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Евгения Медведева: Мне все еще говорят: «Женя, ты что – маленькая?»

Андрей Симоненко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Источник: Sovsport.ru

«Невероятно». Этим словом или ближайшими к нему синонимами отвечали на вопрос «Как впечатления» все те, кто видел выступления Евгении Медведевой на контрольных прокатах сборной России в Сочи. Чемпионка мира, Европы и финала «Гран-при» словно и не сбрасывала ту фантастическую форму, которая позволила ей выиграть все основные старты минувшего сезона. Сумасшедшие каскады, запредельная виртуозность шагов, сложнейшие по замыслу постановки Ильи Авербуха  все это прогремело уже сейчас, в сентябре, когда до серии «Гран-при» еще больше месяца.

«ЛЮДИ ДУМАЮТ, ЧТО Я И НА УЛИЦЕ В КОНЬКАХ И В ПЛАТЬЕ»

– Евгения, чем подготовка к сезону в ранге чемпионки мира отличалась от подготовки к предыдущим сезонам, когда этого звания еще не было? – первый вопрос чемпионке мира.
– Да ничем, – смеется фигуристка. – То же родное Беляево, те же родные тренеры. Та же работа была проделана. Схему мы не меняли. Все по накатанной – как шли раньше, так шли и сейчас.

– Может, у вас просто нет осознания, что вы чемпионка мира?
– Может быть и нет! На самом деле, серьезно, нет. У меня в жизни ничего от этого не изменилось.

– А внимание?
– На улицах не узнают. Видимо, потому что я на льду и я вне льда – два разных человека. Люди думают, что я под 1,70 ростом, все время с такой же прической, как во время выступлений, все время в коньках и все время в платье. Вот и не узнают. Если я скажу им – «Я Евгения Медведева», тогда они ответят: «А-а-а, вот та, которая на коньках катается!» Тогда да, поймут, кто я. А так нет.

– Создалось такое впечатление, что вы готовы прямо сейчас выйти и снова выиграть чемпионат мира. Это так?
– Нет, времени с начала сезона прошло достаточно мало, поэтому о чемпионатах говорить рано. Думаю, мне нужно еще поработать. Где-то что-то недоделано, где-то что-то еще 150 раз будет переделываться.

– Но прыжками, которые вы исполняли здесь, в Сочи, довольны?
– Да, прокатами я довольна.

– На тренировке в произвольной программе вы исполнили каскады «три-три-три» и «три-три-три»...
– И будет дырка! – подхватывает со смехом спортсменка.

– Это новая заявка на запредельную сложность?
– Вообще я и в прошлом сезоне не на каждом турнире, но делала такие каскады – «флип-тулуп-тулуп» и «сальхов-тулуп-тулуп».

«НА ЛЬДУ ПРОЖИВАЮ МАЛЕНЬКУЮ ЖИЗНЬ»

– Илья Авербух в интервью Sovsport.ru рассказал либретто ваших новых программ. Каждая из них – это целая история с сюжетом. Трудно пока рассказывать эти истории?
– У произвольной программы идея достаточно сложная, да. Думаю, что с каждым новым разом я буду исполнять эту программу все более понятно. И в конце концов доведу ее до такого состояния, чтобы не нужно было анонсировать содержание, что именно я катаю. Пока я была, так скажем, немножко скупа на эмоции, потому что первый выход на публике с новой программой несколько зажимает.

– Тема терактов тяжелая, трагичная. Не давит? Ведь во время катания приходится, наверное, думать, переживать...
– Нет, не давит. Я просто рассказываю историю. Проживаю маленькую жизнь.

– Короткая программа называется «Прощание с детством»...
– Да, у нее тоже глубокий смысл.

– Прыгать на льду со скакалкой без скакалки сложно?
– Вначале было достаточно сложно, да, – улыбается Евгения. – К тому же я вообще никогда не прыгаю со скакалкой, нет такой привычки.

– Но в остальном вы, получается, просто играете саму себя?
– Это путь, который проходит каждый человек. Взросление, смена характера, смена нравов, смена увлечений, становление личности.

– Все это уже происходит с вами? В прошлом году вы говорили, что чувствуете себя ребенком.
– Да мне и сейчас кажется, что я все еще ребенок. И что не скоро повзрослею. Особенно в плане увлечений. Меня может привести в восторг детский мультик. Самый обычный детский мультик. И вообще окружающий мир, такое ощущения, я воспринимаю как ребенок. Мне все еще могут сказать: «Женя, ты что – маленькая?» А я отвечаю – «Да, я маленькая!» Но характер, наверное, меняется.

🐻🐱

Фото опубликовано Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

«ПОЧУВСТВОВАЛА, ЧТО ЯПОНСКИХ ФАНАТОВ СТАЛО БОЛЬШЕ»

– Летом вы ездили на шоу в Японию, где встречались с автором знаменитого аниме-сериала про Сейлор Мун...
– Да, Наоко Такеучи.

– Это была запланированная встреча?
– Как оказалось, о ней договаривались, но мне об этом не рассказали. И это хорошо!

– Почему? Волновались бы?
– Нет, не волновалась бы. Просто получился сюрприз, который, может быть, бывает только один раз в жизни. Таких эмоций я еще никогда не испытывала. Это поистине гениальный человек!

– Вы и на самом шоу выступили в костюме Сейлор Мун. Почувствовали, что армия японских фанатов стала примерно на десять миллионов человек больше?
– Правда, почувствовала (смеется). Рассчитывала, что японской публике мой номер понравится. Но чтобы так! Вообще не ожидала такой реакции.

– Японцы вам, наверное, письма пишут?
– Да, очень много.

– Ваша подруга, японская фигуристка Вакаба Хигучи, что сказала, когда вас в облике Сейлор Мун увидела?
– Сделала такой жест – «йеееее», – смеется Евгения. – Порадовалась. Она тоже на том шоу была.

– Последний вопрос про задачу чисто кататься, единственную и неповторимую, которая перед вами стоит. Насколько тяжелее чисто кататься, зная, что надо поддерживать реноме чемпионки мира?
– А почему это должно быть тяжелее?

– Потому что есть это звание, которое на многих давит.
– Я просто выхожу и делаю свою работу. А моя работа мне нравится. Поэтому и несложно.

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