Футболисты – вымогатели? «Тюмень» просит полицию разобраться с бывшими игроками

"Тюмень" не первый год в ФНЛ, но долги перед игроками за выход в эту лигу, судя по всему, еще остались Источник: ФК «Тюмень»

Скандал в ФНЛ. «Тюмень» обратилась в полицию с заявлением на своих бывших футболистов. В нем говорится, что те вымогают у клуба денежные средства. Игроки же объясняют, что просто просят «Тюмень» выплатить им долг по премиальным за выход в ФНЛ.

«В ОБЭП СООБЩИЛИ…»

Футболисты утверждают, что в «Тюмени» остались должны нескольким игрокам. Речь идет о премиальных за выход команды из ПФЛ в ФНЛ в 2014 году. Как отмечают игроки, им обещали, что премии за победы по ходу сезона будут увеличены вдвое. Соответствующее положение о премировании подписал, в том числе, главный тренер команды – в то время Константин Галкин.

Все инстанции в РФС признали правоту требований футболистов о выплате премиальных – а именно палата РФС по разрешению споров, комитет по статусу игроков. Затем этот же комитет по статусу собирался в расширенном составе – и тоже признал, что «Тюмень» должна рассчитаться с бывшими игроками.

- Насколько мне известно, «Тюмень» попросила начальника команды обратиться в суд общей юрисдикции с требованием, чтобы клуб выплатил ему премию. Так «Тюмень» пыталась затянуть исполнение решений РФС, которые вступили в силу, - говорит спортивный юрист Евгений Морозов, представляющий интересы некоторых игроков «Тюмени», которым остались должны. - После того как гражданский суд начальнику команды отказал, «Тюмень» снова обратилась в РФС. И дело о задолженности вновь приняли к рассмотрению. При этом важно отметить, что начальник команды не является субъектом футбола, в отличие от футболистов, и не имеет отношения к их заявлениям в палату по разрешению споров РФС. Футболисты же не могут обращаться в гражданский суд – они как раз субъекты футбола. И это противоречит регламенту и уставу РФС. В таком случае они должны быть дисквалифицированы.

Больше того, футболисты, которым в «Тюмени» должны премиальные, сообщили, что клуб обратился в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве денежных средств, которым занимаются бывшие игроки клуба.

- Это действительно так, - говорит Морозов. – В ОБЭП города Тюмени мне сказали, что сотрудники правоохранительных органов должны провести проверку по лицам, указанным в заявлении клуба. Я попросил копию заявления от клуба, пока мне ее не прислали.

«КАК БУДТО НЕ ЗНАЕМ ДРУГ ДРУГА»

Юрист называет происходящее «новым видом взаимоотношений».

- То есть люди, которые заработали эти премиальные, теперь квалифицируются как лица, вымогающие деньги. Свои. Это апогей всего, что может быть, - считает Морозов.

Таким образом, игроки теоретически могут оказаться за решеткой.

- Факт вымогательства надо доказать, - объясняет юрист. - Здесь идет явное давление на футболистов. Чтобы они либо отказались от своих требований, либо предприняли иные шаги. Все ребята сейчас в других клубах, переживают.

- С удивлением узнал, что на меня поступило заявление в полицию, - признался корреспонденту «Советского спорта» полузащитник Марат Шайморданов, который сейчас выступает за «Челябинск» и которому остались должны в «Тюмени». - Мне недавно позвонили из полиции, не помню уже точно, как представился человек... Начал задавать вопросы насчет «Тюмени» и долгов. После этого я сказал, что все лучше с юристом обсудить. У меня с «Тюменью» контактов не было. Недавно туда ездил играть, думал, может, кто-то поговорит со мной. Нет, как будто и не знаем друг друга.

Сумму, которую остались должны Шайморданову, Марат не называет, отмечает лишь, что это премиальные за весь сезон.

Марат Шайморданов - один из тех, кому уже звонил следователь. Фото fc-chel.ru

«ЭТО САМОУПРАВСТВО»

В «Тюмени», куда за комментариями обратился корреспондент «Советского спорта», считают, что тренер не имеет права подписи документов о премировании.

