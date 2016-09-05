Никита Кучеров: Сборная России считает себя фаворитом Кубка мира (видео)

– Какие впечатления от первой тренировки? Все прошло хорошо, – рассказывает Кучеров. – Атмосфера в раздевалке хорошая. Все рады наконец-то собраться. Соскучились по игре. Считаю, мы провели хорошую тренировку и получили много удовольствия.

– Как вы готовились к сезону? – Работал два месяца в Калифорнии с Никитой Нестеровым, с Кулемой (Николай Кулемин). Всегда к сезону готовлюсь усердно. Знаю, чего ждать. Без работы просто так уже нигде не вылезешь.

– Озвучивали перед вами задачи, как надо выступить на Кубке мира? Только первое место?

– Думаю, задачи все сами понимают. Любой игрок считает, что на каждом турнире надо побеждать.

– Вы сильно рискуете, согласившись играть на Кубке мира без контракта с «Тампой»?

– Рискованно или нет, но у меня появилась первая возможность выступать за сборную России на взрослом уровне. Я сейчас выхожу на лед с улыбкой. Да, были размышления, меня предупреждали, но… Я считаю, что играть за сборную – очень почетно. Это настоящая гордость.

– Есть ли шанс, что «Тампа» подпишет вас до старта Кубка мира?

– Пока не знаю.

– Когда вы познакомились с Олегом Знарком?

– Вообще в прошлом сезоне Олег Валерьевич прилетал в Питтсбург, куда мы приезжали на выезд. Познакомились, поужинали вместе. Мы в нормальных отношениях, хотя сейчас не было времени пообщаться.

– Сейчас вы тренировались в тройке с Овечкиным и Кузнецовым. Как впечатления?

– Когда выходишь с такими игроками, то всегда понимаешь, что на тебе выше давление, ты сильнее нервничаешь. Но как я сказал, в раздевалке хорошая атмосфера. Неважно, с кем тебя поставят. Ты должен быть готов.

– Несколько розыгрышей вам особенно удались. Даже Харийс Витолиньш постучал клюшкой по льду.

– Ребята – игровики, и если ты с ними выходишь, то шайба всегда должна ходить. От этого получаешь большое удовольствие.

– Обычно хоккеисты отпускают бороду, когда далеко проходят в плей-офф. Но вы уже с бородой. Что это значит?

– Только то, что я не успел побриться.

– Эксперты не очень верят в сборную России – это хорошо или плохо?

– Я не знаю. Когда с такими командами на Кубке мира играешь, любой будет фаворитом. Собраны все лучшие хоккеисты мира. Не знаю, кто нас недооценивает. Но мы сами считаем себя фаворитами. У канадцев и шведов – такое же мнение относительно себя. Уверяю, вы не сможете предсказать наперед, кто выйдет из тени.

– Комфортно, что из «Тампы» в сборной России аж четыре игрока?

– Это всегда приятно. Кстати, я многих ребят в сборной знал заочно. Познакомиться со всеми не успел, но когда нас четверо из «Тампы», то проще втянуться в коллектив.