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Волк Малкин, пес Овечкин. Как сборная России разожгла обычный матч СКА

Андрей Васильев
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
Волк Малкин, пес Овечкин. Как сборная России разожгла обычный матч СКА
Источник: ФХР

Игроки сборной из СКА сыграли с «Ладой» не ярче всех, их затмил дублем Александр Барабанов и парой минут на льду звезды из НХЛ.

«Добрый вечер» в час дня

С первого матча петербургского сезона мучает вот какой вопрос. Во время напутственной речи ведущего на арене – там всегда много ярких фраз, но цитировать их уже давным-давно моветон – фоном звучит почему-то мелодия из фильма «Реквием по мечте».

Она крутая, конечно: за душу берет и все такое. Но кино же слишком известное, чтобы ассоциации с его наркотическим смыслом не приходили в голову.

– Добрый вечер! – сказал детям на школьной линейке Олег Знарок в районе часа дня 1 сентября. Потом поправился и списал все на усталость: от объема работы, еще и по сборной России перед подготовкой к Кубку мира, говорит день с ночью перепутал. Но это именно подготовка к работе со звездным составом, по регламенту турнира совместная работа до открытия тренировочного лагеря запрещена. И Знарок выжидает.

Там же после линейки в спортшколе «Динамо», на которую по дружбе традиционно приходят игроки СКА, а на этот раз еще и звездные гости из сборной России, все дружно отказались говорить про хоккей – опять же потому, что официально подготовка к Кубку мира еще не началась. А то, что почти вся сборная дружно катается в «Юбилейном» – это игроки просто между собой договорились и на собственные сняли самый удобный лед города, который уже в канадском размере.

Заяц! Волк! Заяц! Волк! И Матроскин

На первом осеннем матче СКА самое интересное тоже сделала сборная. В первом перерыве на лед выскочили три загадочных зверька – как будто талисманы. Только такие, которых в Ледовом раньше никогда не было.

Они играли с восьмилетними детишками на маленькие ворота, проигрывали им. А потом скинули головы-маски – и оказались Евгением Малкиным, Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым! С хвостами, но человеческими лицами они зафеерили, сколько-то там забили детям в ответ, а потом развлекались на льду – пока их не выгнали.

Кузнецов – это кот Матроскин. А Малкин с Овечкиным – волк и заяц из «Ну, погоди!»

В общем шоу ребята устроили что надо. В перерыве на трибунах было в два раза меньше народу, чем во время матча – а шум, пожалуй, перекрыл игровой уровень.

Информации по сборной нет

С «Ладой» СКА разобрался быстро и энергично. Илья Ежов в воротах тольяттинцев очень хотел делать что-то невероятное – все-таки матч с бывшим клубом, в котором в него всерьез так и не поверили. И местами у него получалось. Правда, «Лада» позволяла так много бросать и так открыто комбинировать, что спасение целого матча было бы волшебством покруче того, которое творит Павел Дацюк.

Капитан СКА, кстати, промолчал. Из будущих участников Кубка мира выделился голом и двумя передачами Евгений Дадонов, Вадим Шипачев отдал только голевой пас.

– Пока никакой информации по сборной нет, – удивляет Дадонов после игры. – Мы готовимся с клубом к игре с «Нефтехимиком». А там как решит тренерский штаб, так и будет.

Ярче сборников сыграл тот, кому делать их отъезд незаметным – Александр Барабанов сделал уже второй дубль в сезоне.

– Широков вбросил, Прохоркин отдал – а я забил, с мясом, – опишет потом одну из своих шайб воспитанник СКА. – Сочетание может поменяться в любой момент, остается только работать на максимуме. В СКА вообще ни в чем нельзя быть уверенным (улыбается).

Информация по сборной есть

Игоря Шестеркина, которого после провального матча с «Ак Барсом» СКА поддержал подписанием нового контракта, толком и не нагрузили. На этот раз в запасе под ним был Микко Коскинен – но теперь второй вратарь так и просидел весь матч в бейсболке, без шлема.

– Для меня это стало дополнительной мотивацией, – подтвердит Шестеркин после матча. –Несмотря на не впечатляющую игру с «Ак Барсом», руководство пошло на такой шаг. Это действительно добавило уверенности в себе.

Когда разрыв уже в три шайбы, это после гола Никиты Гусева, звучит издевательская песенка «Хмуриться не надо, Лада». Это в некотором роде удивительно, но Артис Аболс со своей скромной, но гордой командой первый раз дал повод над собой так поглумиться. «Лада» до матча шла третьей на Востоке со всего одним поражением в основное время. Как будто переселение душ с «Магниткой» и ее 11-й строчкой.

– С «Нефтехимиком» мы будем в полном составе, – все сомнения уходят после утверждения Олега Знарка. Видимо, тренеры сборной считают, что лучше Дацюку, Шипачеву и Дадонову лишний раз в реальном бою засветиться, чем просто тренироваться. И в этом есть логика: задача сыгрывать Шипачева и Дадонова с Панариным – самая простая их всех, а Дацюк сходу может идеально взаимодействовать, есть ощущение, вообще с любым. Так что в воскресенье еще раз смотрим на максимального уровня СКА – а потом прощаемся с ним. Хотелось бы, чтоб больше чем на месяц.

Матч

СКА - Лада - 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Голы:

Белов (Дадонов, Шипачёв), 6:50 (1:0). Барабанов (Прохоркин, Широков), 10:29 (2:0). Волгин (Белоусов), 15:11 (2:1 - бол.). Дадонов (Гусев, Чудинов), 21:25 (3:1). Гусев (Дадонов, Чудинов), 44:23 (4:1). Барабанов (Широков, Прохоркин), 56:14 (5:1).

Место и дата

02 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция


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