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С какими тройками определился Знарок? Павел Лысенков – о первом дне сборной

Павел Лысенков
Павел Лысенков
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С какими тройками определился Знарок? Павел Лысенков – о первом дне сборной
Источник: Sovsport.ru

Сборная России начала подготовку к Кубку мира. Обозреватель Sovsport.ru рассказывает, что ему запомнилось в первый день сборов.

- Вообще первая тренировка сборной России была назначена на 10 утра. Но ее перенесли на три часа дня, чтобы успели подъехать игроки КХЛ. Но они не успели, поэтому команда занималась без Ивана Телегина из ЦСКА (хотя он уже в сборной), а также трех игроков СКА – Павла Дацюка, Вадима Шипачева и Евгения Дадонова.

- Около «Юбилейного» я встретил Петра Воробьева – он будет замещать Олега Знарка в СКА во время Кубка мира. Пока же Петр Ильич внимательно наблюдал за тренировкой сборной России и что-то конспектировал в блокнот. Вот она, старая закалка. Я вспомнил, как у его сына, наставника «Магнитки» Ильи Воробьева спросили, трудно ли выходить на матч против Петра Ильича. Илья ответил, что папа очень волнуется, поэтому он переживает за отца.

«Мы как-то играли с «Металлургом», - припомнил Воробьев-старший. – Тогда еще главным тренером был Майк Кинан, а Илья стоял на мостике. Накануне матча пригласили их в ресторан. И вот Кинан спрашивает: «А за кого будет мама болеть? За мужа или сына?» В корень смотрит! И привел пример братьев Сатеров. «Когда я работал в «Чикаго», трое Сатеров были с моей стороны, а еще трое – у соперников. Вот где маме было тяжело!»

- Тренировка в формате Кубка мира длилась 1 час 45 минут, что много по российским меркам. Обычно у нас больше полутора часов не катаются. Каток в «Юбилейном» сжали по ширине с 30 до 26 метров, уже перейдя на формат НХЛ. На бортах была нанесена реклама спонсоров турнира. Пусть даже и в Питере играем, но рекламируются североамериканские компании. А еще все наши игроки и тренерский штаб были обязаны носить экипировку от главного спонсора Кубка мира – и это не тот спонсор, который одевает нас на Евротурах или чемпионате мира. Перепутаешь – выпишут штраф. Еще интересно, что на шлемах игроков были налеплены эмблемы из клубов НХЛ – «Чикаго», «Сент-Луиса»… И я уверен, Дацюк, Шипачев, Дадонов не будут играть с шлемах с логотипом СКА – это в планы НХЛ не вписывается.

- Олег Знарок давал много упражнений, которые будут полезны при игре на маленькой площадке. Например, ставил в угол ворота и заставлял хоккеистов отрабатывать единоборства на пятачке – ты должен выбраться из-под опеки соперника и нанести бросок. Вообще видно, что наш главный тренер подготовился к специфике заокеанского турнира.

- Еще Знарок сказал, что уже определился с двумя тройками нападения. Давайте подумаем. Вот я уверен, что звено Овечкин – Кузнецов – Кучеров останется именно в таком виде. А какую еще тройку имел в виду Олег Валерьевич? Звено Панарин – Шипачев – Дадонов? Не уверен, ведь на чемпионате мира он критиковал ребят за ненадежную игру в защите. Может, не зря Панарин тренировался в связке со своим другом по «Чикаго» - Анисимовым. С другой стороны, Наместников в их линию не вписывается. Так что возможно, Малкин будет и дальше играть с Кулеминым и Тарасенко.

- Сборная России живет в полутора километрах от «Юбилейного» - нужно перейти через Тучков мост. Так Артемий Панарин не стал ждать командного автобуса, а просто закинул рюкзак за плечи и отправился в город. «Это же Панарин, - объяснили мне. – Дай ему волю, и он на Алтай уйдет пешком».

- Вообще у меня осталось потрясающее впечатление от этой сборной России в первый же день. Знаете, я как репортер сразу поймал нужную волну. У всех игроков хорошее настроение, все общаются и охотно дают интервью. Только вот Малкин буркнул, что не будет ничего говорить. Однако передал через пресс-атташе, что уделит всем внимание завтра. Дело не в интервью, конечно. Но я помню сборные, когда игроки были испуганы и зажаты. Так вот, сейчас на это даже намека нет.

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