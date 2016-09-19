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«Чему могут научить легионеры «Рубина»?». Ловчев о разгроме казанцев от «Зенита»

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Чему могут научить легионеры «Рубина»?». Ловчев о разгроме казанцев от «Зенита»
Источник: Sovsport.ru

Обозреватель «Советского спорта» – о матче «Зенита» и «Рубина».

- Я вновь начну со скоростей. Не те они, которые должны быть. И настрой – не тот. Обратил внимание – Мирча Луческу весь первый тайм стоит у бровки и подгоняет команду. Возмущается, заставляет бежать. И только после этого «Зенит» начинает прибавлять. Жирков играл в первом тайме как раз на том краю, где скамейка тренерская – и постоянно слышал подсказ тренера. Вот и пер вперед, сделал так, что сопернику пришлось сбивать его в штрафной.

В общем, главным действующим лицом в первом тайме стал именно Луческу. И не только в первом тайме, но и в перерыве, видимо, тоже. Судя по всему, в раздевалке жесткий разговор состоялся, потому что во втором-то тайме «Зенит» прибавил. И это сразу на счете отразилось.

Но мне все равно кажется, что «Зенит» в каком-то уставшем состоянии пребывает. На ЦСКА, «Спартак» команда выходит более злой. Но очки-то у всех брать надо, чтобы бороться за чемпионство. Понимаю, что только что был сложнейший матч с «Маккаби». Но после таких побед, как в Израиле, обычно усталость не чувствуется.

Что касается «Рубина»… Знаете, часто слышу разговоры про отмену лимита в российском чемпионате. Мол, иностранцы приезжают не деньги выкачать и дыру в бюджете сделать, как говорит Евгений Трефилов, а чему-то научить, что-то показать. Скажите, вот чему эти люди, которые сейчас в «Рубине», могут чему-то и кого-то научить?

Кто был круче? Промес или Игнашевич? Выбери лучший гол 7-го тура РФПЛ

В понедельник матчем «Зенит» - «Рубин» завершился седьмой тур РФПЛ. Sovsport.ru предлагает Вам выбрать лучший гол тура.

Кто был круче? Промес или Игнашевич? Выбери лучший гол 7-го тура РФПЛ

Я не против хороших иностранцев в российском футболе. Но кто будет контролировать, кто приезжает? Потому что эти люди отбывают номер. Всех их привез Грасия. Седьмой тур в чемпионате. Что-то же должно наладиться к этому времени! Но нет. Считаю так: Грасия должен забрать всех этих легионеров и уехать. И сам платить им, а не за счет бюджета Татарстана.

Часто говорю о непрофессионализме. В частности, вспоминал, как на чествовании ветеранов сборной СССР на матче с Ганой забыли представить Валентина Афонина. При этом человек, который записывает за мной мои колонки, назвал в ней Эдуарда Малофеева Вячеславом. Это – тоже непрофессионализм. И я перед Эдуардом Васильевичем извиняюсь.

Возвращаясь же к «Рубину», вижу, что люди решили что-то доказать, научить футболу, показать сказочный футбол. Но ничего этого нет. И выглядит все это тоже непрофессионально. 

ЛОВЧЕВ ПОДАРИЛ КНИГУ ЧИТАТЕЛЮ

Евгений Ловчев побывал у одного из читателей Sovsport.ru, который ограничен в движении.

- Я регулярно отвечаю на вопросы в своей конференции на сайте «Советского спорта», - сказал Евгений Ловчев. - И один из читателей попросил меня подарить ему мою недавно вышедшую книгу «Спартак» и другие». Я позвонил, узнал, что Андрея Виноградова сбила машина, операцию сделали плохо… В общем, теперь он инвалид. Мы отлично пообщались, Андрей угощал чаем. От того, что человека порадовал мне и самому очень радостно.

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