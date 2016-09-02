Борец Торнике Квитатиани: Победить на Олимпиаде гораздо круче, чем в шоу «Голос»

В пятницу, 2 сентября, после программы «Время» жизнь 24-летнего Торнике Квитатиани совершила подъем с переворотом. В этот день «Первый канал» показал шоу «Голос», где во время слепого прослушивания он вдохновенно исполнил композицию «Wicked Game» Криса Айзека.

В финале песни к Торнике повернулись одновременно два наставника из жюри – Дмитрий Билан и Полина Гагарина. А третий – российский певец грузинского происхождения Григорий Лепс замешкался и, наверняка, пожалел. Потому что обладателем прекрасного голоса оказался профессиональный российский борец вольного стиля грузинского происхождения, фанат Лепса, к тому же обладающий отменным чувством юмора. Окрыленный певческим успехом Торнике выбрал команду Дмитрия Билана, спародировал своего любимого Григория Лепса и в ответ был удостоен похвалы от кумира: «Хороший парень!»

ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ В СПОРТИНТЕРНАТЕ

Ровно также считает начальник команды и главный тренер ЦСКА по спортивной борьбе Анатолий Маргиев, воспитавший четырех олимпийских чемпионов, в том числе победителя Игр в Рио Сослана Рамонова, и, как выяснилось, готовит не только отличных борцов, но и певцов. Маргиев является не только личным тренером Торнике Квитатиани, но и ценителем его таланта.

- Торнике – хороший парень, а плохие в ЦСКА не приживаются. Он с семи лет занимался в нашем зале под руководством тренера Шоты Варламовича Кикабидзе. Живет у нас в спортинтернате, дружит с олимпийским чемпионом Сосланом Рамоновым, - рассказал Маргиев. - Выступать может в двух категориях – до 97 кг и до 125 кг. К сожалению, он трижды получал серьезные травмы. Когда Торнике после третьего вывиха плечевого сустава вынужден был сделать повторную операцию, я сказал ему: слушай, пока восстанавливаешься – займись музыкой серьезно, тем более, у тебя получается. Ведь я слышал на тренировочных сборах, как он поет. На моей памяти, после подобной тяжелейшей травмы сумел вернуться на прежний уровень и стать абсолютным чемпионом мира только один борец - Ахмед Атавов. Как борец Торнике Квитатиани еще не сказал последнего слова, но уже как спел. С сентября он начал подготовку к сезону, мечтает выступить на следующих Олимпийских играх, но чтобы попасть туда каждому, даже самому здоровому борцу, нужно пройти тяжелейший путь.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО Торнике КВИТАТИАНИ Родился 15 августа 1992 года в Сухуми. С 1993 года живет в Москве. Занимается вольной борьбой, выступает за ЦСКА в весовой категории до 97 кг и 125 кг. В 2011 году стал бронзовым призером юниорского первенства России в весовой категории до 96 килограммов. Мастер спорта. Мечтает выступить на следующих Олимпийских играх в Токио-2020. Не женат. Образование высшее.

МУЖСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОЛУЧИЛ В ЦСКА

После тренировки в зале ЦСКА хороший парень, перспективный борец, и почти наверняка лучший в мире певец из спортивных борцов Торнике Квитатиани дал интервью Sovsport.ru.

- Торнике, родились вы в Грузии, а когда переехали в Россию?

- Родился я в 1992 году в Сухуми. Тогда это была Грузия, сегодня – столица частично признанной Республики Абхазия. Когда наша семья переехала в Москву, мне был годик или чуть меньше. Детский сад, школа, академия – все жизненные университеты проходил и прохожу в Москве. На историческую родину тянет, конечно. У меня много друзей абхазцев. Но не был там ни разу после отъезда. В Москве моя семья поселилась прямо за МКАД в поселке «Дары природы». В 1999 году, когда мне исполнилось семь лет, отец привез меня в ЦСКА к Шоте Варламовичу Кикабидзе. Отец сам занимался борьбой у этого замечательного наставника. Отец мой не только занимался борьбой, вместе с сестрами они пели в хоровом грузинском ансамбле. Когда мне было девять лет, отец ушел из жизни. Мама и бабушка воспитывали сестру и меня. Мужское воспитание мне дал ЦСКА. Чтобы тренироваться в Москве я каждый день только в одну сторону тратил на дорогу два часа. Так продолжалось до 2011 года, пока я не выиграл бронзу первенства России, и Анатолий Маргиев сказал: «Торнике, ты заслужил право жить в спортивном интернате рядом с тренировочным дворцом».

