Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
Формула-1Гран-при Италии. Гонка
ФутболЦСКА3 : 0Торпедо
ФутболКазахстан2 : 2Польша
ФутболРумыния1 : 1Черногория
ФутболЧехия0 : 0Северная Ирландия
ХоккейДинамо Москва2 : 3 БАвангард
ХоккейСКА5 : 1Нефтехимик
ФутболСловакия0 : 1Англия
ФутболНорвегия0 : 3Германия
ТеннисНадаль1:6, 6:2, 4:6, 6:3, 6:7Пуй
ХоккейКуньлунь6 : 3Адмирал
ФутболГрузия1 : 2Австрия
ФутболСербия2 : 2Ирландия
ФутболИспания8 : 0Лихтенштейн
ФутболХорватия1 : 1Турция
ХоккейЛокомотив3 : 1Сибирь
ТеннисМарченко4:6, 1:6, 7:6, 3:6Вавринка
ФутболИзраиль1 : 3Италия
ФутболУкраина1 : 1Исландия
ТеннисУильямс6:2, 1:0Шведова
ТеннисДимитров- : -Маррэй
ФутболРоссия (U-21)- : -Австрия (U-21)
ХоккейЛада- : -Динамо Москва
ХоккейАк Барс- : -ЦСКА
ФутболШвейцария- : -Португалия
ТеннисРадванска- : -Конюх
ХоккейСалават Юлаев- : -Динамо Рига
ФутболРоссия- : -Гана
ХоккейСпартак- : -Динамо Минск
ФутболБелоруссия- : -Франция

«Кубок мира – Олимпиада. Только хоккейная». Сборная России – о старте подготовки

Андрей Васильев, Константин Белюков, Максим Шитиков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
«Кубок мира – Олимпиада. Только хоккейная». Сборная России – о старте подготовки

Артем Анисимов, Владимир Тарасенко и Дмитрий Орлов – о первой тренировке сборной России в Петербурге и значимости Кубка мира.

Анисимов: Капитан? Подумаем с тренерским штабом и выберем

Сборная России отпахала в «Юбилейном» в первый официальный день подготовки к Кубку мира как минимум три часа. В 15:00, когда на арену впустили журналистов, команда уже была на льду. Потом почти два часа игровой тренировки и еще час на занятия в зале. Ну или просто на земле. Но игроков никто не тревожит: просто узнают издалека, с обожанием наблюдают и отходят в сторону.

Андрей Марков и Алексей Емелин, например, просто бегали вокруг дворца по асфальту и о чем-то вполголоса общались. Там же были и обычные болельщики: рядом стартовал сезон МХЛ для «СКА-1946» на малой арене, а на большой в североамериканском размере контрольную встречу проводит «СКА-Нева».

– Мы провели очень хорошую, продуктивную тренировку на льду. Все замечательно, – в Петербурге сделали все, что Артем Анисимов и его партнеры по сборной остались довольны организацией сбора под руководством Знарка. – Маленькая площадка – это хорошо, сразу же привыкнем, будет меньше адаптации.

– Олег Знарок сказал, что капитан пока не выбран. Как думаете, кого стоит выбрать?
– Подумаем вместе с тренерским штабом, выберем.

– Тренер отметил, что команда чуть подзадохнулась, когда дали больше нагрузки.
– Я себя нормально чувствовал на льду.

– Что для вас Кубок мира?
– Кубок мира (смеется). Это как Олимпийские игры, только хоккейные. Собираются все лучшие хоккеисты, будет очень интересно.

– Нет опасений, что со временем они совсем выйдут за рамки Игр, куда перестанут пускать профессионалов?
– У Олимпиады очень большая история, у Кубка мира ее нет – всего второй, вроде, турнир проводится. Поживем – увидим.

Поправим Артема: если говорить именно о Кубке мира – это будет третий розыгрыш. Предыдущие были в 1996–м и 2004–м.

Тарасенко: Мы можем рассчитывать на золото

– Каково работать под руководством Знарка? – вопрос Владимиру Тарасенко, который за два года работы тренера в сборной играл у него лишь на чемпионате мира-2015 в Чехии.
– В принципе я знал, какая будет тренировка, какие упражнения. Немного нервничал, потому что первый день, и я всегда нервничаю перед такими соревнованиями. Завтра будет получше.

– Как готовились летом?
– Был в Новосибирске, потом приехал вместе с тренером в Петербург, готовились здесь.

– Уже озвучены задачи на турнир?
– Нет, пока не было времени, но еще две недели до начала, все потом скажут.

– На что сборная России может рассчитывать на Кубке мира?
– Сборная России? – немного теряется Тарасенко. – На золото. Нет смысла ехать на турнир и не ставить самую высокую цель.

– Как этого добиться?
– Выиграть все матчи. Логично, да? – ухмыляется игрок.

– Должно быть какое-то преимущество у нашей команды…
– Хороший коллектив, но с этим проблем не будет. Если мы будем поддерживать друг друга и биться до конца – все получится.

– Вас назначили вице-капитаном в «Сент-Луисе». Это вас окрылило?
– Пока не было времени думать об этом. Все мысли о сборной России, я здесь на 100 процентов. Надо сыграть Кубок мира, потом будем смотреть.

– Олег Знарок сказал, что определился с двумя звеньями, в том числе с вашим. Вы играли с Малкиным и Кулеминым.
– Думаю, что у нас все ребята хорошие, а партнеры достойные. С кем поставят, с тем и буду играть.

Орлов: Посмотрим, где окажусь – в ЦСКА или НХЛ

– Наконец-то начались общие тренировки, – говорит защитник Дмитрий Орлов корреспонденту Spb.Sovsport.ru, при этом особой радости по его лицу не заметишь. – Думаю, все ребята рады находиться в национальной команде, мы все сфокусированы на предстоящих товарищеских встречах и Кубке мира. Ждем игр.