- Это самоуправство. Мошенничество. Не знаю, как правоохранительные органы это будут квалифицировать, - говорит директор «Тюмени» Александр Попов.

- Так футболистам вы должны или все заплатили?

- То, что должны были официально, по мною подписанным документам, заплатили все до копейки. А то, что тренер там написал… Массажист или водитель автобуса напишет бумажку – мы тоже должны по ней платить?

- Правильно понимаю, что футболисты, которые хотят денег, теперь могут оказаться за решеткой?

- Скорее, тренер. Это же он придумал.

- Вы имеете в виду Константина Галкина?

- Да. Он оправдывается, что написал эту бумагу о премировании, чтобы футболисты лучше играли. В приватной беседе Галкин это сообщил. А на самом деле, что они там хотели... Это были его футболисты. Они вместе с ним и ушли.

- А как же информация о том, что ранее и палата РФС по разрешению споров, и комитет по статусу игроков принимали сторону футболистов?

- Те люди, насколько знаю, уже не работают в РФС. Поувольнялись все. Сейчас пришли новые. Они более или менее разбираются. Суд же признал эту бумагу, подписанную тренером, недействительной – наш начальник команды обращался в суд. И это правильно. Если такие бумаги станут писать все, кому не лень – клубы разорятся.

Константин Галкин сейчас тренирует «Волгу-Олимпиец» в ПФЛ. От комментариев по теме, связанной с долгами «Тюмени», отказывается:

- Моя позиция? Обратитесь к моим юристам.

Тут надо напомнить, что у Галкина с «Тюменью» и директором клуба натянутые отношения (подробнее ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ И ЗДЕСЬ). В начале года руководитель сибиряков обвинил Галкина в сдаче матча «Анжи» два года назад. Все из-за этого гола, когда вратарю сказали: «Ты сдал».

- Все сказанное господином Поповым в мой адрес, является клеветой. Если в ближайшее время от руководителя «Тюмени» не последует опровержения, я подам заявление в суд для защиты чести и достоинства, – говорил Галкин «Советскому спорту» в феврале.

Опровержения не было. Иска в суд – тоже.

«НЕ ОТПРАВЯТ ЛИ ИГРОКОВ В ТЮРЬМУ?»

Спортивный юрист Михаил Прокопец, который занимается этой ситуацией не первый год, считает, что в футболе происходят страшные вещи.

- У нас есть решение палаты РФС по разрешению споров, комитетов по этому делу, которое длится два с половиной года, - говорит Прокопец. - «Тюмень» за это время испробовала все мыслимые и немыслимые возможности не исполнять свои обязательства. Дошло до обращения в полицию, хотя три инстанции РФС признали, что игроки должны получить премии за выход клуба в ФНЛ.

- Но этого так и не произошло.

- Происходит другое – страшная вещь, когда футболисты один на один с клубом, который играет не по правилам, обращаясь в суды обшей юрисдикции. Хотя это запрещено регламентом РФС. На мой взгляд, РФС и ФНЛ должны вмешаться.

- А если нет?

- Если спустить ситуацию на тормозах, не знаю, что будет дальше происходить с футболистами. Мы помним, как кого-то вывозили в лес. То есть было нецивилизованное решение вопросов. Почему так происходит? Возможно, потому что органы РФС возглавляют чиновники из ФНЛ – лиги, где играет «Тюмень».

Я бы на месте игроков, если они думают над переходом в этот клуб, задуматься и о том, смогут ли они получить там свое вознаграждение, не отправят ли их в тюрьму. Вообще это более глобальный вопрос, нежели спор одного клуба и нескольких футболистов.

«ЛИГА ПОВЛИЯТЬ НЕ МОЖЕТ»

Ну, а что же лига? Ничего.

- Происходящее – это дело клуба. Лига к этому отношения не имеет и повлиять не может, - отметил президент ФНЛ Игорь Ефремов.