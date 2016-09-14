«Эй ты, Ови! Иди сюда! А что, слабо дать автограф?» Павел Лысенков – о сборной

Александр Овечкин Источник: ФХР

Сборная России в день матча с Канадой в Питтсбурге провела утреннюю раскатку. Обозреватель Sovsport.ru делится зарисовками о нашей команде.

- Раскатка в «Консол Энерджи Центр» прошла в штатном режиме, у нас даже звенья не изменились. Говорить о ней нечего. Куда интереснее прогнозы об участниках Кубка мира, которые я прочитал утром в местной газете. Американцы предсказывают, что сборная России станет лишь третьей в своей группе. Наши минусы, по их версии – слишком молодая защита и наличие звезд, которые в сборной постоянно не подтверждают свой уровень. Кто бы это мог быть?



Чехов оценили еще жестче – «они станут последними или предпоследними». Все ясно с Канадой – «это главный фаворит турнира, минусов нет, главные звезды там все». А о молодых звездах Северной Америки сказано, что эта команда выйдет в полуфинал. Надо понимать, вместо России. Что ж, увидим!

- Я бы сильно засомневался в словах Олега Знарка, что он в любой момент может заменить игрока из-за травмы. Например, сломаются у нас трое в матче со шведами – не дай бог, конечно – и мы из России вызовем сразу троих. Как мне подсказали, дэдлайн на такую замену – сутки до старта первого матча. Так что играть надо будет в урезанном составе. Самое страшное, если сломаются три защитника. Ну или три вратаря. Об этом организаторы подумали?

- А вот еще интересное правило. Это на чемпионате мира у сборной России был полный пансион – завтрак, обед, ужин. За рационом следил врач, хоккеисты ели только здоровую пищу, румянец играл на их щеках. На Кубке мира такого нет. В отеле только завтрак. Зато организаторы дают каждому члену команды по 115 долларов в день, и ты можешь идти в город. Ешь-пей, что хочешь. Поэтому все наши хоккеисты в Питтсбурге разбрелись по разным ресторанам. И я не уверен, что на командный ужин в 19.00 в одном из заведений в даунтауне собрались все игроки.

- Болельщики в Питтсбурге очень основательные. Я знал, что у них тут целый бизнес по торговле автографами и карточками игроков. Но теперь фанаты притащили кучу вратарских шлемов и даже клюшек. У коллекционеров все идет в ход. Причем они стесняются подходить к дверям отеля «Ренессанс», где живут сборные России и молодых звезд Северной Америки. Но когда видят Овечкина, Айкела или Маккиннона, то орут издалека благим матом: «Эй ты, Ови! Иди сюда! А что, слабо тебе дать мне автограф, такой ты этакий?» Может, это потому, что Овечкин выступает за «Вашингтон»?

- Кстати, фанаты «пингвинов» однажды повели себя так похабно, что хоккеисты «Вашингтона» договорились в раздевалке, что больше не будут давать автографы в этом городе. Вообще. И даже если подойдет чех к тому же Овечкину, то в Питтсбурге он ему не распишется никогда. Вот в Праге или Торонто – пожалуйста. Но не тут. Похоже на байку, но за что купил, за то продаю.

- Евгений Малкин, как мне сказали, в Питтсбурге не живет в отеле сборной России. Зачем, у него ведь тут дом неподалеку? Вообще Женя позвал многих хоккеистов к себе в гости и угостил их ужином. И это круто, ведь можно сэкономить по 115 долларов.

- Интервью Майка Бэбкока перед матчем Канада – Россия получилось таким молниеносным, что если репортер опоздал на минуту, то успевал записать всего 27 секунд спича канадского тренера. Но основная мысль – Бэбкок сказал, что за 60 минут матча хочет получше узнать Никиту Зайцева. А смысл, Майк? «Торонто» уже заключил контракт с Зайцевым. Тебе в любом случае с ним работать.

Состав сборной России на тренировке

Бобровский, Василевский, Варламов

Красные

Орлов, Зайцев, Кучеров, Овечкин, Дацюк

Синие

Нестеров, Кузнецов, Телегин, Анисимов, Наместников

Белые

Марков, Емелин, Кулемин, Малкин, Тарасенко

Желтые

Куликов, Марченко, Панарин, Шипачев, Дадонов