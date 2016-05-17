Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ФутболМанчестер Юнайтед1 : 2Манчестер Сити
ФутболАмкар1 : 0Томь
ХоккейЧехия2 : 1 БРоссия
ФутболЗенит-21 : 1Тосно
ФутболЦСКА3 : 0Терек
ФутболДинамо3 : 2СКА-Хабаровск
ХоккейСпартак1 : 0Амур
ФутболОренбург0 : 0Анжи
ФутболЛиверпуль4 : 1Лестер Сити
ТеннисПлишкова3:6, 6:4, 4:6Кербер
ФутболУфа0 : 0Краснодар
ХоккейАвангард3 : 4Слован
ХоккейЦСКА5 : 2Северсталь
ФутболСуонси2 : 2Челси
ФутболОлимпик3 : 0Днепр
ХоккейБарыс3 : 4Автомобилист
ФутболСпартак1 : 0Локомотив
ФутболВаленсия2 : 3Бетис
ФутболАрсенал Тула0 : 5Зенит
ТеннисДжокович5:2Вавринка
ХоккейАк Барс- : -Локомотив
ФутболРубин- : -Урал
ФутболЭмполи- : -Кротоне
ХоккейТорпедо- : -Адмирал
ХоккейХК Сочи- : -Куньлунь
ФутболСандерленд- : -Эвертон

Все по-взрослому. Кто порадовал, а кто разочаровал на прокатах фигуристов в Сочи

Андрей Симоненко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Анна Погорилая
Анна ПогорилаяИсточник: Sovsport.ru

Контрольные прокаты для фигуристов — едва ли не такой же нервный старт, как чемпионат России. Тут не ставят баллов, но все равно по-взрослому - у бортика те же самые судьи, только оценки они высказывают в кулуарах. Дадим свои оценки выступлению лидеров и мы — исходя из того, что каждый старт, говоря языком спортсменов, бывает «плюс» и «минус».

«ПЛЮС-СТАРТ»

Евгения Медведева

Если бы чемпионат мира проходил сегодня, Евгения Медведева бы его снова выиграла. Это просто невероятно — если Аделина Сотникова, Юлия Липницкая и Елизавета Туктамышева после больших побед переживали затяжной спад, из которого, по большому счету, до сих пор не выбрались, то Медведева испытание медными трубами прошла так же легко, как и огонь с водой. Чемпионка мира и Европы в начале сентября готова так, словно держала форму все межсезонье.

Дебюта новых программ Евгении ждали не меньше ее феноменальных каскадов из трех тройных прыжков. Фурор, который вызвала юная россиянка, выиграв абсолютно все главные старты в минувшем сезоне, обязывал как саму фигуристку, так и ее команду, как минимум не снизить планку притязаний. И Женя не разочаровала — ее новые постановки, можно не сомневаться, станут такими же обсуждаемыми. А произвольная способна превратиться в самый яркий за всю историю женского одиночного катания шедевр.

Анна Погорилая

Вскоре после окончания минувшего сезона Анна Погорилая отпраздновала совершеннолетие, а к началу сезона нынешнего предстала, безусловно, с самыми взрослыми программами своей карьеры. В наше время за образец истинно женского одиночного катания принято брать Каролину Костнер — так вот, Погорилая за это межсезонье значительно приблизилась к искусству блестящей итальянки.

Никуда не делась у Анны и техническая составляющая ее катания. Мощные прыжки и каскады, выразительные дорожки шагов делают бронзовую медалистку чемпионата мира-2016 твердым вторым номером на этих контрольных прокатах.

Аделина Сотникова

Олимпийская чемпионка Сочи, к сожалению, пока не может обрести ту техническую форму, которая позволила ей выиграть главный старт в карьере. Но по способности выражать катанием эмоции и заставлять зрителей забывать про то, что нужно дышать, именно она, а не кто-либо еще, в России, а то и в мире, лидер. Две ее новые программы — как раз из тех, что вызывают восторг.

Сможет ли Аделина в нынешнем сезоне пробиться в сборную, чтобы восторг испытали не только зрители на чемпионате России (серию Гран-при фигуристка пропускает)? Прогнозы давать пока рано, но на прокатах именно она накатала на условную бронзу, причем уверенно.

