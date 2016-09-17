Сергей Родионов: Тревожит количество моментов у ворот «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов вспомнил, как он чуть не попал в школу «Локомотива», а также высказался о насущных делах красно-белых.

17 сентября в академии «Спартака» имени Федора Черенкова в Сокольниках прошел день открытых дверей. Осуществлялся отбор в академию мальчишек с 2004 по 2010 года рождения. На мероприятии присутствовал и генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов.

«МАМА СКАЗАЛА, ЧТО ОТПУСТИТ ТОЛЬКО В ШКОЛУ «ЛОКОМОТИВА»

- Планов по тому, сколько мы наберем ребят, нет, - говорит Родионов. - Пройдет отбор те, кто действительно этого заслуживает. Но, конечно, приятно, что к нам сегодня пришло такое количество детей – порядка четырехсот. Не ожидал такого, если честно. Имел опыт работы в академии, поэтому знаю, что это очень хорошее количество.

- Свой отбор в «Спартак» помните?

- У меня, к счастью или сожалению, было по-другому. В 10 лет я сам пришел записываться в «Спартак». Причем там была целая история. Я жил тогда в районе станции метро «Щелковская». И мама разрешила мне поехать записываться только на стадион «Локомотив», который был ближайшим к дому. Можно было без пересадок на автобусе доехать. Пошел туда сначала, но в тот день там не проводились тренировки. Тогда я ослушался маму и отправился в Сокольники. 62-й год рождения тогда тренировал Николай Иванович Тищенко, олимпийский чемпион. Но и там тренировок в тот день не было. Мы с друзьями отправились пешком на Ширяево поле, где тоже занимались спартаковцы. И я подошел к тренеру, спросил, можно ли записаться? А он ответил: «Форму есть? Ну тогда иди и показывай, что можешь». Бутс, конечно, не было никаких – только обыкновенные кеды. Но меня взяли. Так вот и стал спартаковцем.

- А, получается, могли и в «Локомотив» попасть.

- Случилось так, как случилось. Ни о чем не жалею. С детства болел за «Спартак». Вот, видимо, меня сюда и тянуло.

«ТРЕВОЖИТ КОЛИЧЕСТВО МОМЕНТОВ У НАШИХ ВОРОТ»

- «Спартак» выдал отличный старт сезона. Что изменил Каррера?

- Прежде всего, меня радует, что команда играет с огромным желанием и самоотдачей. В остальном, конечно, еще требуется детальная работа. Например, меня тревожит количество моментов, созданное у наших ворот в игре с «Оренбургом».

- «Спартак» победил за счет характера?

- Не сказал бы, что только за счет него. Есть и прекрасные индивидуальные действия – первый мяч Промеса, а гол Ананидзе– это вообще, что называется, по учебнику. Да и третий мяч не называл бы случайным. Тот проникающий пас, который сделал Зобнин, требует индивидуального мастерства. И Промес занял правильную позицию.

- Проблемы с обороной и браком в передачах могли быть из-за синтетики на поле «Оренбурга»?

- Это не оправдание. У всех команд есть синтетические и натуральные поля, поэтому подготовиться к нужному покрытию – не проблема. Отдал бы должное «Оренбургу». Пропустив быстрый мяч, он не сдался и выровнял игру. Моментами выглядел очень неплохо, создавал немало возможностей забить с фланговых подач. Здесь нам есть, над чем работать.

- Сегодняшнее мероприятие посетил и Олег Романцев. Он что-то говорил о таком старте «Спартака»?

- Конечно. Тут еще и Никита Палыч Симонян был. Обсуждали, делились мнениями. Но пока не хочется забегать вперед. Надеюсь, что и дальше будет все хорошо. Пока, еще раз отмечу, для меня важно то, что команда выкладывается на сто процентов. А при огромном старании и получается очень много. Где-то и везет. Но я согласен с Каррерой, что удачу нужно притягивать к себе. Везет тому, кто везет.

- Президент «Оренбурга» сказал перед матчем, что ему снилась победа над «Спартаком». А вам что снилось?

