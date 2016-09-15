Это все Кутепов. Михаил Борзыкин – о лучшем центрдефе «Спартака»

Обозреватель Sovsport.ru рассказывает об игровых достоинствах молодого защитника «Спартака».

Илью Кутепова называют наследником Игнашевича. Специалисты отмечают зрелую, уравновешенную игру 23-летнего защитника «Спартака», который всего полгода как закрепился во взрослом футболе. Иной раз Боккетти мечется в своей штрафной площади с таким выражением лица, будто ему только что сообщили сумму сбережений одного полковника МВД, а Таски на ровном месте совершает такие грубые ошибки, за которые в «Баварию» его точно не позовут. Кутепов спокоен всегда. Отработает эпизод, очертит взглядом просторы своей вотчины, займет правильную позицию и, возможно, что-то подскажет старшему партнеру. Имеет право. В любой связке он – ведущий защитник.

В этом календарном году Кутепов выходил в стартовом составе в одиннадцати матчах премьер-лиги. В девяти из них «Спартак» не пропустил. Слишком крутая дистанция, чтобы верить в совпадение. Хотя не только игрой Кутепова, конечно же, объясняется прогресс красно-белых в обороне. Тут и Ещенко, один из лучших футболистов сезона по отборам мяча (28 попыток). И Фернандо, с приходом которого средняя линия обрела прочность. И главное – общекомандное движение, в котором «Спартак» прибавил настолько мощно, что превзошел всех. Лучшая команда сезона по перехватам мяча (49), вторая – по выигранным единоборствам в обороне (59%), пятая – по подборам (68).

Кутепов идеально вписывается в новую систему игры. Требования выполняет, тактические заветы соблюдает, страхует, подчищает, сражается и за себя, и за того, кто рядом. В среднем за 90 минут он вступает в 20 единоборств, тогда как Боккетти – в 11, а Таски – в 12. Он всегда оказывается в эпицентре, играя, как правило, по основному нападающему соперника. И нейтрализуя его. В дуэли с Хенти («Локомотив») – 7 выигранных единоборств против 2 проигранных. Смолов («Краснодар») – 9/1; Канунников («Рубин») – 5/0; Яхович («Крылья Советов») – 9/5; Шевченко («Арсенал») – 6/2. Кутепов уступил только Будковскому («Анжи») – 5/6, и это похоже на случайность.

Единоборства Кутепова в матче с «Краснодаром»

О том, что Кутепов что-то из себя представляет, стало понятно еще пару лет назад, когда его впервые взяли на сборы с основой. Тогда-то, в контрольных матчах, и обратил на себя внимание защитник с вампирской внешностью. До основы, правда, дело не доходило. А когда стало доходить, впечатления путались: очень уж Илья был нестабилен. Но нестабильность – не такая страшная штука. Всегда стоит смотреть на лучший матч. Он показывает, на каком уровне футболист может играть. Для Кутепова таким стал матч с «Краснодаром», в котором он выключил из игры Ари, выдав удивительные цифры по выигранным дуэлям (85%). Стабильность же приходит потом. Если давать играть.

На сегодняшний день защитник «Спартака» является лучшим игроком сезона по единоборствам в обороне – 109 с эффективностью 74%. Вдумайтесь! Среди пары сотен футболистов, населяющих премьер-лигу, никто не вступает в борьбу на своей половине поля чаще. А еще он шестой по единоборствам на «втором этаже» – 70 (63%). И входит в топ-20 по количеству перехватов – 36. Картину дополняют длинные передачи, точность которых составляет 60%. В матче с «Локо», который пропускал дисквалифицирова нный Фернандо, именно Кутепов частично взвалил на себя функцию первого паса. Хотя с мячом чаще обращается почему-то Боккетти. И в этом видится тренерская недоработка.

Как игрок разрушения, киллер ударных форвардов соперника Кутепов, безусловно, очень хорош. Но не менее полезен он может быть и в созидании. За вычетом матча с «Анжи», который не совсем удался, и не только Илье, точность длинных передач составляет 73%. У Игнашевича, мастера первого длинного паса, – 71%. В дерби с «Локомотивом», если вы обратили внимание, Кутепов не просто посылал мяч вперед. То были осмысленные передачи в зону инсайдов. В свободные зоны. Четыре из пяти дошли до адресатов. Благодаря чему «Спартак» создавал остроту, минуя «лесенку» средней линии. Но пока у Ильи мало таких пасов. Видно, что не его фронт. А что если предоставить парню свободу?

Направление передач Кутепова в матче с «Локомотивом»

В кои-то веки в России появился центральный защитник, глядя на которого забываешь возраст Игнашевича. Он уже не имеет значения. Есть Новосельцев. Но Иван только что перешел в другой клуб, и кто его знает, как все сложится; пока в «Зените» Новосельцева мы толком не видели. А Кутепов стремительно движется к обретению статуса состоявшегося игрока. Он уже в основе «Спартака», с которым показывает уникальную для этого клуба статистику сухих матчей. Кажется, что еще один шаг – и зальет светом небосклон нашего футбола новая звезда. Да помним, где живем. И как у нас почти звезды гаснут и сжимаются в черные дыры, поглощая наши с вами веру, надежду, любовь.

Остановимся же пока на том, что Кутепов – не раскрученный миф, подогреваемый агентами, не желаемое, выдаваемое за действительное, и не что-то скоротечное. Станислав Черчесов к нему присматривается. Хороший знак. Да и Массимо Каррера доверяет. А уж он, соавтор сильнейшего оборонительного трио в мировом футболе (Кьеллини, Бардзальи, Бонуччи), уж точно знает толк в центральных защитниках. Парню – физического здоровья и ясной головы. Впрочем, травмы в нашем порочном мире – куда меньшее зло, чем гламурные клубы, спортивные тачки и губастые – бррр – дамы. Будем надеяться на то, что Кутепов не ступит на эту скользкую тропу. Кто-то ведь должен.



