?
- Нет, обязанности у него прежние. Изменилась система подчиненности.

- Будет ли в КХЛ возвращен Буланов?
- Это решать главному арбитру. Сам я слышал о планах Буланова продолжить международную карьеру.

- Что касается сезона в целом, то его старт прошел успешно, - продолжил Чернышенко. - Напомню, что в этом году мы отпразднуем 70-летие со дня рождения нашего хоккея. Интерес у зрителя большой, у поединков отличная интрига. Один матч СКА – «Ак Барс» чего стоит! И, конечно Павел Дацюк с Ильей Ковальчуком демонстрируют отличную звездную связку.

Я бы отметил и успех молодых игроков. Например, 20-летнего голкипера «Сибири» Алексея Красикова, который уже успел сыграть на «ноль». Думаю, что в этом сезоне будут установлены и новые рекорды по посещаемости.

- Не опасаетесь за старт китайского клуба? Пятого сентября у него первый домашний матч…
- Команда была запущена в рекордные сроки. И ее уже можно поздравить с первой победой – над «Амуром». Это говорит о том, что китайский клуб находится в хорошей форме. Сейчас в Пекине постоянно находятся представители КХЛ, которые вместе с руководителями клуба и владельцами арены готовят ее к тестовым мероприятиям. Думаю, что на первом матче в Пекине все будет в порядке. Я сам планирую там быть. На игру прилетит также член Правительства России. С китайской стороны также ожидается высокий состав участников. Интерес к хоккею там растет.

- Все домашние матчи «Куньлунь Ред Стар» проведет в Пекине?
- Нет. Есть договоренность, что часть игр пройдет в Шанхае. Из-за загруженности пекинской «Спорт-арены».

«РЫСПАЕВА ПОКА НЕ ПРОЩАЕМ»

- Не пора ли амнистировать Дамира Рыспаева? Без его боев становится скучновато…
- Если вам на хоккее скучно без драк, то можно посетить соревнования по другим видам спорта. Кстати, и Рыспаева можно пригласить поучаствовать в них.

- Но Дамир раскаялся, написал вам письмо…
- Да, и я уже все по этому поводу сказал. На Рыспаева наложена бессрочная корпоративная дисквалификация. Это означает, что к разговору о нем имеет смысл вернуться только через полгода. Потом будем решать его судьбу вместе с СДК. Не раньше.

- Какие реформы ждут лигу в ближайшее время? Изменится ли лимит на легионеров или количество команд?
- Лимит на легионеров в нашем государстве регламентируется Минспортом. Эта политика и мы в нее не вмешиваемся.

- Остались у клубов долги по зарплате за прошлый сезон?
- Есть три клуба, которые до сих пор не выплатили игрокам премиальные. Это незначительные суммы денег. И они свидетельствуют скорее о неаккуратном отношении руководителей клубов к своим обязательствам перед лигой. И о неуважении к своим болельщикам, которых они подвергают риску наказания, которое будет наложено на клуб. До 15 сентября трансферы игроков в этих клубах будут заморожены.

- Можете назвать должников?
- Узнаете в свое время, если они не исправят положение до 15 сентября. Если они не удосужатся это сделать, то на руководителей клуба будет наложена персональная дисквалификация. Поэтому я и не хочу заранее их называть.

- Когда Вячеслав Фетисов представит свой доклад по драфту КХЛ?
- Сегодня Вячеслав Александрович отсутствовал по уважительной причине – пропагандировал наш хоккей на Дальнем Востоке. Материалы у него готовы. Рассмотрим их на следующем Совете директоров.

«ОТ ЖЕСТКОГО ПОТОЛКА ЗАРПЛАТ ПОЛЬЗЫ НЕ БУДЕТ»

- Планируете ужесточать потолок зарплат? Разница в бюджетах у клубов просто чудовищная!
- Мы стабильно понижаем потолок на 50 миллионов в год. И будем продолжать это делать.

- Но ведь сейчас можно заплатить налог на роскошь и превысить потолок. Сделайте его более жестким.
- Не думаю, что это будет хорошо для нашего хоккея. У разных клубов – разные возможности. Если клубы финансируются из частных источников и соблюдают правила лиги… Это их деньги, пусть тратят их, как хотят.

- Но разница между СКА и «Кузней» режет глаз.
- Давайте судить о клубах по их игре. Команда из звезд – не всегда звездная команда.

- Об этом и речь. Новокузнецкий «Металлург» явно не впечатляет.
- Делайте предложения. Будем собирать экспертов и решать проблемы сообща. К нам в лигу стучатся более сильные зарубежные клубы. Они могут замещать те российские команды, которые не выдерживают уровень КХЛ.

- От «пола» зарплат лига, как я понимаю, отказалась?
- Да мы проанализировали его влияние на уровень игры. И пришли к выводу, что оно не эффективно.

- На какой стадии проект вступления в КХЛ клуба из Лондона?
- Вялотекущее. Пока только предварительные переговоры. Из Милана, Дрездена и Женевы у нас более конкретные заявки.

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