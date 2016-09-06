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Наконец-то Смолова накормили! Колонка Юрия Цыбанева

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Федор Смолов (справа)
Федор Смолов (справа)Источник: Sovsport.ru

Подержав команду в руках неделю и протестировав ее с турками, Станислав Черчесов дал презентацию. И сразу все как на ладони: чего хочет тренер, что может команда и в чем ее, команды, проблема.

Заметьте: успели даже выявиться и вполне себя показать самые важные на сегодня игроки, по версии Черчесова. Однозначно – Жирков и Самедов. Они – дирижеры темпа. Они – носители прорыва, крылья атаки и ее геометры.

Выдохнулось с облегчением: ну наконец-то накормлен Смолов. Досыта! А то ведь и в «Краснодаре» оказался на сухом пайке в отсутствие Мамаева, монополизировавшего «Кушать подано». И Слуцкий, вспомним, просто голодом заморил главного нашего охотника за голом. А тут прямо банкет для Федора: то Жирков слева, то Самедов справа включаются, разрезают оборону и словно в клювах Смолову заботливо несут чем поживиться, Только реагируй, подстраивайся, шевелись.

Больше того. Когда наши вовсю раскочегарились, то даже уже и Шишкин, и Петров расстарались подобным образом обслужить Дзагоева, врывавшегося из глубины.

Другим нашим игрокам, не упомянутым в жанре обострения, было вменено в обязанность превратиться в ртуть - прессинговать, отбирать, а потом импровизировать в своем репертуаре.

Станислав Черчесов: Мы - Россия, достойная страна

Одним словом, сборная предъявила против Ганы веское доказательство тому, что Станислав Саламович остается тренером-быстроделом. Умеет же вот в самый сжатый срок внушить команде, чего он хочет.

Само собой разумеется, что по нынешнему впечатлению сборная выгодно отличилась от себя самой июньской - не верившей в себя и игравшей – если то можно было назвать игрой – на ощупь. С Черчесовым подана заявка: отныне будем действовать быстро, энергично и без запинок.

А теперь, опустив менее существенные детали (хотя, к примеру, Зобнин удивил безмерным упорством – так, что стало страшно за его ноги), полезнее будет перейти к обобщениям.

Обобщение первое. Точно в таком ключе сборная России начинала сотрудничество и с предыдущими тренерами. И с Капелло, и со Слуцким. Сосредоточенно внимая требованиям нового командира и в широком объеме выполняя его наказы. Так что эффекты первого тайма против Ганы объясняются не только талантом доходчивости, Черчесову присущим, но и повторяющимся желанием нашей главной команды начинать жизнь с чистого листа. Есть у нее, как видно, этакая привычка часто жениться – если применить аналогию из другой сферы взаимоотношений.

Обобщение второе. По ходу матча пришлось вспомнить и оборотную сторону тех достоинств, коими и раньше охочи были козырнуть команды Черчесова. Они были слишком нетерпеливы. Они, как правило, стремились подавить соперников в режиме блицкрига. Предъявить им все и сразу. И «Динамо» со Станиславом Саламовичем сыграло много таких матчей. Поначалу - шик, блеск, быстрота, натиск; как говорят про ученика-отличника, прямо от зубов отскакивает. Но потом – оказывается сбитым дыхание, и начинается разная путаница. Сколько таких игр «Динамо» упустило, не счесть. Сборная, судя по вторым таймам ее дебютных матчей, рискует столкнуться с той же проблемой.

Но! С Черчесовым у сборной появляется стремление дарить нам с вами футбол более темповый-темпераментный, чем тот, который присущ премьер-лиге. Нужно это оценить – и понимать всю сложность переключения скоростей.

Матч

Россия - Гана - 1:0 (1:0)

Голы

Смолов 20 (1:0).

Состав

Россия: Акинфеев, Жирков (Шатов, 82), Березуцкий, Шишкин, Семёнов, Петров (Кудряшов, 79), Зобнин, Самедов (Канунников, 70), Газинский (Оздоев, 64), Дзагоев (Миранчук, 58), Смолов (Полоз, 87)

Гана: Квараси, Бой, Аффул, Менса, Баба, Парти (Агеманг-Баду, 63), Ачимпонг (Данкан, 78), Атсу, Аква, Вакасо (Аккам, 79), Айю Д.

Предупреждения:

Зобнин, 81 - Бой, 53

Судья:

Алияр Агаев (Азербайджан)

Место и дата

06 сентября 19:00, Локомотив, Текстовая трансляция

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