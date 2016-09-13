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Кирилл Панченко: Забивать за «Динамо» - счастье!

Николай Роганов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Кирилл Панченко
Кирилл ПанченкоИсточник: Sovsport.ru
«Динамо» лидирует в ФНЛ, а нападающий бело-голубых 26-летний Кирилл Панченко – лучший бомбардир лиги. Цифры впечатляют – 11 голов в 12 матчах! Корреспондент sovsport.ru спросил у форварда, почему он так много забивает.

«СЕЙЧАС «ДИНАМО» НЕ НА СВОЕМ МЕСТЕ»

- Кирилл, как этим летом «Динамо» арендовало вас у ЦСКА?
- Позвонил один из руководителей клуба. Мой агент – отец, решили с ним, что мне нужна игровая практика.

- Судя по результативности, в «Динамо» вам нравится!
- Да, все отлично! Хорошие ребята, прекрасный коллектив, профессиональный тренерский штаб, руководители. У меня для всех только похвальные слова. Игра у нас идет, это общая заслуга. Игроки дружные, отсюда и результат.

- Когда команда на первом месте, а ты лучший бомбардир, на тренировки хочется вприпрыжку бежать?
- Даже если бы не забивал, бежал! Все тренировки у нас игровые, направлены на чужие ворота – отсюда хорошие командные действия в атаке и высокая результативность. Чтобы забить, надо работать.

- В какой футбол сейчас играет «Динамо»?
- В атакующий и современный, с быстрым переходом из обороны в нападение и обратно. С прессингом на чужой половине поля. Чем больше ты даешь времени сопернику, тем тебе тяжелее. Надо его накрывать. Моя роль? Если мы без мяча, как можно быстрее его отобрать, а когда отобрали, надо правильно открыться. 

- Что ответите тем, кто говорит – ФНЛ как раз и есть уровень Панченко?
- Я на это не обижаюсь, пусть говорят. А еще пусть попробуют обыграть любую команду ФНЛ. Это только со стороны кажется легко и просто. Практически любой клуб первой лиги может обыграть команду из премьер-лиги.

- Наверняка, перед матчами кто-то вам говорит: «Сегодня забьешь». Обычно этим любят заниматься массажисты.
- Нет, чаще люди из персонала просто желают удачи. Но был случай и с массажистом – Гегам Хачатрян сказал, что забью, так и получилось.

- Наверное, и приметы у вас есть?
- В них не верю, только в Бога, я человек верующий.

- И на исповедь ходите, и к причастию?
- Да, конечно! А когда забиваю, крещусь, благодарю Бога.

- Перед сезоном «Динамо» поклялось вернуться в премьер-лигу?
- Мы не клялись, а пообещали, болельщики ждут от нас только этого. «Динамо» - большой клуб с традициями и сейчас он не на своем месте. Надо за один сезон вернуться.

«ТРАОРЕ МНОГО РАБОТАЕТ, ЕГО ПРОРВЕТ»

Футболисты ЦСКА
Футболисты ЦСКАИсточник: Reuters

- Вы забили красивый гол СКА-Хабаровску, а могли бы, если остались в ЦСКА, угрожать воротам «Байера». Печаль?
- Спасибо, что похвалили! Надо радоваться тому, что есть, а не думать про «Байер». Забиваю за «Динамо» и слава Богу! Для меня сейчас это абсолютное счастье. А в ЦСКА есть, кому забивать «Байеру», Алан и Рома - молодцы!

- Подскакивали на стуле, когда мяч влетал в ворота немцев?
- Конечно! Переживал за ребят, особенно в первые 20 минут, когда «Байер» давил. После гола Еременко были такие эмоции! ЦСКА показал качественный футбол, мог и выиграть.

- Президент ЦСКА Евгений Гинер недавно сказал, что порой клуб в ущерб себе отдает футболистов в аренду, только чтобы они имели игровую практику. Как раз ваш случай?
- Да, но не только же меня отдали в аренду, главное, чтобы мы играли. ЦСКА всегда отличался не особо длинной скамейкой запасных. В команде качественные футболисты, вот они и в основе.

- Судя по комментариям в интернете, некоторые болельщики ЦСКА недовольны – вас отдали «Динамо», а Траоре забивает мало.
- Уверен, Ласина наберет форму. К нашей лиге он адаптирован, немало здесь поиграл, «Тереку» два уже забил. Ребята из ЦСКА говорят – много работает, значит, прорвет.

«ОТЕЦ КРИТИКУЕТ ДАЖЕ ЕСЛИ ЗАБИВАЮ ДВА»

- Показалось, в прошлом сезоне вы свой шанс использовали – забивали «Мордовии», «Уралу». Почему не закрепились в ЦСКА?
- Тем временем, что мне давали, хотел воспользоваться по максимуму. Но два гола мало для атакующего футболиста, пусть и не часто выпускали. Я в полноги играть не могу, вообще не представляю, как это. В любом клубе надо выкладываться.

- Как «Спартак», про который сейчас говорят – «играют с душой»?
- Как «Динамо»! Если все играют с душой, результат будет.

- Еще вопрос про прошлый сезон. «Мордовия» - ЦСКА - 4:6 – что это было?
- Ха-ха! Это был футбол. Сумасшедший матч - проигрывали 0:2, удалили Марио Фернандеса, полный стадион гнал «Мордовию» вперед. Но мы поговорили в раздевалке, Леонид Викторович сказал, что нельзя терять лицо, произнес знаменитую фразу про Иркутск (тренер сказал: «Если проиграем, на матч Кубка в Иркутск пошлю основу – Прим. ред.).

- Два года назад вы сыграли за ЦСКА в Лиге чемпионов против «Ромы». Что особенно запомнилось?
- Да ничего хорошего – проиграли 1:5, о чем говорить! Приятно только, что дебютировал в таком турнире.

- В нападении ЦСКА были Вагнер, Думбия, Мусу научили играть, теперь Траоре. ЦСКА для вас - перевернутая страница?
- Пока не думал об этом. Конечно, хочу играть, а как оно там сложится… В этом сезоне я футболист «Динамо».

- Ваш отец Виктор Панченко – лучший бомбардир чемпионата России 1993 года. Обычно отцы-футболисты критикуют сыновей.
- Так и есть. Хабаровску я забил два, но папа сказал, что во втором тайме не надо было успокаиваться, а забивать третий, чтобы больше помочь команде. Мы с ним каждый матч разбираем, он хочет от меня большего.

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