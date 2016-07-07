Команда атомной столицы. Что нужно знать о новичке Суперлиги

Spb.Sovsport.ru знакомит вас с волейбольным клубом «Динамо-ЛО», который в сезоне-2016/17 впервые сыграет в мужской Суперлиге.

Сколько живу, никогда не слышал о такой команде. Когда она появилась?



«Динамо-ЛО» образовалось в мае 2004 года в городе Сосновый Бор. С 2004-го по 2007 год команда играла в Первой лиге, после за один сезон им удалось подняться из Высшей лиги «Б» в Высшую лигу «А». С 2008-го динамовцы пытались и только в прошлом сезоне смогли выйти в Суперлигу с первого места.

Зуб даю, что руководство поставило задачу закрепиться в Суперлиге. Они же новички.

«Динамо-ЛО» – клуб амбициозный, поэтому уже в дебютном сезоне команду хотят видеть в плей-офф турнира. Если вы сомневаетесь в успехе, главный тренер Олег Согрин не видит проблем в достижении этой цели. Кстати, он на своем посту уже семь лет.

Может, как-нибудь схожу на их матчи. Где они пройдут, кстати?

В Академии Платонова на Крестовском острове. Зал отвечает всем международным стандартам, вмещает 1500 зрителей. Самое главное – находится совсем недалеко от метро, всего 10 минут пешком, и вы на месте.

Погодите. Они же представляют Ленинградскую область, а играют в Петербурге. Почему?

Зал в Сосновом Бору не соответствует требованиям Суперлиги. Руководство клуба пыталось договориться о проведении игр в родном городе, но получило отказ от Всероссийской Федерации волейбола. Но не все так плохо. Уже через два года планируется построить в Сосновом Бору современный спортивный центр, который сможет принять матчи Лиги чемпионов, а то и Кубка мира.

Кто за них будет здесь болеть? Болельщикам из Соснового Бора придется проехать больше 100 километров, чтобы попасть на игру.

Клуб о болельщиках позаботился: на каждый матч их будут туда и обратно довозить на нескольких автобусах.

А откуда у «Динамо-ЛО» деньги, кто их спонсирует?

Компания «Росэнергоатом», крупнейшее предприятие электроэнергетической отрасли России, она базируется как раз в Сосновом Бору. Дело в том, что в городе находится Ленинградская атомная электростанция – одна из мощнейших в мире.

Неплохо. Раз деньги есть, наверняка в составе и звездные игроки имеются?

Мировых звезд в «Динамо-ЛО» пока, к сожалению, нет. И российских тоже. Самый известный игрок – доигровщик Дмитрий Красиков. Он несколько лет выступал за «Белогорье», играл в Лиге чемпионов, в 2009 году победил со сборной России на Универсиаде. Еще в составе двое сборников – латыш Денис Петровс и белорус Максим Морозов.

В волейболе же главный – «Зенит», казанский. Когда «Зенит» приедет в Петербург?

26 ноября, это будет уже 10-й тур. Чемпионат для динамовцев начнется в Красноярске: 27 сентября они проведут первый в истории матч Суперлиги против «Енисея». В последний день того же месяца домашняя премьера – игра с новосибирским «Локомотивом».