Маги и чародеи. Как российские фигуристы готовятся к новому сезону (видео)

Виктория Синицина и Никита Кацалапов Источник: Sovsport.ru

В воскресенье значительная часть сборной России по фигурному катанию впервые в нынешнем сезоне показалась на публике, выступив в шоу Magic on Ice в Москве. А в конце нынешней недели в Сочи уже вся команда в полном составе примет участие в открытых прокатах на арене «Шайба». Sovsport.ru рассказывает, как лидеры готовятся к предолимпийскому сезону.

ЖЕНЩИНЫ

Евгения Медведева

Чемпионка мира летом увеличила на порядок и так огромное количество своих фанатов в Японии, выступив в Стране восходящего солнца с показательным номером в образе анимешной героини Сейлор Мун.

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Соревновательные программы нового сезона останутся секретом до прокатов в Сочи, но уже известно, что их, как и волшебную произвольную старого сезона, поставил Илья Авербух.

Елена Радионова

Вице-чемпионка Европы тоже не упустила возможности лишний раз покорить сердца азиатских фанатов, но сделала это в Корее, выйдя в летнем шоу Ким Ю На в костюме озорной школьницы.

В каких костюмах Радионова появится на сочинских прокатах, узнаем в выходные, но известно, что короткую программу Елена поставила в Канаде у известной в прошлом танцорши Ше-Линн Бурн.

Анна Погорилая

Поклонники в яростном нетерпении: бронзовая медалистка чемпионата мира-2016 в Сочи должна представить плоды своего сотрудничества с, возможно, самым неординарным фигуристом современности – Мишей Ге. Это будет короткая программа, после которой, возможно, в еще более яростном нетерпении придется ждать поставленный им же показательный номер.

Аделина Сотникова

Олимпийская чемпионка, заняв только шестое место на чемпионате России прошлого сезона, не опустила руки, а, как это и свойственно чемпионам, вгрызлась в подготовку к новому сезону. Пробиваться обратно будет трудно, но возможно – по магии катания с Аделиной сейчас не сравнится, пожалуй, никто. Надо только вернуть стабильность прыжков – и в этом может помочь спарринг с пришедшей в группу Елены Буяновой вице-чемпионки мира среди юниоров Марией Сотсковой.

Юлия Липницкая

После переезда в Сочи к тренеру Алексею Урманову самая медийная фигуристка России превратилась в самую закрытую фигуристку. О подготовке Липницкой к сезону известно только то, что короткую программу ей поставил швейцарский гений конька Стефан Ламбьель. О форме Юлии по выступлению на московском шоу судить трудно, так как она катала показательную программу, но общее впечатление – позитивное.

Елизавета Туктамышева

Чемпионка мира 2015 года уже успела выступить в соревнованиях – первом этапе Кубка Санкт-Петербурга, где стала только третьей, уступив Серафиме Саханович и Станиславе Константиновой. Случайностью этот результат не назовешь: Туктамышева пока не набрала и подобия боевой формы. Хотя программы – необычная для Елизаветы классическая короткая и поставленная экстравагантным канадским экс-фигуристом Эммануэлем Сандю «восточная» произвольная – хороши.

МУЖЧИНЫ

Максим Ковтун

Крах на весеннем чемпионате мира в Бостоне привел к оргвыводам: трехкратный чемпион России перешел тренироваться от Елены Буяновой к Инне Гончаренко. По первым отзывам, работа идет плодотворно. Короткая программа у Максима поставлена Петром Чернышевым под музыку группы Muse, о произвольной известно то, что ее поставили Илья Авербух и Елена Масленникова.

Михаил Коляда

Фигурист из Санкт-Петербурга, ставший открытием чемпионата мира-2016, на московском шоу выступил с номером под культовую композицию группы «Кипелов» «Я свободен», причем, катаясь, он успевал подпевать исполнителю. Впрочем, то, что Михаил мегаартистичен и классно скользит – не открытие Америки. Интересно, выучил ли он за лето новый четверной. В выходные узнаем.

СПОРТИВНЫЕ ПАРЫ

Татьяна Волосожар/Максим Траньков

Семейная пара двукратных олимпийских чемпионов объявила о том, что нынешний сезон будет укороченным. Татьяна и Максим начнут его, предположительно, с декабрьского чемпионата России в Челябинске. Посему и участие в сочинских прокатах для Волосожар и Транькова – дело необязательное. Их там и не будет, а вот в Москве под «Кипелова» герои Сочи выступили.

Ксения Столбова/Федор Климов

Подхватившие знамя лидеров российского парного катания серебряные медалисты Игр-2014 готовятся к сезону в планомерном режиме – набирают форму и продолжают учить четверной выброс (хотя близкие к мировым рекордам баллы набирали в минувшем году и без него). Первым стартом должен стать турнир Finlandia Trophy в начале октября.

Юко Кавагути/Александр Смирнов

Тяжелейшая травма партнерши – разрыв ахиллова сухожилия, полученный в январе этого года, как казалось многим, должен был привести к завершению карьеры этой пары. Но потрясающе стойкая Юко восстановилась – и «Ленинградский драматический театр» (именно так Тамара Москвина как-то сформулировала стиль катания своих учеников) готов вновь покорять мировые сцены.

Евгения Тарасова/Владимир Морозов

Лидеры пост-сочинского поколения российского парного катания технически уже готовы толкаться с авторитетами. Осталось добавить психологической уверенности и, может быть, даже хорошей спортивной наглости. Мощное выступление на Magic on Ice в Москве под тяжелый рок намекает – это может быть их сезон.

ТАНЦЫ НА ЛЬДУ

Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев

Разразившаяся весной история с положительной допинг-пробой Екатерины едва не завершила карьеру пятикратных чемпионов России. К счастью, с мельдонием разобрались, и Боброва с Соловьевым готовы вновь бороться за лидерство в сборной. Первая заявка - новый короткий танец, который уже стал хитом обсуждений в интернете. Точнее, костюм партнерши, состоящий из мужской белой рубашки.

Виктория Синицина/Никита Кацалапов

Перед стартом третьего совместного сезона ученики Марины Зуевой уже выступили перед публикой на шоу в «Лужниках», исполнив показательный номер в своем «фирменном» чарующем стиле. Что касается новых программ, то здесь, по российской традиции, все в секрете. Но зато ждать осталось недолго: впервые за эти три года Синицина и Кацалапов выступят на сентябрьских прокатах сборной.

Елена Ильиных/Руслан Жиганшин

Соперничество расставшихся после Олимпиады в Сочи Елены Ильиных и Никиты Кацалапова стало еще более принципиальным – ведь они со своими новыми партнерами работают с тренерами, которые тоже когда-то были тандемом. Ильиных и Жиганшин теперь у Игоря Шпильбанда, Синицина и Кацалапов где-то там же под Детройтом у Марины Зуевой - неисповедимы пути фигурнокатательных богов…

Александра Степанова/Иван Букин

Бронзовые призеры чемпионата Европы-2015 в минувшем сезоне по результатам сделали небольшой шаг назад – но это вполне может быть та самая ситуация, когда должен последовать огромный скачок вперед. Новый постановщик Петр Чернышев, помощь олимпийских чемпионов 1988 года Натальи Бестемьяновой и Андрея Букина (отца Ивана) – все это способно стать катализатором прогресса.