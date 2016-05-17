Все по-взрослому. Кто порадовал, а кто разочаровал на прокатах фигуристов в Сочи

Контрольные прокаты для фигуристов — едва ли не такой же нервный старт, как чемпионат России. Тут не ставят баллов, но все равно по-взрослому - у бортика те же самые судьи, только оценки они высказывают в кулуарах. Дадим свои оценки выступлению лидеров и мы — исходя из того, что каждый старт, говоря языком спортсменов, бывает «плюс» и «минус».

«ПЛЮС-СТАРТ»

Евгения Медведева

Если бы чемпионат мира проходил сегодня, Евгения Медведева бы его снова выиграла. Это просто невероятно — если Аделина Сотникова, Юлия Липницкая и Елизавета Туктамышева после больших побед переживали затяжной спад, из которого, по большому счету, до сих пор не выбрались, то Медведева испытание медными трубами прошла так же легко, как и огонь с водой. Чемпионка мира и Европы в начале сентября готова так, словно держала форму все межсезонье.

Дебюта новых программ Евгении ждали не меньше ее феноменальных каскадов из трех тройных прыжков. Фурор, который вызвала юная россиянка, выиграв абсолютно все главные старты в минувшем сезоне, обязывал как саму фигуристку, так и ее команду, как минимум не снизить планку притязаний. И Женя не разочаровала — ее новые постановки, можно не сомневаться, станут такими же обсуждаемыми. А произвольная способна превратиться в самый яркий за всю историю женского одиночного катания шедевр.

Анна Погорилая

Вскоре после окончания минувшего сезона Анна Погорилая отпраздновала совершеннолетие, а к началу сезона нынешнего предстала, безусловно, с самыми взрослыми программами своей карьеры. В наше время за образец истинно женского одиночного катания принято брать Каролину Костнер — так вот, Погорилая за это межсезонье значительно приблизилась к искусству блестящей итальянки.

Никуда не делась у Анны и техническая составляющая ее катания. Мощные прыжки и каскады, выразительные дорожки шагов делают бронзовую медалистку чемпионата мира-2016 твердым вторым номером на этих контрольных прокатах.

Аделина Сотникова

Олимпийская чемпионка Сочи, к сожалению, пока не может обрести ту техническую форму, которая позволила ей выиграть главный старт в карьере. Но по способности выражать катанием эмоции и заставлять зрителей забывать про то, что нужно дышать, именно она, а не кто-либо еще, в России, а то и в мире, лидер. Две ее новые программы — как раз из тех, что вызывают восторг.

Сможет ли Аделина в нынешнем сезоне пробиться в сборную, чтобы восторг испытали не только зрители на чемпионате России (серию Гран-при фигуристка пропускает)? Прогнозы давать пока рано, но на прокатах именно она накатала на условную бронзу, причем уверенно.

Мария Сотскова

Фигурное катание консервативно, но сенсации в нем происходят. И Мария Сотскова может ее в нынешнем сезоне преподнести. Вице-чемпионка мира среди юниоров перешла в межсезонье тренироваться в ЦСКА к Елене Буяновой, и спарринг-партнерство с Аделиной Сотниковой пошло Марии на пользу - заскользила она еще не как олимпийская чемпионка, но здорово в этом компоненте прибавила.

Евгения Тарасова/Владимир Морозов

Двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков пропускают сезон, вице-чемпионы сочинских Игр в парном катании Ксения Столбова и Федор Климов на прокатах не выступали из-за травмы партнерши. Юко Кавагути выздоровела после январского разрыва ахилла, но до боевой формы ей и Александру Смирнову еще далеко. Но пессимизма в плане наших перспектив в парном катании нет — благодаря Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову. Третий по рейтингу дуэт группы Нины Мозер в Сочи продемонстрировал, что уже готов стать первым.

Впрочем, технически «рыжики», как называют Тарасову и Морозова болельщики, были хороши уже и в том году. А сейчас, такое ощущение, наступил момент, когда смотришь на катание дуэта — и понимаешь, что это уже не просто два хороших фигуриста, которые параллельно прыгают и делают парные элементы, а единое целое.

«ПРИ СВОИХ»

Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев

Второй год подряд процесс, через который проходят пятикратные чемпионы России в начале сезона, называется возвращением. В сентябре 2015-го это было возвращение после тяжелой травмы партнера, а сейчас — после нелепой истории с мельдонием у партнерши. Прокаты в Сочи показали, что Боброва и Соловьев, несмотря ни на что, остаются лидерами российских танцев на льду. Впрочем, во многом благодаря «помощи» конкурентов по сборной. Программы у Екатерины и Дмитрия весьма интересные, но пока не доведенные до оптимума. В произвольном танце Боброва и Соловьев даже пропустили элемент — как пояснил Дмитрий, по той причине, что будут его менять.

