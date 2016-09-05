«Кубок мира – Олимпиада. Только хоккейная». Сборная России – о старте подготовки

Артем Анисимов, Владимир Тарасенко и Дмитрий Орлов – о первой тренировке сборной России в Петербурге и значимости Кубка мира.

Анисимов: Капитан? Подумаем с тренерским штабом и выберем

Сборная России отпахала в «Юбилейном» в первый официальный день подготовки к Кубку мира как минимум три часа. В 15:00, когда на арену впустили журналистов, команда уже была на льду. Потом почти два часа игровой тренировки и еще час на занятия в зале. Ну или просто на земле. Но игроков никто не тревожит: просто узнают издалека, с обожанием наблюдают и отходят в сторону.

Андрей Марков и Алексей Емелин, например, просто бегали вокруг дворца по асфальту и о чем-то вполголоса общались. Там же были и обычные болельщики: рядом стартовал сезон МХЛ для «СКА-1946» на малой арене, а на большой в североамериканском размере контрольную встречу проводит «СКА-Нева».

– Мы провели очень хорошую, продуктивную тренировку на льду. Все замечательно, – в Петербурге сделали все, что Артем Анисимов и его партнеры по сборной остались довольны организацией сбора под руководством Знарка. – Маленькая площадка – это хорошо, сразу же привыкнем, будет меньше адаптации.

– Олег Знарок сказал, что капитан пока не выбран. Как думаете, кого стоит выбрать?

– Подумаем вместе с тренерским штабом, выберем.

– Тренер отметил, что команда чуть подзадохнулась, когда дали больше нагрузки.

– Я себя нормально чувствовал на льду.

– Что для вас Кубок мира?

– Кубок мира (смеется). Это как Олимпийские игры, только хоккейные. Собираются все лучшие хоккеисты, будет очень интересно.

– Нет опасений, что со временем они совсем выйдут за рамки Игр, куда перестанут пускать профессионалов?

– У Олимпиады очень большая история, у Кубка мира ее нет – всего второй, вроде, турнир проводится. Поживем – увидим.

Поправим Артема: если говорить именно о Кубке мира – это будет третий розыгрыш. Предыдущие были в 1996–м и 2004–м.

Тарасенко: Мы можем рассчитывать на золото

– Каково работать под руководством Знарка? – вопрос Владимиру Тарасенко, который за два года работы тренера в сборной играл у него лишь на чемпионате мира-2015 в Чехии.

– В принципе я знал, какая будет тренировка, какие упражнения. Немного нервничал, потому что первый день, и я всегда нервничаю перед такими соревнованиями. Завтра будет получше.

– Как готовились летом?

– Был в Новосибирске, потом приехал вместе с тренером в Петербург, готовились здесь.

– Уже озвучены задачи на турнир?

– Нет, пока не было времени, но еще две недели до начала, все потом скажут.

– На что сборная России может рассчитывать на Кубке мира?

– Сборная России? – немного теряется Тарасенко. – На золото. Нет смысла ехать на турнир и не ставить самую высокую цель.

– Как этого добиться?

– Выиграть все матчи. Логично, да? – ухмыляется игрок.

– Должно быть какое-то преимущество у нашей команды…

– Хороший коллектив, но с этим проблем не будет. Если мы будем поддерживать друг друга и биться до конца – все получится.

– Вас назначили вице-капитаном в «Сент-Луисе». Это вас окрылило?

– Пока не было времени думать об этом. Все мысли о сборной России, я здесь на 100 процентов. Надо сыграть Кубок мира, потом будем смотреть.

– Олег Знарок сказал, что определился с двумя звеньями, в том числе с вашим. Вы играли с Малкиным и Кулеминым.

– Думаю, что у нас все ребята хорошие, а партнеры достойные. С кем поставят, с тем и буду играть.

Орлов: Посмотрим, где окажусь – в ЦСКА или НХЛ

– Наконец-то начались общие тренировки, – говорит защитник Дмитрий Орлов корреспонденту Spb.Sovsport.ru, при этом особой радости по его лицу не заметишь. – Думаю, все ребята рады находиться в национальной команде, мы все сфокусированы на предстоящих товарищеских встречах и Кубке мира. Ждем игр.

– Все спорят, что важнее: Олимпиада или Кубок мира. А вы что думаете?

– Оба турнира важны, а за сборную играть всегда приятнее. Да, на Кубке мира состав участников посильнее, потому что собраны две новые команды: Европы и молодых звезд. Они могут преподнести сюрприз на этом турнире. Думаю, ажиотаж вокруг Кубка мира будет очень большой.

– В прессе появляются слухи о вашем возможном переходе в ЦСКА, – в заявке Орлов значится защитником «Вашингтона», а на деле его контракт с клубом НХЛ не был продлен.

– Все общаются друг с другом, ведут переговоры, – хоккеист не стесняется поговорить на отвлеченную от сборной тему. – Все может поменяться, пока никакой конкретики нет. Посмотрим, будет ли это ЦСКА или НХЛ. Я хочу продолжать играть на высоком уровне, но пока непонятно, где это будет.

– НХЛ – приоритет для вас?

– Всегда охота играть в НХЛ – лучшей лиге мира, но все может поменяться.