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Петр Воробьев: Какую мне задачу поставили в СКА? Выиграть у всех (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Петр Воробьев: Какую мне задачу поставили в СКА? Выиграть у всех (видео)
Источник: Sovsport.ru

Обозреватель Sovsport.ru побывал на пресс-конференции Дмитрия Квартальнова и Петра Воробьева.

- Я могу сказать, что игра была равной, - заметил Петр Воробьев, которого представили как исполняющего обязанности главного тренера СКА. – Просто от нас отвернулась удача, поэтому проиграли.

…Интересно, что точно так же Николай Прохоркин объяснил то, что не забил на последних секундах, когда бросал в упор: «Наверное, тут было невезение».

- Я согласен, что матч был совершенно равным, - сказал Дмитрий Квартальнов. – Единственное, у нас немного не получился первый период. А так обменялись голами в большинстве. Но забили на один больше, что важно в игре с серьезным соперником.

- Ваш защитник Игорь Ожиганов очень ругался, когда его удалили. Что там было?
- Просто он был возмущен. Как показалось, там был проброс. Но лайнсмен его не свистнул.

- Петр Ильич, как вы ощущаете свое возвращение в КХЛ? – аккуратно спросили у патриарха тренерского цеха.
- Если проиграли, то значит, не очень.

- Вот вы сказали, что удача отвернулась. Но ведь за вас не играли три форварда сборной.
- Это ощущалось, конечно. Пришлось перестраиваться, особенно в большинстве. Искали новые сочетания.

- Перед Олегом Знарком поставили задачу: до отъезда на Кубок мира он должен был выиграть семь матчей из семи, чтобы создать задел в очках. А какую цель поставили перед вами?
- Выиграть у всех, - отрезал мэтр.

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