Мария Сотскова

Фигурное катание консервативно, но сенсации в нем происходят. И Мария Сотскова может ее в нынешнем сезоне преподнести. Вице-чемпионка мира среди юниоров перешла в межсезонье тренироваться в ЦСКА к Елене Буяновой, и спарринг-партнерство с Аделиной Сотниковой пошло Марии на пользу - заскользила она еще не как олимпийская чемпионка, но здорово в этом компоненте прибавила.

Евгения Тарасова/Владимир Морозов

Двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков пропускают сезон, вице-чемпионы сочинских Игр в парном катании Ксения Столбова и Федор Климов на прокатах не выступали из-за травмы партнерши. Юко Кавагути выздоровела после январского разрыва ахилла, но до боевой формы ей и Александру Смирнову еще далеко. Но пессимизма в плане наших перспектив в парном катании нет — благодаря Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову. Третий по рейтингу дуэт группы Нины Мозер в Сочи продемонстрировал, что уже готов стать первым.

Впрочем, технически «рыжики», как называют Тарасову и Морозова болельщики, были хороши уже и в том году. А сейчас, такое ощущение, наступил момент, когда смотришь на катание дуэта — и понимаешь, что это уже не просто два хороших фигуриста, которые параллельно прыгают и делают парные элементы, а единое целое.

«ПРИ СВОИХ»

Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев

Второй год подряд процесс, через который проходят пятикратные чемпионы России в начале сезона, называется возвращением. В сентябре 2015-го это было возвращение после тяжелой травмы партнера, а сейчас — после нелепой истории с мельдонием у партнерши. Прокаты в Сочи показали, что Боброва и Соловьев, несмотря ни на что, остаются лидерами российских танцев на льду. Впрочем, во многом благодаря «помощи» конкурентов по сборной. Программы у Екатерины и Дмитрия весьма интересные, но пока не доведенные до оптимума. В произвольном танце Боброва и Соловьев даже пропустили элемент — как пояснил Дмитрий, по той причине, что будут его менять.

Юлия Липницкая

Чемпионка олимпийского командного турнира провела первую полноценную подготовку к сезону под руководством Алексея Урманова, к которому она перешла тренироваться от Этери Тутберидзе. Прокат короткой программы внушил было мысль, что подготовка получилась успешной — под французскую музыку Юля каталась изящно и технично. А вот произвольную Липницкая исполнила как-то на автомате и с ошибками. Тенденции прошлого и позапрошлого сезонов в силе — и преодолеть их фигуристка сможет только когда справится с обеими программами.

Серафима Саханович

Двукратная вице-чемпионка мира среди юниоров наконец-то вернулась к так подходящему ей лирическому стилю. Короткая программа у Саханович - именно такая, классическая, легкая. Произвольная осталась с прошлого года - и в ней легкости, конечно, нет, драматическая тема не способствует. Но впечатлять Серафима может и в ней - как на финале Кубка России в конце минувшего сезона. В целом Саханович пока от лидеров отстает - но потенциал, который может помочь ей приблизиться к ним, есть.

Виктория Синицина/Никита Кацалапов

Нет, это, конечно, не был провал, но и прогресса у Синициной и Кацалапова по итогам лета не видно. В третий совместный сезон Виктория и Никита входят с разболтанными твиззлами, произвольной программой с пропуском элемента и общим впечатлением какой-то тяжести, сопровождающей их катание. Впрочем, по сравнению с Еленой Ильиных и Русланом Жиганшиным, которые в Сочи на прокатах вообще не выступали, уже неплохо.

Возможно, Синицину и Кацалапова тяготят последствия операции, которую партнеру делали после чемпионата мира. Возможно, дело в странных слухах об инциденте, из-за которого пару якобы отстранили от тренировок на катке их тренера Марины Зуевой в пригороде Детройта. Как бы то ни было, серебряные призеры прошлогоднего чемпионата России вернулись в Москву, где будут тренироваться у Олега Волкова - а Зуева будет контролировать процесс дистанционно. Завершают свою американскую командировку и Ильиных с Жиганшиным — как минимум, временно.

