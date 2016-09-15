Правильно ли судья назначил свободный в матче «Маккаби» – «Зенит»? [Все детали]
Spb.Sovsport.ru объясняет, что произошло в том
странном эпизоде, когда «Зенит» бил свободный с шести метров и забил второй мяч
израильтянам.
Что вообще произошло?
Словацкий арбитр Иван Кружльяк назначил удивительный
свободный удар: «Зенит» разыгрывал его почти с линии вратарской, и Маурисио
забил гол. Но никто ничего не понял.
А вы, что, разобрались? Рассказывайте!
Да, мы разобрались. Для начала эпизод в деталях: Витсель в
центре поля отдал передачу Джорджевичу. Защитник израильтян Эли Даса грубо сфолил
на черногорце, тот упал, но успел отдать мяч Маурисио. Арбитр показал, что продолжать
атаку можно, хотя уже тогда у судьи было четкое намерение показать Дасе вторую
желтую и удалить его.
Маурисио и Жулиано довели мяч до Кокорина. Александр прострелил на Роберта Мака, а словак не смог переправить мяч в ворота, потому что ему помешал тот самый, уже «удаленный» по сути, но пока остающийся на поле Эли Даса. Арбитр показал защитнику «Маккаби» карточку и назначил свободный удар, который выглядел даже лучше, чем пенальти.
«Маккаби» - «Зенит». Зенитовцы отыгрывают второй мяч после розыгрыша свободного удара [видео]
Ну и?
Все дело в том, что по старым правилам арбитр не должен был предоставлять преимущество какой-либо команде, когда имело место грубое нарушение правил или агрессивное поведение. Но теперь появилось одно исключение: рефери может продолжить игру, если «есть явная возможность забить гол». Игрока он удалит, когда будет остановка. Но если нарушивший правила футболист снова вступит в игру, главный арбитр покажет игроку заслуженную карточку и назначит свободный удар в том месте, где «удаленный» принял участие в эпизоде.
Что же нужно было делать защитнику «Маккаби»?
Подумать головой, вспомнить это правило и не лезть в борьбу,
особенно у своей вратарской. Если бы Маку помешал кто-то другой – судья в ближайшей
паузе просто отправил бы Дасу с поля без дополнительных санкций для его команды.
И давно это правило действует?
Поправки в правила были внесены в апреле, но тогда говорили
о самых громких изменениях: отмена тройного наказания, четвертая замена в
дополнительное время, видеоассистенты на Кубке Америки. А всего поправок было
94, и судя по всему, одна из них – как раз о таких эпизодах. Правила вступили в
силу 1 июня 2016 года, на русском языке их можно прочитать здесь (страница 85).
Получается, судья был прав?
Да, с этим нельзя поспорить. Безусловно, наличие «явной
возможности забить гол» – крайне субъективная оценка. Но кто станет спорить,
что прострел Кокорина на Мака был действительно опасным, и словак мог забить,
не появись там Даса? Иван Кружльяк показал себя огромным профессионалом. Он
совсем не заслуживает гнева главного тренера «Маккаби» и болельщиков
израильтян.
А кто-то еще попадался на этом правиле, как «Маккаби»?
Сложно сказать. По этим правилам играет весь мир, а потому
за всех мы говорить не беремся. Но на таком высоком уровне подобный эпизод
произошел впервые – это точно. А если вы знаете такие же случаи из матчей
поскромнее – делитесь ими в комментариях.