- То есть, своей квартиры у вас нет. А денег хватает?

- У меня есть возможность в ЦСКА тренироваться, кушать и жить бесплатно. Есть и зарплата. Конечно, ни как у футболистов, но мне хватает.

- Ваши спортивные достижения?

- Я - мастер спорта. Бронзовый призер первенства России (2011), в ноябре 2015 года стал серебряным призером абсолютного чемпионата России, где выступают борцы только двух весовых категорий до 97 кг и до 125 кг. Мне тогда не хватило согнать 600 грамм, чтобы бороться в весе до 97 кг. Пришлось соперничать с тяжеловесами. В декабре 2015 года в Москве на традиционном турнире имени Шевалье Нусуева тоже проиграл в финале.

- Победитель чемпионата России 2016 года 30-летний Анзор Болтукаев, выступавший на Играх в Рио, вам не соперник?

- В официальных турнирах я с ним не боролся, только тренировался перед соревнованиями. Это очень чувствительный борец. Не скажу, что он магически сильный, просто он как змея. Будто чувствует каждое следующее движение соперника. Если он функционально хорошо готов, не думаю, что кто-то в мире может его одолеть. В плане техники – он лучший в весовой категории до 97 кг.

ПРО ТРАВМЫ

- Когда и где вы получили первую серьезную травму?

- В 2012 году прямо здесь на этом ковре во Дворце единоборств ЦСКА у меня впервые вылетел правый плечевой сустав. Тогда я решил повременить с операцией. Но через пять месяцев произошел рецидив и очень известный хирург Сергей Васильевич Архипов меня оперировал. Вроде восстановился за восемь месяцев, в Москве прошел отбор на первенство страны среди юниоров, стал бронзовым призером. Третий вывих я получил в 2016 году на турнире имени Ярыгина. В четвертьфинале моим соперником был будущий олимпийский чемпион Рио американец Кайл Снайдер. Я проигрывал 0:4, а потом вылетело плечо. Все.

В марте снова операция у Архипова. Президент Клуба спортивной борьбы ЦСКА и вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Андрей Силецкий выделил средства на операцию и пожелал удачи. Напишите обязательно, я ему очень благодарен. Реабилитацию проходил в клинике имени Бурназяна на Щелковской. Очень хорошее отделение, там аппаратура современная. Так хорошо восстановился, что уже сегодня, на мой взгляд, могу бороться в полную силу, только функционалку надо подтянуть. А после первой операции я только через полгода начинал делать отжимания.

- Как вы восстанавливались после второй операции?

- В подвале нашего дома установил «шведскую стенку», купил гантели, гири, чтобы закачивать плечо. Пахал как проклятый, но оказался не на ковре, а в программе «Голос», но спорт для меня все равно на первом месте.

КАКИЕ ПЕСНИ ПОЮТ БОРЦЫ

- Давно поете?

- Уже пять лет пою и играю на гитаре. Три года назад брал 10 уроков игры на гитаре у Сергея Павлова, и теперь через «Youtube» могу свободно учиться любым песням. На тренировочных сборах гитара всегда со мной. Приятно, что меня слушают. Я пою песни, которые все знают. К каждому слушателю знаю свой подход. Девушкам одно буду играть…

- Например?

- Например, «Shape of My Heart» Стинга или ту песню, которую я пел на прослушивании в «Голосе». Могу исполнить песню «Аллилуйя» из мультфильма про Шрека.

- Какие песни нравятся борцам?

- Виктора Цоя, Григория Лепса. Я много песен знаю, но не скажу, что могу все исполнять на высочайшем уровне, но для борцов – пойдет.

- Вы хорошо знаете английский язык?

- Не в совершенстве, но стараюсь его совершенствовать постоянно. Скачал в телефон приложения. Один раз даже выступил переводчиком в нашем борцовском зале, когда туда приехал один американец.

- Почему вам борцу пришла в голову идея подать «Голос»?

- Я восхищался этим шоу четыре сезона. Не скажу, что мне снилось участие в олимпийском финале, но каждый борец, наверное, мечтает об этом, и представляет себя на месте финалиста. Я точно себя видел в этой роли, и в тоже время четко представлял, что в шоу «Голос» ко мне поворачиваются наставники, услышав песню в моем исполнении. Когда я лежал в гипсе мои племянники подали заявку на кастинг, из 14 тысяч человек попал на прослушивание, а когда вышел на сцену, тогда начал нервничать. В самом конце песни, когда ко мне никто не повернулся, я сказал себе: эх, ты, зачем сюда пришел, возвращайся в зал борьбы. И тут на последней секунде песни ко мне повернулись Гагарина и Билан. Э, нет, сказал я себе, останусь я с вами ребята еще чуть-чуть.