Юлия Липницкая

Чемпионка олимпийского командного турнира провела первую полноценную подготовку к сезону под руководством Алексея Урманова, к которому она перешла тренироваться от Этери Тутберидзе. Прокат короткой программы внушил было мысль, что подготовка получилась успешной — под французскую музыку Юля каталась изящно и технично. А вот произвольную Липницкая исполнила как-то на автомате и с ошибками. Тенденции прошлого и позапрошлого сезонов в силе — и преодолеть их фигуристка сможет только когда справится с обеими программами.

Серафима Саханович

Двукратная вице-чемпионка мира среди юниоров наконец-то вернулась к так подходящему ей лирическому стилю. Короткая программа у Саханович - именно такая, классическая, легкая. Произвольная осталась с прошлого года - и в ней легкости, конечно, нет, драматическая тема не способствует. Но впечатлять Серафима может и в ней - как на финале Кубка России в конце минувшего сезона. В целом Саханович пока от лидеров отстает - но потенциал, который может помочь ей приблизиться к ним, есть.



Виктория Синицина/Никита Кацалапов

Нет, это, конечно, не был провал, но и прогресса у Синициной и Кацалапова по итогам лета не видно. В третий совместный сезон Виктория и Никита входят с разболтанными твиззлами, произвольной программой с пропуском элемента и общим впечатлением какой-то тяжести, сопровождающей их катание. Впрочем, по сравнению с Еленой Ильиных и Русланом Жиганшиным, которые в Сочи на прокатах вообще не выступали, уже неплохо.

Возможно, Синицину и Кацалапова тяготят последствия операции, которую партнеру делали после чемпионата мира. Возможно, дело в странных слухах об инциденте, из-за которого пару якобы отстранили от тренировок на катке их тренера Марины Зуевой в пригороде Детройта. Как бы то ни было, серебряные призеры прошлогоднего чемпионата России вернулись в Москву, где будут тренироваться у Олега Волкова - а Зуева будет контролировать процесс дистанционно. Завершают свою американскую командировку и Ильиных с Жиганшиным — как минимум, временно.

Сергей Воронов

Многое меняется в мире фигурного катания, но не стиль Сергея Воронова. Уверенное, по-настоящему мужское исполнение программ, но... в стиле, который был в моде лет 10-20 назад. Впрочем, четверной прыжок у Воронова никуда не делся (разве что в Сочи фигурист приземлял его на две ноги), стартовать перешедший весной к Инне Гончаренко Сергей умеет — а, значит, остается претендентом на медали чемпионата России. Хотя получать высокие компоненты ему будет сложновато.

«МИНУС-СТАРТ»

Максим Ковтун

Короткую программу в Сочи трехкратный чемпион страны исполнил просто волшебно — два прыжка в четыре оборота, один из них в каскаде с тройным. Лидировал бы на чемпионате мира после такого проката, не исключено. Но провальная произвольная вынуждает отправить Ковтуна в категорию «минус-старт», поскольку куча выпущенных им надо льдом «бабочек» не позволила бы Максиму выиграть даже чемпионат водокачки. Впрочем, вера в то, что Ковтун когда-нибудь покорит по-настоящему серьезную высоту, остается — если кому-нибудь удастся огранить его талант. Может быть, это удастся сделать Инне Гончаренко, к которой Ковтун перешел тренироваться от Елены Буяновой.

Ну а российские старты Максим, скорее всего, продолжит выигрывать по-любому — как минимум, до тех пор, пока Михаил Коляда не станет стабильно исполнять две программы за турнир, а не одну, как в Сочи.

Елена Радионова

Серебряная медалистка прошлогоднего чемпионата Европы предстала перед сочинскими зрителями, которых было на удивление много (если учесть полное отсутствие наружной рекламы), в непривычном для себя стиле. Радионова еще не достигла совершеннолетия, но стремительно к нему приближается — и катается уже по-взрослому.

Но бесподобная короткая программа, поставленная канадской танцовщицей Ше-Линн Бурн, засияла бы еще ярче, будь Лена увереннее в прыжках. Увы, из-за проблем со здоровьем Радионова даже снялась с произвольной программы.

Елизавета Туктамышева

Чемпионка мира 2015 года перед нынешним сезоном тоже попыталась поменяться. Но у нее та же самая проблема, что и у Радионовой — нестабильность в прыжках мешает эти изменения по достоинству оценить. Пока Туктамышева не выглядит претенденткой на попадание в сборную — хотя до декабря все может измениться.

Алена Леонова

Четыре с половиной года назад она выиграла серебро чемпионата мира. Сейчас, увы, в катании Алены осталась разве что искрометность, которая так запомнилась всем в 2012-м году. Но без техники конкурировать за место в сборной невозможно - а у Леоновой исчез даже каскад из двух тройных тулупов. Впрочем, не стоит забывать, что в прошлом сезоне Алена выиграла финал Кубка России у Липницкой и Саханович.





