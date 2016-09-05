«Адмирал» не смог приручить «драконов». Видеообзор матчей КХЛ

Самые интересные моменты прошедших матчей Континентальной хоккейной лиги в обзоре Sovsport.ru.

Кто приручит китайских «драконов»?

«Куньлунь» дебютировал на своей домашней арене матчем с «Адмиралом». Почти восемь тысяч зрителей стали свидетелями крупного поражения клуба из Владивостока со счетом 6:3. Стоит отметить, что сразу три игрока оформили дубли в игре. В составе китайской команды двумя заброшенными шайбами отличились финны Макс Вярн и Ансси Салмела. Со стороны «Адмирала» - Дмитрий Саюстов.





Для подопечных Владимира Юрзинова это вторая победа к ряду. «Адмирал» же проиграл уже четвертую встречу из пяти на старте чемпионата.

Особенно красивым вышел гол Туукки Мянтюля, «тараном» прошедшимся по оборонительным редутам дальневосточников. Трижды хоккеисты «Адмирала» пытались выбросить шайбу из зоны, и трижды она вновь находила клюшку защитника «Куньлуня».





«Югра» вырывается в лидеры «Востока»

Особенно напряженной выдалась встреча в Екатеринбурге, где местный «Автомобилист» принимал «Югру». На 12-й минуте счет открыла «Югра»: точный бросок на счету Евгения Лапенкова. Во втором периоде, забросив две шайбы, «Авто» вырывается вперед. Но уже в третьем отрезке хоккеистам «Югры» удалось одержать волевую победу, забив за 30 секунд до сирены. Подопечных Андрея Разина подвело удаление Петра Коукала (5+20) за удар соперника головой.

Стоит отметить первую шайбу Лапенкова (оформившего дубль в этой встрече), а точнее действия его партнера по команде Дениса Горбунова, совершившего своеобразный круг почета в зоне соперника и сделавшего точную передачу на пустой угол.





Таким образом, команда из Ханты-Мансийска одержала третью победу подряд и поднялась на третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» же упустил шанс догнать по очкам «Авангард», оставшись вторым на «Востоке».

Стоит упомянуть курьезную первую шайбу «Автомобилиста». Когда Евгений Чесалин, прорвавшись по левому флангу, мощно зарядил в ближнюю «девятку», а голкипер ханты-мансийцев Александр Шарыченков успел среагировать и выставить плечо... Но шайба, словно издеваясь, сумела перелететь вратаря и опуститься в дальний угол ворот.