- Читал это высказывание. Сны в какие-то дни совпадают, а в какие-то – нет. Видно, в этот раз сон приснился не в тот день. «Спартак», на каком бы месте он не находился, всегда является огромным раздражителем для всех команд. И «Оренбург» очень хотел победить. А мне уже не снятся футбольные сны. Абсолютно.

«С АЛЕНИЧЕВЫМ В НОРМАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ»

- Дмитрий Аленичев недавно заявил, что, работая в «Спартаке», не понимал, кто может помочь, а кто – подставить. Что он имел ввиду?

- Спросите у него.

- Вы после отставки Аленичева общались с ним?

- Да, мы видимся. Разговаривали даже не на футбольные темы. И состоим в абсолютно нормальных отношениях. Может ли он вернуться и сделать все-таки «Спартак» чемпионом? А почему нет? Желаю ему успехов. Он оказался в сложной ситуации. Мы все это понимаем прекрасно.

- Подведете итоги трансферной компании?

- Чуть позже. На сайте все появится. Пока не готов сказать, в каком виде - надо пообщаться с пресс-службой. Они готовят это все. Там будет информация и по тренерскому штабу Карреры тоже.

«МОЛОДЫМ НУЖНО ТЕРПЕТЬ. ЭТО СПОРТ»

- Кроме Кутепова пока никто не подтянулся в основной «Спартак» из второй команды. Не настораживает?

- А я верю, что подтянутся. Наша структура четыре года работает в таком формате. Сразу ничего не бывает. Пока первая ласточка – это Кутепов. Уверен, будут и остальные. Дубль укомплектован на 90 процентов нашими воспитанниками. «Спартак-2» - на 70 процентов. Надо набраться терпения и ждать.

- Агент Зуева не исключил вариант ухода своего клиента из «Спартака».

- Зуев – потенциально сильный футболист. Я лично в него верю. Но опять же: терпение и работа. Он должен доказать тренерскому штабу, что заслуживает шанса. По работе претензий к нему нет, но всему свое время. Надо уметь конкурировать, терпеть – это футбол, это спорт. Нельзя создавать молодежи тепличные условия – нужна здоровая конкуренция. Проблема российского футбола как раз в этих тепличных условиях.

- Сейчас многие радуются успехам Кутепова. Как его не захвалить?

- Так хвалите-то вы. Я вот только сказал, что он молодец, что пробился в основу. Но еще много над чем нужно работать. Это было видно и по вчерашнему матчу. Нужно теперь доводить его до уровня сборной России, чтобы он закрепился там. Так что, главное, чтобы вы, журналисты, не захваливали игроков. И критиковали по делу. Нельзя уничтожать молодого игрока критикой, но и до небес возносить не надо.

- Но ведь не мы назвали Давыдова Месси.

- Денис – талантливый игрок. Но он пока не раскрылся на 100 процентов. И его история показательна – ничего не бывает сразу. Нужно быть ментально, физически, тактически готовым к новому уровню. А если говорить простым языком: то, чтобы голова была на месте.

- Давыдов уже успел потренироваться с основным составом. Как его оценил Каррера?

- После игры «Спартак-2» - «Зенит-2» Массимо отметил Дениса и позвал его на тренировку основы. Но это не значит, чтоДавыдов теперь игрок первой команды. Знаю, Каррера беседовал с Денисом, объяснял, что от него хочет. Теперь все в его руках. Лично я хочу от Давыдова стабильности. Чтобы ту игру, которую он показал, например, против «Зенита-2», он показывал каждый раз.

- «Спартак» планирует подписывать новый контракт с Боккетти?

- Это внутренний вопрос клуба. На сегодняшний день он показывает хороший, стабильный футбол. Нас это устраивает.

- Паршивлюк и Яковлев перед уходом из «Спартака» потренировались с первой командой. Почему Каррера решил их не оставлять?

- У Карреры непростая ситуация. Он посмотрел их, оценил уровень. И их уход – это в том числе и решение Карреры.