Сергей Воронов

Многое меняется в мире фигурного катания, но не стиль Сергея Воронова. Уверенное, по-настоящему мужское исполнение программ, но... в стиле, который был в моде лет 10-20 назад. Впрочем, четверной прыжок у Воронова никуда не делся (разве что в Сочи фигурист приземлял его на две ноги), стартовать перешедший весной к Инне Гончаренко Сергей умеет — а, значит, остается претендентом на медали чемпионата России. Хотя получать высокие компоненты ему будет сложновато.

«МИНУС-СТАРТ»

Максим Ковтун

Короткую программу в Сочи трехкратный чемпион страны исполнил просто волшебно — два прыжка в четыре оборота, один из них в каскаде с тройным. Лидировал бы на чемпионате мира после такого проката, не исключено. Но провальная произвольная вынуждает отправить Ковтуна в категорию «минус-старт», поскольку куча выпущенных им надо льдом «бабочек» не позволила бы Максиму выиграть даже чемпионат водокачки. Впрочем, вера в то, что Ковтун когда-нибудь покорит по-настоящему серьезную высоту, остается — если кому-нибудь удастся огранить его талант. Может быть, это удастся сделать Инне Гончаренко, к которой Ковтун перешел тренироваться от Елены Буяновой.

Ну а российские старты Максим, скорее всего, продолжит выигрывать по-любому — как минимум, до тех пор, пока Михаил Коляда не станет стабильно исполнять две программы за турнир, а не одну, как в Сочи.

Елена Радионова

Серебряная медалистка прошлогоднего чемпионата Европы предстала перед сочинскими зрителями, которых было на удивление много (если учесть полное отсутствие наружной рекламы), в непривычном для себя стиле. Радионова еще не достигла совершеннолетия, но стремительно к нему приближается — и катается уже по-взрослому.

Но бесподобная короткая программа, поставленная канадской танцовщицей Ше-Линн Бурн, засияла бы еще ярче, будь Лена увереннее в прыжках. Увы, из-за проблем со здоровьем Радионова даже снялась с произвольной программы.

Елизавета Туктамышева

Чемпионка мира 2015 года перед нынешним сезоном тоже попыталась поменяться. Но у нее та же самая проблема, что и у Радионовой — нестабильность в прыжках мешает эти изменения по достоинству оценить. Пока Туктамышева не выглядит претенденткой на попадание в сборную — хотя до декабря все может измениться.

Алена Леонова

Четыре с половиной года назад она выиграла серебро чемпионата мира. Сейчас, увы, в катании Алены осталась разве что искрометность, которая так запомнилась всем в 2012-м году. Но без техники конкурировать за место в сборной невозможно - а у Леоновой исчез даже каскад из двух тройных тулупов. Впрочем, не стоит забывать, что в прошлом сезоне Алена выиграла финал Кубка России у Липницкой и Саханович.     