2 месяца назад на кастинге) Там я волновался больше, чем на слепых прослушиваниях)) #голос5 Фото опубликовано Торнике Квитатиани (@toko_rocko) Сен 6 2016 в 9:56 PDT

«ГОЛОС» НЕ МЕШАЕТ ТРЕНИРОВКАМ»

- Участие в проекте «Голос» не мешает тренироваться в спортзале?

- Сейчас я тренируюсь один раз в день по два часа. И не потому, что участвую в шоу. Просто после травмы надо постепенно наращивать нагрузки. В таком режиме буду работать весь сентября, в октябре начну усиленно готовиться к абсолютному чемпионату России, где я в прошлом году выиграл серебро. Турнир в ноябре, надеюсь, программа «Голос» мне мешать не будет. Сейчас я не пою, Дмитрий Билан сказал, что будет думать насчет моего репертуара, и каким образом разбить участников проекта на пары. Тогда станет ясно, с кем я буду петь на следующем этапе. Ближе к началу этапа стану по два часа в день посвящать вокалу. Я ведь самоучка.

- Что говорят специалисты по поводу вашего вокала?

- Говорят, что если я буду использовать его правильно, то меня ждет большое будущее, что некоторые вещи я делаю на горле, неправильно используя дыхание. А я-то думал: хоп, открыл рот и поешь. Уверяю вас, это только со стороны легко выглядит – вышел спел, аплодисменты. Нет. На сцену ты должен выйти сытым, но нельзя кушать перед выступлением острое, сладкое. Нельзя петь без разогрева, проще говоря, без разминки. Нельзя всю ночь гудеть, а наутро спеть хорошо.

- Как долго вы готовились к слепым прослушиваниям?

- После кастинга у меня было полтора месяца, три недели я пролежал в больнице, а потом три недели готовил песню. К счастью на последней секунде повернулись Полина Гагарина и Дмитрий Билан.

ПРО БИЛАНА

- Почему, кстати, вы выбрали Билана?

- Мне и Полина Гагарина нравится. Но репертуар Дмитрия мне больше подходит, и я доволен, что такой выбор сделал. Скажу по секрету, я с ним даже пел вместе на репетиции. Он очень простой в общении, хоть и известный человек.

- Олимпийский финал вам видится чаще, чем победа в «Голосе»?

- Да. Для меня победа на Олимпиаде гораздо круче, чем победа в «Голосе». Потому что с 7 лет занимаюсь борьбой. У меня и мениск в колене поврежден, грыжа в пояснице, две операции на плече. Может быть, каждый на моем месте продолжил заниматься борьбой после таких травм, но я так не думаю. Я хочу вернуться в борьбу не для того, чтобы быть стройным и подтянутым. Я очень хочу выступить на Олимпиаде, хотя до нее надо пахать и пахать.

«ПРИМЕР АТАВОВА - С УМА СОЙТИ»

- Ваш тренер Анатолий Маргиев сказал, что есть только один пример, когда после подобной травмы борец возвращался на ковер и добивался больших побед.

- Я знаю этот легендарный пример. У Ахмеда Атавова была такая же травма. Он перенес пять операций! И стал абсолютным чемпионом мира, победив борца, который был его тяжелее на 20 с лишним килограммов. Это с ума сойти. Ахмеда Атавов - просто красавец. В моем рейтинге я ставлю его выше, чем многократного олимпийского чемпиона, который прошел свой спортивный путь с легкими травмами. Им не понять героизм и мужество Атавова. Когда у тебя вылетает плечо, у тебя вылетает почти год тренировок. После первой операции я думал, что если еще раз, не дай бог, плечо вылетит, на ковре меня никто больше не увидит. Но я вернулся. Потом еще раз. Значит, мне это очень нужно.

Ну что друзья) Я попал в невероятную сказку) Всем огромное спасибо за теплые слова , в предыдущем репосте) Без вашей поддержки я бы ничего не смог😀 А что бы вы знали) Дмитрий Билан очень хороший человек👏 Это голос✌🏼️🎤 Фото опубликовано Торнике Квитатиани (@toko_rocko) Сен 2 2016 в 12:14 PDT

«НУ КАКОЙ ИЗ МЕНЯ ЭКОНОМИСТ?»

