Владимир Петров: В ЦСКА всего один лидер – главный тренер Дмитрий Квартальнов

Двукратный олимпийский чемпион и 9-кратный чемпион мира в составе сборной СССР Владимир Петров рассказал об успешном старте ЦСКА в сезоне.

- Владимир Владимирович, как вам старт армейцев в сезоне?

- Очковый старт команды нормальный. Другое дело, что идет становление коллектива. Много изменений было внесено, играет большое количество молодежи, как в оборонительных редутах, так и в атаке. Все нормально. Важно куда мы идем, для чего и что мы делаем.

- ЦСКА одержало 10 побед в 11 матчах. В чем секрет Квартального, потерявшего перед началом сезона почти всех лидеров прошлого года?

- Постоянная работа тренерского состава и вера в тех игроков, которых он ставит на игру.

- Много очков набирают защитники: Киселевич, Ожиганов. С чем связана такая активность игроков обороны?

- С уходом Александра Радулова и ряда других игроков, хочешь – не хочешь, приходится меня стиль, тактику и стратегию игры команды. Поэтому тренеры стараются играть на сильных сторонах игроков команды. И Игорь Ожиганов, и Денис Денисов, и Богдан Киселевич, и Артём Блажиевский и другие защитники – все они стали более зрелыми в этом году и более мастеровитыми.

- Насколько удачно в команду вписался Александ Попов, ранее игравший только за «Авангард»?

- Для игрока такого уровня, в его возрасте тяжело менять место прописки. Но, тем не менее, он потихоньку осваивается, тренеры в этом ему помогают. И он постепенно прибавляет, и забивает очень нужные шайбы.

- Как Вы оцените игру, проводящих свой первый сезон в КХЛ, Бада Холлоуэя и Грега Скотта?

- Оба пришлись ко двору и постепенно осваиваются в КХЛ.

- Кто может занять место Радулова и стать лидером ЦСКА?

- У нас всего один лидер – он же главный тренер Дмитрий Квартальнов. А все остальные – солдаты, которые выполняют волю тренера.

Напомним, что подопечные Дмитрия Квартального после поражения от магнитогорского «Металлурга» в Кубке Открытия одержали десять побед подряд и возглавили турнирную таблицу чемпионата Континентальной хоккейной лиги.