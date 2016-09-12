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«Кубань» предвыборная. Ведется ли война против клуба?

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Фанаты "Кубани"
Фанаты "Кубани"Источник: Sovsport.ru

Обозреватель Sovsport.ru Евгений Дзичковский - о нелегкой фронтовой судьбе краснодарского клуба.

Против «Кубани» ведется война. Информационная. Не знали? А она есть.

«Кубань» очень важный стратегический объект. Прямо укрепрайон или высота Безымянная. Зрителей все меньше, долги все секретнее, игра все хуже. Но генеральный директор клуба Геннадий Крапивка, давший на днях интервью, уверен: идеально организованный и брызжущий футболом клуб — жертва политтехнологов.

Даже тени сомнения не промелькнуло в его словах. Может, дело в клубной мути и результатах? Ну хоть чуть-чуть? Сверкающих и венценосных очернять трудно; может, «Кубани» все-таки стоило выглядеть чуть поприличнее, чтобы не липло к ней всякое информационное? К выборам-то?

Пытаюсь ощутить себя участником боевых действий, вероломно, без объявления вышедшим на медиатропу. Не получается. Киллерских заказов не поступало, задаток никто не приносил; как объект нападения 14-я команда ФНЛ скорее веселит, чем манит.

Но вон же как все развернуто клубным начальником! Пожар раздувается к выборам. Через футбол хотят обезголосить власть в воскресных урнах. А как еще понимать слова про связь критики с выборами?

В Краснодарском крае нет других проблем. Там пенсии многократно выше средних по стране. Никто не строит дворцов у моря, безупречная медицина, честные суды, образцовые станицы, включая Кущевскую. Власть больше не за что ущипнуть к выборам, только за «Кубань»!

Пятничные слухи между тем донесли из Краснодара: власть осталась недовольна как раз словами Крапивки про выборы. Возможен вызов на ковер и пескоструйный процесс. Потому что власть хочет руководить футболом по-тихому. То есть иметь права - но не обязанности, по крайней мере в информационном поле.

Сам Крапивка, помнится, совершенно не горел желанием комментировать что-либо, когда ему звонили по поводу странностей поведения украинца Селезнева, клубных долгов и вообще клуба. Его патрон Андрей Коробка, вице-губернатор края, тоже отгородился в ту пору палисадом из секретарш. Как же они собирались выиграть информационную войну, если попрятались в окопах? Кто еще способен объяснить отличие дела Никезича от случая с Армашом, рассказать про выход из кризиса и развернуть перед почтенной публикой клубный бюджет мехом наружу?

Эта заметка, собственно, - пусть ее считают хоть войной, хоть аннексией, - вовсе не про Крапивку с Коробкой. И даже не про «Кубань». Она про модель, которая выработалась и устаканилась в российском футболе, а теперь требует, чтобы ее оставили в покое. Модель с попутанными берегами, провозгласившей себя правильной.

В больнице работать хорошо, только пациенты мешают. В библиотеке — посетители. В футболе — любопытствующие. Про положение дел в клубе будут хотеть знать всегда, это данность. И критиковать за закрытость, неумелость, нелепость тоже будут. Приплетение сюда выборов равнозначно вскрику: «Не ваше дело!». Потому что этим боком можно развернуть что угодно, хоть футбол, хоть ЖКХ.

Недовольны чем-то? Покушение на скрепы. Суете нос? Политика. Возмущаетесь? Подрыв существующего строя. А вот когда все молчат, это здорово и футбольно. Только потом, как правило, вспухают новые долги, а 125-го по счету руководителя меняет 126-й.

Государство, если тебе так нелегко в футболе, почему тебя от него за уши не оттянешь? Шло бы себе к выборам, незамутненным 14-м местом в ФНЛ. Так нет же…

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