- Какое у вас образование?

- Высшее. Я закончил Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте России. Факультет экономики и недвижимости. До сих пор не понимаю, зачем мама меня туда направила и я его закончил. Мне лучше было бы в музыкальное училище или в театральное. Это мне интересно. Ну какой из меня экономист? Мне говорят: не поздно, иди в театралку. Но пока это разговоры.

- Откуда у вас таланты пародиста? Вы так ловко ответили Григорию Лепсу после своего выступления.

- Просто я три раза был на его концертах, знаю его манеру шутить голосами Равшана и Джамшута (герои телешоу «Наша Раша»). Полина Гагарина сказала, что я первый, кто так ответил Григорию Викторовичу. Но этот кусочек из эфира вырезали.

- Григорий Лепс не чужой человек в борьбе, он дружен с Михаилом Мамиашвили… Если бы к вам повернулись одновременно Лепс и Билан? Кого бы вы выбрали?

- Наверное, к Лепсу, не в обиду Билану. Но я очень доволен, что попал в его команду, как артиста я полюбил Билана еще учась в школе. Дмитрий старше меня, но со мной разговаривает как с другом.

«НАГИЕВ ОТКАЗАЛСЯ ОТ СХВАТКИ»

- Что еще редакторы Первого вырезали из трансляции?

- Когда я Дмитрий Нагиев сказал, что занимался борьбой в детстве, я встал в стойку, в шутку предлагая сразиться. Дмитрий с улыбкой ответил: большой спасибо, я занимался борьбой с 3 класса по 5-й, поэтому я ему не соперник.

- Кто ваш кумир в борцовском мире?

- Многие ребята говорят: создашь себе кумира – никогда не станешь сам большим борцом. Да ладно. Мой кумир с детства – Хаджимурат Гацалов. Мне было 12 лет, когда он выиграл Олимпийские игры в Афинах (2004), а буквально три года назад на тренировке я боролся с ним. После тренировки я шел вдоль ковра и у меня текли слезы радости, которых никто не видел. Эмоции переполняли меня. Хаджимурат старше меня на 10 лет, я болел за него мальчишкой, а сегодня мог взять у него хотя бы балл на ковре.

- Вы по-прежнему свой человек в братстве сломанных ушей?

- В борьбе у меня нет врагов. Я дружу со всеми. Все мои друзья и братья. Мне приятно, когда ребята борцы поздравляют меня и фотографируются со мной. В основном дети, конечно. После Олимпиады приедут в Москву взрослые борцы. Не думаю, что отношение ко мне у них изменилось. Если только в лучшую сторону.

ПЕСНЯ ДЛЯ ДРУГА СОСЛАНА

- Олимпийский чемпион Сослан Рамонов не ваш кумир?

- Он мой друг. Сосик живет со мной в соседней комнате в спортинтернате ЦСКА. Это самый простой олимпийский чемпион, которого я знаю. Сослан Рамонов в Рио меня восхитил. Он выиграл золото даже увереннее, чем наш танк Абдулрашид Садулаев. Сослан в финале досрочно уничтожил олимпийского чемпиона.

- Рамонов может зайти к вам в комнату и сказать: Торнике, сыграй что-нибудь. Споем вместе.

- Конечно. Мы же друзья.

- Какую песню вы посвятили другу после его победы на Играх в Рио?

- После Олимпиады я пока только поздравил по телефону. Он мне ответил. После его победы я даже представить себе не могу, что творится его телефоном. Поэтому я его пока не отвлекаю. Когда вернется из Осетии в Москву – споем и поговорим. Когда я выставил пост в соцсетях, что буду выступать в «Голосе». Сосик написал: «Удачи тебе, чувак!» А после выступления в шоу меня поздравили и Сосик Рамонов, чемпион мира Денис Царгуш. Даже из Грузии позвонил олимпийский чемпион Рио (весовая категория до 57 кг) Владимир Хинчегашвили. В общем, все поздравили. Мне и приятно, но и не очень комфортно на душе, что меня ребята поздравляют не с достижениями в борьбе, с участием в «Голосе». Но что поделать, зато пою я лучше.

- «Но было все у вас всерьез 2 сентября»? После трансляции на первом канале ваша жизнь круто изменилась?

