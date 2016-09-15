Правильно ли судья назначил свободный в матче «Маккаби» – «Зенит»? [Все детали]

Spb.Sovsport.ru объясняет, что произошло в том странном эпизоде, когда «Зенит» бил свободный с шести метров и забил второй мяч израильтянам.

Что вообще произошло?

Словацкий арбитр Иван Кружльяк назначил удивительный свободный удар: «Зенит» разыгрывал его почти с линии вратарской, и Маурисио забил гол. Но никто ничего не понял.

А вы, что, разобрались? Рассказывайте!

Да, мы разобрались. Для начала эпизод в деталях: Витсель в центре поля отдал передачу Джорджевичу. Защитник израильтян Эли Даса грубо сфолил на черногорце, тот упал, но успел отдать мяч Маурисио. Арбитр показал, что продолжать атаку можно, хотя уже тогда у судьи было четкое намерение показать Дасе вторую желтую и удалить его.

Маурисио и Жулиано довели мяч до Кокорина. Александр прострелил на Роберта Мака, а словак не смог переправить мяч в ворота, потому что ему помешал тот самый, уже «удаленный» по сути, но пока остающийся на поле Эли Даса. Арбитр показал защитнику «Маккаби» карточку и назначил свободный удар, который выглядел даже лучше, чем пенальти.

«Маккаби» - «Зенит». Зенитовцы отыгрывают второй мяч после розыгрыша свободного удара [видео]

Ну и?

Все дело в том, что по старым правилам арбитр не должен был предоставлять преимущество какой-либо команде, когда имело место грубое нарушение правил или агрессивное поведение. Но теперь появилось одно исключение: рефери может продолжить игру, если «есть явная возможность забить гол». Игрока он удалит, когда будет остановка. Но если нарушивший правила футболист снова вступит в игру, главный арбитр покажет игроку заслуженную карточку и назначит свободный удар в том месте, где «удаленный» принял участие в эпизоде.

Эли Даса и Жулиано. Фото: ФК «Зенит»

Что же нужно было делать защитнику «Маккаби»?

Подумать головой, вспомнить это правило и не лезть в борьбу, особенно у своей вратарской. Если бы Маку помешал кто-то другой – судья в ближайшей паузе просто отправил бы Дасу с поля без дополнительных санкций для его команды.

И давно это правило действует?

Поправки в правила были внесены в апреле, но тогда говорили о самых громких изменениях: отмена тройного наказания, четвертая замена в дополнительное время, видеоассистенты на Кубке Америки. А всего поправок было 94, и судя по всему, одна из них – как раз о таких эпизодах. Правила вступили в силу 1 июня 2016 года, на русском языке их можно прочитать здесь (страница 85).

Получается, судья был прав?

Да, с этим нельзя поспорить. Безусловно, наличие «явной возможности забить гол» – крайне субъективная оценка. Но кто станет спорить, что прострел Кокорина на Мака был действительно опасным, и словак мог забить, не появись там Даса? Иван Кружльяк показал себя огромным профессионалом. Он совсем не заслуживает гнева главного тренера «Маккаби» и болельщиков израильтян.

А кто-то еще попадался на этом правиле, как «Маккаби»?

Сложно сказать. По этим правилам играет весь мир, а потому за всех мы говорить не беремся. Но на таком высоком уровне подобный эпизод произошел впервые – это точно. А если вы знаете такие же случаи из матчей поскромнее ­– делитесь ими в комментариях.