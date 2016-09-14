Семен Варламов: Недавно я поднялся в горы Колорадо и нашел там золото (видео)

Семен Варламов

Неожиданный факт о Семене Варламове – этим летом для подготовки к сезону он решил штурмовать горы. Об этом обозреватель Sovsport.ru поговорил с нашим вратарем.

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Есть такая вершина в штате Колорадо – называется Пик Касл. Ее высота – 4348 метров. Впервые восхождение на эту гору совершили в 1873 году. Раньше эта вершина просто не покорялась человеку. И вот на Пик Касл пошел наш вратарь Варламов.

- Я решил очень хорошо подготовиться к предстоящему сезону, потому что впереди – Кубок мира, - рассказывает Семен. – Сначала проходил сборы в Пенсильвании с тренером по физподготовке. Потом уехал на неделю в Колорадо, чтобы подняться в горы вместе со своим агентом.

Это был мой второй поход на Пик Касл. Впервые мы забирались на него в конце сезона, но ничего не получилось из-за погоды. А в конце августа все-таки удалось взойти.

Было очень тяжело. Дышалось с трудом с непривычки. В некоторых моментах было даже страшновато.

- Поход в горы – это преодоление себя или хорошая «физика»? Что это дает?

- В первую очередь я думал о физических кондициях. Надо было набраться сил, восстановиться после прошлого года. А вообще поход в горы очень интересен. Представляете, я даже золото там нашел!

- Как это было?

- Агент рассказал, что в этих местах раньше была шахта по добыче золота. Я даже ее видел. И вот можно найти камни с маленькими золотыми кусочками. И на обратном пути, когда мы спускались с горы, я посмотрел вниз и увидел, как что-то сверкает. Нашел камень с золотом.

- Вы сделали из него амулет?

- Нет, просто забрал на память.

- Патрик Руа внезапно покинул «Колорадо». А ведь для вас это был не просто главный тренер, но и наставник во вратарском искусстве.

- Патрик ушел неожиданно этим летом. Он ведь подписал двухгодичный контракт. Вместе с генменеджером Джо Сакиком был пройден драфт, сделаны обмены, подписаны контракты. А тут Руа развернулся и ушел.

Для меня это большая потеря. Патрик многое для меня сделал. Очень помогал, всегда меня поддерживал. Пригласил тренера вратарей Франсуа Аллара, с которым еще работал сам. Большой специалист, он здорово помогает мне в развитии.

- Аллар остается?

- Да, он переподписал контракт еще на один год.

- Теперь «Колорадо» возглавил Джаред Беднар.

- Новый тренер со своими требованиями. Я с ним пока не познакомился. Думаю, что команде будут прививать другой хоккей. Надеюсь, это пойдет нам на пользу.

- Матч с чехами в Праге стал для вас первым в этом сезоне. Как оцените свою игру?

- Я себя чувствовал здорово. Единственное – мы играли на большой площадке. Не знаю, зачем чехи так сделали. Мы ведь готовимся к Кубку мира, где будет совсем другой формат. Так что организация немного подкачала.

Но все были в равных условиях. Главное, что удалось сыграть первый матч. Поначалу присутствовало волнение. Но это нормальное дело. Хорошо вошел в игру. Плохо, что мы уступили, но «физика» у меня была в порядке.

- Можно сказать об организации Кубка мира в Канаде: там такой класс, что ты будто в «Мерседес» садишься?

- Вы не преувеличиваете. Тут все организовано на высоком уровне. Турнир проводит НХЛ вместе с профсоюзом. И когда за дело берутся большие профи, результат получается на все 100. Пока все очень радует. Но замечу, что и Олимпиада в Сочи была организована не хуже. Условия у нас были замечательные.

- Стоит ли КХЛ перейти на маленькие площадки? Перенять овертайм «3 на 3»?

- Уменьшить площадки, ввести стандарт НХЛ – неплохая идея. Хоккей станет более зрелищным. Больше бросков по воротам, опасных моментов. Это то, что хочет видеть наш болельщик.