- Ребята шутят, смотри, Торнике, как бы звездная болезнь тебя не свалила. Но этого не будет. Потому что, прежде всего, я борец, и только потом певец. Да, после эфира на Первом число моих подписчиков в Instagram увеличилось в пять раз. Около трех тысяч поклонниц написали в личку. Всем я лично сказать спасибо я не могу, поэтому через ваше издание делаю это. Спасибо, друзья!

- Вы холостой. Когда свадьба?

- Ничего не знаю насчет свадьбы.

ПРО ФУТБОЛ И ХУЛИО ИГЛЕСИАСА

- Борцы проходят долгий путь к известности. Вы добились славы, применив другой талант. Зачем тогда истязать себя в спортивном зале?

- Пока то, что со мной происходит, не повод бросать борьбу и отказаться от мечты выиграть Олимпиаду. Петь в шоу – это здорово, но я не скажу, что для этого я убиваюсь также как на ковре. Такие тренировки провожу, сборы, переношу такие травмы, операции, а меня особо никто и не знает среди болельщиков. Но борьба это вид спорта такой трудовой. Я даже представить себе не могу, как бы выступала наша футбольная сборная, если бы ее игроки вложили бы столько сил на тренировках, как наши олимпийские чемпионы по борьбе. Думаю, что гораздо лучше. Чем на последнем чемпионате Европы. Не в обиду футболистам, но это немыслимо, чтобы борец сборной России или ЦСКА мог где-нибудь публично появиться с бутылкой алкоголя в руке.

- Вы слышали про Хулио Иглесиаса?

- Был вратарем «Реала», а потом стал не то, что участником «Голоса», а великим певцом. Хулио – это легенда. Он покорил все женские сердца, у него не только голос, но и харизма. Не думаю, что у меня есть такие вокальные данные, чтобы стать с ним в один ряд.

- Хулио Иглесиас взял гитару в руки после автокатастрофы, и вы после травмы…

- И по велению сердца. Я очень люблю музыку. Она меня вдохновляет. Для попадания в сборную страны по своему возрасту в 2011 году мне нужно было выиграть поединок за третье место на первенстве России во Владикавказе. Перед схваткой я слушал в наушниках песню Лепса «Черная кошка». У меня мурашки забегали по телу, песня меня зажгла, я вышел на ковер как бешеный и победил.

- На тренировках вы тоже поете?

- Нет. Только после. Могу запеть под струями воды в душе, и ребята подпевают.

«БОРЦЫ НАТУРЫ ТВОРЧЕСКИЕ»

- Капитан сборной России по вольной борьбе супертяж Билял Махов играет на фортепиано. Когда выступите дуэтом?

- Знает ли обо мне Билял – большой вопрос. Но я готов. К тому же сам могу играть на фортепиано. Можно сыграть в четыре руки.

- А если Анатолий Маргиев вам скажет: заканчивай свою музыку. Будем тренироваться по полной программе!

- Анатолий Хазбиевич так не скажет. Ему нравится, как я пою. Он сам советовал мне уделить занятиям музыке повышенное внимание. Но, как скажет, так я и сделаю. Хотя запретить сложно, когда подписан контракт с организаторами конкурса. После моей реабилитации после травмы тренер мне сказал: тебе предстоит долгий путь в борьбе после травмы , будет тяжело вернуться. Но я ответил: я хочу бороться. Следующий этап шоу «Голос» покажут в октябре по телевизору. Там все решится. Пройду ли я дальше или вернусь окончательно в зал для борьбы и буду готовиться к абсолютному чемпионату России.

- Карьеру певца продолжите, если победите в финале шоу?

- Если бы вы спросили: что будешь делать дальше после победы на Олимпиаде, я бы сказал: все, хватит, борцовки на гвоздь. А на ваш вопрос нет ответа.

- Вы слышали песню в исполнении Полада Бюль-бюль Оглы «Как жили мы борясь»?

- Нет.

- Прислать?

- Конечно, может быть, как раз ее не хватает в моем репертуаре.

- Вы осознаете, что выступив в шоу «Голос» вы сделали для популяризации борьбы в России, может быть, не меньше, чем олимпийские чемпионы.

- Я не думал в таком масштабе. Мне просто было очень приятно, когда после шоу мне позвонил старший тренер сборной России по вольной борьбе Марик Тотразович Тедеев и сказал: спасибо тебе, Торнике, сегодня ты показал всему миру, что борцы – это не только быки на ковре, но и творческие натуры.