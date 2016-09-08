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Миссия Воробьева. Виталий Славин о семи поражения СКА от ЦСКА

Виталий Славин
Виталий Славин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Миссия Воробьева. Виталий Славин о семи поражения СКА от ЦСКА
Источник: Sovsport.ru

А знаете, когда СКА представится шанс реабилитироваться и прервать серию уже из семи поражений от ЦСКА? 6 октября. Когда сборники, если мы даже дойдем до финала Кубка мира, вернутся в Питер. Ну а пока петербуржцам придется минимум пять матчей обходиться без лидеров.

НА ПЯТАЧКЕ

В армейском дерби было два ключевых момента. Оба при счете 2:1. В конце второго периода гости получили возможность почти полторы минуты поиграть впятером против троих. Не забили. Под самый занавес матча Прохоркин трижды (!) бросал по пустому углу, ему нужно было только перекинуть шайбу через ногу Фаста – и все три раза нападающий попал в щиток шведа. Вы сомневаетесь, что Шипачев с Дадоновым реализовали бы двойной численный перевес, а Дацюк поразил открытые ворота? Я – нет.

Вот и вся разница!

Но ведь это король регулярки ЦСКА, который одержал уже седьмую победу кряду. И то вырвал викторию на тоненького. Следующие соперники СКА куда скромнее – «Северсталь», «Барыс», «Автомобилист», «Югра», «Амур», «Адмирал»… По мне, эти поединки даже более показательные, чем прошедший. Все эти команды армейцы обязаны обыгрывать на классе! Ведь у СКА, несмотря на всем известные потери,  восемь экс-чемпионов мира, а также бывшие вожаки молодежной сборной.

Особое внимание – Ковальчуку. После полугодовой опалы Илье вернули капитанскую нашивку. И кто это сделал? Петр Воробьев! Если кто забыл, 17-летний Ковальчук играл у него в сборной на московском молодежном чемпионате мира-2001 и уже в том юном возрасте был безусловным премьером команды. Однако поразил тогда болельщиков будущий первый номер драфта НХЛ не виртуозными проходами и эффектными голами, а вызывающей недисциплинированностью. Командным игроком Илья себя не проявил. Более того, в матче со Швейцарией, который уже ничего не решал, на пару со Свитовым устроил безобразную драку. Да, через три месяца Кови полностью реабилитировался, когда со сборной 18-летних выиграл чемпионат мира, а в финале с теми же швейцарцами отметился хет-триком. Но случилось это уже под руководством Владимира Плющева.

Минуло 15 лет – и вот Ковальчук и Воробьев снова в одной упряжке. Илья в целом нормально выглядел. Очень старался. Вел за собой команду. Четырежды проверил Фаста сам. В общем, сделал все что мог. Но этого мало. Нужна помощь партнеров. Однако при всем уважении к чемпионам мира-2014 Плотникову и Тихонову сегодня они - ягоды не поля Ковальчука и лишь тянут нового старого капитана назад. У первого в семи матчах всего одна шайба, а у второго и вовсе очков нет. Конечно, Воробьеву виднее, но, может, стоит попробовать Илью с другими форвардами? Благо, выбора хватает, в том числе среди молодых.

Сумеет ли Ковальчук, как во время локаута в НХЛ в 2012 году, стать солнцем СКА, вокруг которого все крутится, для меня - главная интрига ближайших туров КХЛ. Сам хоккеист к этому ментально и физически готов. Посмотрим, как подстроит под него команду Петр Ильич.

Матч

ЦСКА - СКА - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы:

Скотт (Энлунд, Ожиганов), 8:28 (1:0). Войнов (Ковальчук), 27:48 (1:1 - бол.). да Коста (Киселевич, Энлунд), 29:51 (2:1 - бол.).

Место и дата

09 сентября 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

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