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Илья Авербух: Женя Медведева — лицо России. С ее помощью я говорю с миромИлья Авербух: Женя Медведева — лицо России. С ее помощью я говорю с миромИзвестный продюсер и хореограф рассказал Sovsport.ru о поставленных им новых программах чемпионки мира и Европы.Елизавета Туктамышева: Никаких спадов и взлетов не планируюЕлизавета Туктамышева: Никаких спадов и взлетов не планируюЧемпионка мира в женском одиночном катании 2015 года рассказала о том, как начинает предолимпийский сезон.Тренер Погорилой: Мне очень нравится, что за последние месяцы Аня измениласьТренер бронзового призера чемпионата мира Анны Погорилой Анна Царева рассказала о подготовке фигуристки к новому сезону.Маги и чародеи. Как российские фигуристы готовятся к новому сезону (видео)Маги и чародеи. Как российские фигуристы готовятся к новому сезону (видео)В воскресенье часть сборной страны выступила на шоу в Москве, а в ближайшие выходные вся команда покажет свои программы на прокатах в Сочи.«Сегодня я просто мама первоклассника»«Сегодня я просто мама первоклассника»Как Светлана Журова привела сына в 1-й класс, а Евгения Медведева пошла в 10-й.Депутат и Боброва стали мужем и женойРоссийские фигуристы Екатерина Боброва и Андрей Депутат поженились в минувшую субботу.Елена Радионова: Очень волновалась, как воспримут новую программу домаБронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова рассказала о подготовке к следующему сезону и постановке программ у известного тренера Ше-Линн Бурн в Канаде.Медведева в следующем сезоне выступит на этапах Гран-при в Канаде и ФранцииПобедительница серии Гран-при-2015/16, чемпионка мира 2016 года в женском одиночном фигурном катании россиянка Евгения Медведева выступит в серии Гран-при нового сезона на этапах в Канаде и Франции.Липницкая в рамках Гран-при выступит в США и Москве, Сотникова не заявлена ни на один из этаповМеждународный союз конькобежцев (ISU) опубликовал состав участников этапов Гран-при по фигурному катанию в женском одиночном катании.Илья Авербух: Короткая программа Медведевой станет продолжением темы прошлой произвольнойРоссийский тренер-хореограф по фигурному катанию Илья Авербух сообщил, что короткая программа, поставленная им чемпионке мира 2016 года в одиночном катании Евгении Медведевой, станет своего рода продолжением темы произвольной программы прошлого сезона.Александр Лакерник: Липницкая хорошо выглядит, исполняет все прыжкиВице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Лакерник рассказал о впечатлениях от тренировки олимпийской чемпионки Юлии Липницкой в Сочи.Алексей Урманов: У Липницкой будет лирическая короткая программа и очень узнаваемая произвольнаяТренер олимпийской чемпионки Юлии Липницкой Алексей Урманов рассказал о новых программах фигуристки и ее подготовке к сезону.Алексей Мишин: Короткую программу Туктамышевой ставит ПрокофьеваИзвестный российский тренер Алексей Мишин сообщил, что автором короткой программы чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой на сезон-2016/17 является хореограф Татьяна Прокофьева.Екатерина Боброва: Поняла, что и без спорта смогу найти и реализовать себяОлимпийская чемпионка Сочи Екатерина Боброва, выступающая в паре с Дмитрием Соловьевым, рассказала о том, что пережила после того, как ее обвинили в употреблении допинга, и как настроилась на новую жизнь без спорта.Анна Погорилая: Есть ребята, которые хотели бы встречаться со мной. Но у меня нет на это времениНапомним, что 18-летняя Погорилая является бронзовым призером чемпионата мира и дважды бронзовым призером чемпионата Европы.Ковтун получит диплом учителя физкультурыТрехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун успешно сдал экзамены в школе олимпийского резерва в Екатеринбурге.Елена Радионова: Пришлось объяснять Гончаренко, что не собираюсь от нее уходитьБронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова заявила, что не планировала уходить от своего тренера Инны Гончаренко.Исполком ФФККР утвердил Плющенко в качестве кандидата в сборную страныИсполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердил двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, олимпийских чемпионок Сочи Юлию Липницкую и Аделину Сотникова в качестве кандидатов в сборную России на сезон-2016/17, несмотря на невыполнение ими отборочных нормативов.«Я поступил как скотина»«Я поступил как скотина»Sovsport.ru – о переходе Максима Ковтуна от Елены Буяновой к Инне Гончаренко, а также еще о трех трансферах межсезонья, состоявшихся ранее.Максим Ковтун: Я поступил как скотинаМаксим Ковтун: Я поступил как скотинаТрехкратный чемпион России Максим Ковтун рассказал Трехкратный чемпион России Максим Ковтун рассказал о прекращении работы с тренером Еленой Водорезовой. Напомним, накануне стало известно, что 20-летний фигурист перешел в группу Инны Гончаренко.

Михаил Коляда
Михаил Колядавсе новости
Максим Ковтун
Максим Ковтунвсе новости
Никита Кацалапов
Никита Кацалаповвсе новости
Виктория Синицина
Виктория Синицинавсе новости
Дмитрий Соловьёв
Дмитрий Соловьёввсе новости
Екатерина Боброва
Екатерина Бобровавсе новости
Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышевавсе новости
Владимир Морозов
Владимир Морозоввсе новости
Евгения Тарасова
Евгения Тарасовавсе новости
Юлия Липницкая
Юлия Липницкаявсе новости
Мария Сотскова
Мария Сотсковавсе новости
Елена Радионова
Елена Радионовавсе новости
Аделина Сотникова
Аделина Сотниковавсе новости
Анна Погорилая
Анна Погорилаявсе новости
Евгения Медведева
Евгения Медведевавсе новости

Cпецпредложения