– Все спорят, что важнее: Олимпиада или Кубок мира. А вы что думаете?
– Оба турнира важны, а за сборную играть всегда приятнее. Да, на Кубке мира состав участников посильнее, потому что собраны две новые команды: Европы и молодых звезд. Они могут преподнести сюрприз на этом турнире. Думаю, ажиотаж вокруг Кубка мира будет очень большой.

– В прессе появляются слухи о вашем возможном переходе в ЦСКА, – в заявке Орлов значится защитником «Вашингтона», а на деле его контракт с клубом НХЛ не был продлен.
– Все общаются друг с другом, ведут переговоры, – хоккеист не стесняется поговорить на отвлеченную от сборной тему. – Все может поменяться, пока никакой конкретики нет. Посмотрим, будет ли это ЦСКА или НХЛ. Я хочу продолжать играть на высоком уровне, но пока непонятно, где это будет.

– НХЛ – приоритет для вас?
– Всегда охота играть в НХЛ – лучшей лиге мира, но все может поменяться.

Голосование: Кто победит на Кубке мира по хоккею?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Никита Кучеров: Сборная России считает себя фаворитом Кубка мира (видео)Никита Кучеров: Сборная России считает себя фаворитом Кубка мира (видео)Обозреватель Sovsport.ru взял интервью у форварда сборной России Никиты Кучерова.Сергей Бобровский: Непривычно, сентябрь, а ты еще в РоссииГолкипер «Коламбуса» и сборной России Сергей Бобровский после первой тренировки в Санкт-Петербурге рассказал о готовности национальной команды к Кубку мира.С какими тройками определился Знарок? Павел Лысенков – о первом дне сборнойС какими тройками определился Знарок? Павел Лысенков – о первом дне сборнойСборная России начала подготовку к Кубку мира. Обозреватель Sovsport.ru рассказывает, что ему запомнилось в первый день сборов.Дмитрий Куликов: На больших скоростях уже нет возможности пасовать по десять раз перед входом в зонуЗащитник «Баффало» и сборной России Дмитрий Куликов после первой тренировки национальной команды рассказал о подготовке к Кубку мира.Евгений Кузнецов: Думаю, с Кучеровым легко будет найти общий языкФорвард «Вашингтона» и сборной России Евгений Кузнецов рассказал о первой тренировке национальной команды во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.Дмитрий Орлов: ЦСКА или НХЛ? Посмотрим, пока никакой конкретики нетНападающий «Вашингтона» и сборной России Дмитрий Орлов в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился ожиданиями от Кубка мира.Первый канал покажет все матчи сборной России на Кубке мира впрямуюОб этом стало известно сегодня.Александр Овечкин: Сейчас СКА на голову сильнее других соперников (видео)Александр Овечкин: Сейчас СКА на голову сильнее других соперников (видео)Нападающий сборной России Александр Овечкин дал интервью Sovsport.ru.Кросби тренируется в звене с Маршандом и БержерономСборная Канады проводит первую тренировку в рамках подготовки к Кубку мира в Торонто. Занятие проходит в Оттаве.Йозеф Яндач: Возможно, Гудлера расстроило, что мы дважды не включили его в составГлавный тренер сборной Чехии Йозеф Яндач прокомментировал отказ форварда Иржи Гудлера сыграть за национальную команду на Кубке мира в Торонто.Олег Знарок: Я никогда не был на Кубке мира. Первый раз в первый класс! (видео)Олег Знарок: Я никогда не был на Кубке мира. Первый раз в первый класс! (видео)После тренировки сборной России обозреватель Sovsport.ru поговорил с Олегом Знарком.Артем Анисимов: Первая тренировка сборной России понравилась, в хорошем темпе все было, быстроНападающий сборной России Артем Анисимов поделился впечатлениями от первой тренировки национальной команды, а также рассказал об ожиданиях от Кубка мира.Никита Кучеров: Понимаем, что все ждут от сборной России победы на Кубке мираФорвард сборной России Никита Кучеров поделился ожиданиями от Кубка мира после первой тренировки в составе командыИгорь Ларионов: Кубок мира будет колоссальнейшим турниром с высочайшим уровнем хоккеяДвукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов поделился ожиданиями от предстоящего в Канаде Кубка мира.Олег Знарок: С двумя звеньями мы определилисьГлавный тренер СКА и сборной России Олег Знарок оценил работу национальной команды на первой тренировке в рамках подготовки к Кубку мира.Вячеслав Быков: Совмещение Знарка не должно отразиться на игре сборной РоссииБывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков не считает проблемой совмещение постов Олегом Знарком в СКА и национальной команде.Вячеслав Быков: Отсутствие практики у игроков НХЛ не позволит командам показать идеальное качество хоккея на Кубке мираБывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков поделился ожиданиями от Кубка мира-2016.Малкин тренируется в тройке с Тарасенко и Кулеминым, Овечкин – с Кузнецовым и КучеровымСборная России на льду дворца спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге проводит первую тренировку в рамках подготовки к Кубку мира.Андрей Василевский: На Кубке мира должен составить конкуренцию Бобровскому и Варламову, что очень сложноВратарь «Тампы» и сборной России Андрей Василевский поделился ожиданиями от Кубка мира-2016.Хенрик Седин будет капитаном сборной Швеции на Кубке мираЦентрфорвард «Ванкувера» Хенрик Седин будет капитаном сборной Швеции на Кубке мира по хоккею 2016 года.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Владимир Тарасенко
Владимир Тарасенковсе новости
Дмитрий Орлов
Дмитрий Орловвсе новости
Артём Анисимов
Артём Анисимоввсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения

Loading...