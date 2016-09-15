«Изгоняйте бесов из клуба». Как «Кубань» уступила «Шиннику»

«Кубань» вновь проиграла, а ее болельщики устроили пикет руководству во время матча.

«Заступился за персонал – влез в драку»

Избиение капитана на собрании клуба и полугодовые задержки по зарплате – «Кубань» на неделе выстрелила дуплетом.

По сведениям, драка Армаша и Эрола Кумсарова (помощник генерального директора клуба Геннадия Крапивки) произошла на собрании. Тогда руководство готово было погасить часть задолженностей перед игроками, имея на руках 5 миллионов рублей.

Армаш предложил сперва погасить долги перед персоналом, а потом – перед игроками, на что получил совет «переживать за себя», а не за других людей.

После этого завязалась драка с участием обоих. Об избиении речи не шло. Заявление в полицию не поступало. А спустя 2 часа сотрудникам пришла первая за 4 месяца зарплата…

Схожая ситуация с драками в «Кубани» обыденность. Здесь так привыкли. Вспомните избиение Никезича годами ранее. Тогда виновных не нашли. А Никола сказал, что его избили люди, которых он видел впервые.

Об Эроле в клубе знают не все. Но официально он не трудоустроен, и такие люди в «Кубани» не редкость. Совпадение?

По слухам, 2 недели назад помощь клуб предложил украинский бизнесмен Олег Мкртчан, бывший акционер команды. Руководство «Кубани» взяло время на раздумья, а затем ответило отказом.

Почему? Неизвестно. Долги перед игроками – до полугода. Денег нет, но парни держатся. Но как долго еще смогут…

Об этом здесь не думают. Все инвесторы «нагнуты», а задействованы почти все сельхоз предприятия края. Куратор клуба в администрации – Андрей Коробко, министр сельского хозяйства региона. Новая жертва – «Кубанская корона» из Тбилисского района.

«Треснули по швам»

Судно с игроками въехало на арену. Путь ему преградил дедушка лет 70, взобравшийся на парапет. Оттуда он трижды перекрестил автобус с «Кубанью» и ринулся встречать игроков. Реакции на жест не было.

Уткнувшись в пол, парни убежали в раздевалку. Так здесь реагируют на проблемы, не вынося на публику. В ответ деду улыбнулся лишь Армаш.

Публика и не хочет, избегая игр «Кубани». По посещаемости матча желто-зеленых уступают играм баскетбольного «Локо-Кубань», чья арена вмешает в 4 раза меньше болельщиков.

- Изгоняйте бесов из клуба, - зазвучало со свистком с фанатской трибуны хозяев.

Чуть позже послышались призывы идти «далеко из клуба Эролу», а после – наказ руководство убрать руки от капитана.

Игру с «Шинником» Армаш начал на скамейке запасных. Его место на поле занял Сергей Бендзь, взявший повязку. Он стал и антигероем матча, упустив в штрафной Давида Дзахова, закатившего мяч в пустые ворота.

Со скамейки клуб гнал Михаил Семенов, пока Эмиль Карас (помощник Петреску) без эмоций наблюдал за происходящим.

«Кубань» трещала по швам, как и всю неделю. Теперь – и на футбольном поле, а не в медиа.

«Шинник» выглядел «Барселоной», разыгрывая мяч в штрафной площади хозяев. «Кубань» отвечала фолами и играла так, как вело себя ее руководство минувшую неделю: грубо, жестко и без шансов на успех.

Успеха и не было. Армаш вышел на поле на 60 минуте, когда удалили Сергея Бендзя.

В оставшееся время «Шинник» мог убить краснодарцев, но не стал.

«Кубань» вновь проиграла, обнажив новые проблемы, теперь – на поле, продолжив главный футбольный детектив этой осени.

Осталось понять, кому изгонять бесов, о которых говорили болельщики…

Матч Кубань - Шинник - 0:1 (0:1) Голы Дзахов 14 (0:1). Состав Кубань: Фролов, Бендзь, Бугаев (Щадин, 80), Лобкарёв, Байрыев, Хубулов (Житнев, 42), Гай (Майрович, 46), Маляров, Олойя, Ильин, Гогниев (Армаш, 61) Шинник: Яшин, Чистяков, Евсеев, Гоцук, Царикаев, Ятченко, Дзахов (Нетфуллин, 33), Земсков (Лаук, 64), Низамутдинов (Подоляк, 79), Султонов (Митасов, 83), Сиротов Предупреждения: Бендзь, 38; Майрович, 82 - Земсков, 62; Султонов, 77; Подоляк, 85; Митасов, 87 Удаления: Бендзь, 59 - нет Судья: Артём Чистяков (Россия) Место и дата 17 сентября 19:00, Кубань, Онлайн-трансляция



