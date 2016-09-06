Наконец-то Смолова накормили! Колонка Юрия Цыбанева
Подержав
команду в руках неделю и протестировав ее с турками, Станислав Черчесов дал
презентацию. И сразу все как на ладони: чего хочет тренер, что может команда и
в чем ее, команды, проблема.
Заметьте: успели даже выявиться и
вполне себя показать самые важные на сегодня игроки, по версии Черчесова.
Однозначно – Жирков и Самедов. Они – дирижеры темпа. Они – носители прорыва,
крылья атаки и ее геометры.
Выдохнулось с облегчением: ну
наконец-то накормлен Смолов. Досыта! А то ведь и в «Краснодаре» оказался на
сухом пайке в отсутствие Мамаева, монополизировавш
Больше того. Когда наши вовсю
раскочегарились, то даже уже и Шишкин, и Петров расстарались подобным образом
обслужить Дзагоева, врывавшегося из глубины.
Другим нашим игрокам, не упомянутым в жанре обострения, было вменено в обязанность превратиться в ртуть - прессинговать, отбирать, а потом импровизировать в своем репертуаре.
Станислав Черчесов: Мы - Россия, достойная страна
Одним словом, сборная предъявила
против Ганы веское доказательство тому, что Станислав Саламович остается
тренером-быстрод
Само собой разумеется, что по
нынешнему впечатлению сборная выгодно отличилась от себя самой июньской - не
верившей в себя и игравшей – если то можно было назвать игрой – на ощупь. С
Черчесовым подана заявка: отныне будем действовать быстро, энергично и без
запинок.
А теперь, опустив менее
существенные детали (хотя, к примеру, Зобнин удивил безмерным упорством – так,
что стало страшно за его ноги), полезнее будет перейти к обобщениям.
Обобщение первое. Точно в таком
ключе сборная России начинала сотрудничество и с предыдущими тренерами. И с
Капелло, и со Слуцким. Сосредоточенно внимая требованиям нового командира и в
широком объеме выполняя его наказы. Так что эффекты первого тайма против Ганы
объясняются не только талантом доходчивости, Черчесову присущим, но и повторяющимся
желанием нашей главной команды начинать жизнь с чистого листа. Есть у нее, как
видно, этакая привычка часто жениться – если применить аналогию из другой сферы
взаимоотношений.
Обобщение второе. По ходу матча
пришлось вспомнить и оборотную сторону тех достоинств, коими и раньше охочи
были козырнуть команды Черчесова. Они были слишком нетерпеливы. Они, как
правило, стремились подавить соперников в режиме блицкрига. Предъявить им все и
сразу. И «Динамо» со Станиславом Саламовичем сыграло много таких матчей.
Поначалу - шик, блеск, быстрота, натиск; как говорят про ученика-отличник
Но! С Черчесовым у сборной
появляется стремление дарить нам с вами футбол более темповый-темпера
Матч
Голы
Смолов 20 (1:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Жирков (Шатов, 82), Березуцкий, Шишкин, Семёнов, Петров (Кудряшов, 79), Зобнин, Самедов (Канунников, 70), Газинский (Оздоев, 64), Дзагоев (Миранчук, 58), Смолов (Полоз, 87)
Гана: Квараси, Бой, Аффул, Менса, Баба, Парти (Агеманг-Баду, 63), Ачимпонг (Данкан, 78), Атсу, Аква, Вакасо (Аккам, 79), Айю Д.
Предупреждения:
Судья:
Алияр Агаев (Азербайджан)
Место и дата
06 сентября 19:00, Локомотив, Текстовая трансляция