Игорь Куперман: Я согласен с Михайловым, что Кубок мира-1996 был как ад (видео)

Обозреватель Sovsport.ru на тренировке сборной России поговорил с известным хоккейным специалистом Игорем Куперманом.

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- Вы работали в 1996 году в сборной России на Кубке мира. Вспомните нюансы того турнира.

- Совсем другое было время. Если честно, тот турнир я вспоминаю с ужасом. Недавно прочел интервью Бориса Михайлова, где он сказал, что Кубок мира-1996 в его памяти всплывает как ад. Я подпишусь под каждым словом.

Дело даже не в том, что мы дважды проиграли американцам. Весь турнир сопровождал конфликт поколений – команда, состоящая из игроков НХЛ, и представители ФХР никак не могли найти общий язык за пределами площадки, и это отражалось на льду.

- Тогда мы услышали знаменитую фразу Александра Могильного, когда ему опытный тренер сказал: «Мол, когда будешь забивать, Саша?» - «А забивать я буду в октябре!» То есть, когда уже стартует регулярный чемпионат НХЛ.

- Я тоже читал об этой фразе. Сам ее не слышал. Но Борис Петрович Михайлов рассказывал, что это было сказано во время матча с американцами. Оба раза мы проиграли им 2:5.

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- Вы работали на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Как думаете, НХЛ отпустит своих игроков в Корею?

- НХЛ хочет, чтобы ей заплатили. И в их требованиях есть смысл. Вот на прошлой Олимпиаде получил травму Джон Таварес, который выбыл до конца сезона. И как объяснишь владельцу «Айлендерс», что взятый у него капитан клуба сломался на другом турнире?

А представьте себя на месте МОК – когда эта организация пойдет на финансовые уступки НХЛ, завтра о том же скажет НБА. И олимпийский бюджет будет подорван.

- Александр Овечкин говорит, что поедет на Олимпиаду в любом случае. Разве это реально?

- Второй человек в лиге Билл Дэйли ответил, что Овечкин может договориться с «Вашингтоном». Здорово, что Саша так говорит и создает немаленькое давление на руководство НХЛ.

Уверен, что все будет нормально, и хоккеисты НХЛ сыграют на Олимпиаде. А в финансовом плане договорятся. И не дойдет до того, что один игрок из-за океана поедет, но других не отпустят…

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