На взлет! Сборная России разорвала Северную Америку во втором периоде

50 секунд, которые перевернули всё: гол Наместникова, потом – Кучерова… Теперь нам нужно победить финнов, чтобы выйти в плей-офф Кубка мира.

СТРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК

ИЗ ЭДМОНТОНА

Тренировка сборной России была назначена на 10 утра, и на нее вышли далеко не все. Например, не было не только капитана Александра Овечкина – на льду не появился даже главный тренер Олег Знарок. На площадку вышел Харийс Витолиньш, а еще где-то половина команды.

В принципе это нормально для НХЛ, когда идут два матча подряд.

Еще одна энхаэловская примета – тот вратарь, который первым покидает лед после раскатки, будет играть вечером. Это был Сергей Бобровский, потому что Семен Варламов и Андрей Василевский тренировались до последнего. Витолиньш отказался говорить, какие будут изменения в звеньях: «Увидите вечером».

А еще утром в сборной России случилось чрезвычайное происшествие – в отеле сработала пожарная сирена. Все ребята спали, но они от этого рева наверняка попадали с кроватей.

- Вот я не знаю, почему так получилось, - развеселился наш тренер Харийс Витолиньш на пресс-конференции. – Сирена сработала, и всех разбудили одновременно.

- Во сколько?

- Было без двадцати восемь. Все спали, но встали все одновременно. Может, это был хороший сигнал, что пора всем вместе встать, объединиться и дать хороший бой.

- На улицу выбежали?

- Нет, выдержали паузу. Никто не побежал.

…Если сборная России обыграет Северную Америку, нужно и дальше нужно будить наших хоккеистов по сирене. От победных традиций не отказываются.

Защитник Дмитрий Куликов пошел еще дальше и провел свое расследование.

- Главное в таких случаях, когда надо из номеров выбегать – не забыть паспорт.

- Как думаете, кто курил в номере?

- Это проделки американцев!

- Молодых звезд Северной Америки?

- Вот именно! Коннор Макдэвид пришел к себе в номер и подумал: «Дай-ка я сейчас покурю в комнате, чтобы их разбудить пораньше».

- Очень странный этот человек из Эдмонтона.

- Ну да, у них ведь минус 30, у него, наверное, все отморозилось.

…Сам Коннор Макдэвид сидел за соседним столиком в цивильном костюме и делал вид, что он к этому происшествию не имеет никакого отношения.

Все-таки умеют эти канадцы маскироваться.

ПОМЕНЯТЬ ВСЕ ЗВЕНЬЯ

Витолиньш тоже маскировался, не объявив утром, какие изменения будут у России в составе. А за час до матча мы узнали, что наши тренеры полностью переколбасили атаку команды.

Нет, вратарь и защита остались такими же – тот же Нестеров сидел в запасе. А вот атака…

Посмотрим по линиям.

Первое звено: Овечкин – Дацюк – Тарасенко.

Парни никогда не играли в таком сочетании, это была песня с листа. И называлась она «Опытный артиллерист подносит снаряды сразу ко двум пушкам». Выдержит ли Волшебник?

Второе звено: Кулемин – Малкин – Кучеров.

Магнитогорская связка осталась, но теперь вместо снайпера «Сент-Луиса» там решили попробовать снайпера «Тампы». Может, он сможет оживить эту тройку?

Третье звено: Панарин – Кузнецов – Дадонов.

В запасе остался Шипачев, и это главная сенсация. Возможно, Вадиму не простили удаление в матче со шведами, когда он цеплял клюшкой Даниеля Седина. В итоге «Тре Крунур» забила нам в большинстве. Или Знарок посчитал, что лучший бомбардир чемпионата мира не тянет на коробках НХЛ. В любом случае легендарное звено Шипачева распалось. Новую тройку мы еще не видели. Можно было бы вспомнить золотой МЧМ-2011, но там Кузнецов, Панарин и даже Тарасенко играли в разных звеньях. Объединили их только по ходу финала.

Четвертое звено: Телегин – Анисимов – Наместников.

Наконец-то дали шанс молодому Владиславу Наместникову проявить себя. Хотя как молодому? Владу скоро 24 года, и он старше любого из сборной звезд Северной Америки.

У соперника из-за травмы верхней части тела в запасе остался ведущий защитник Аарон Экблад, и заменил его Джейкоб Троуба из «Виннипега».

МАКДЭВИД УШЕЛ ОТ ДАЦЮКА

Самым ярким моментом первого периода стала шестая минута, когда мы потеряли шайбу в чужой зоне, на левом борту встретились Павел Дацюк и Коннор Макдэвид…

Можно сказать, что в лучшие годы Дацюк никогда не упустил бы соперника в такой ситуации. Или что Макдэвид – это «Феррари», которая умеет за пять секунд набирать 300 км/ч.

В общем, «новый Гретцки» улетел от Волшебника и сделал передачу на Остона Мэттьюза, который переправил шайбу в ворота Бобровского. Первый номер драфта-2015 на первого номера драфта-2016 – это и есть сборная молодых звезд Северной Америки.

Вот только не надо ругать Дацюка. Паша делал все, что мог. Другой вопрос, почему в центре первого звена, а также в большинстве и меньшинстве у нас пахал 38-летний форвард, который еще не полностью восстановился после операции. Очень большая нагрузка ложилась на Дацюка.

Два раза удаления подряд схватил Евгений Кузнецов, говоривший до матча, что важно хорошо провести первый период и не пропустить первыми. Может, по статистике сборная России мало в чем уступала сопернику: броски, силовые приемы, вбрасывания – всё было нашим. Но вот талантливые пацаны из Северной Америки создавали больше острых моментов у наших ворот.

НА ВЗЛЕТ!

Но во втором периоде перевернулось всё! Сборная России наконец-то поймала кураж, которого нам так не хватало.

Сначала мы за 50 секунд забили два гола, и сделали это форварды «Тампы». Владислав Наместников, долго не попадавший в состав, удачно поборолся на пятачке – за него сыграли рикошеты, штанга, конек вратаря. В общем, подфартило.

Но тут же Никита Кучеров нанес отличный бросок – 1:2.

Конечно, молодых пацанов из Северной Америки в такой момент нужно было дожимать, чем россияне и занялись. Евгений Кузнецов совершил потрясающий рывок от своих до чужих ворот, элегантно отправив шайбу по дуге в дальний угол. И замахал руками, как птица – крыльями. Очень четкий жест. Наша команда пошла на взлет!

Celly of the tournament. #WCH2016 pic.twitter.com/JXVtkYrHjp

А потом Владимир Тарасенко нанес великолепный бросок, и отразить его было нельзя. 1:4.

Tarasenko makes it 4-1 #TeamRUS and that will end Matt Murray's night. Watch LIVE on #RGCL: https://t.co/C2bDFxZ9Mj pic.twitter.com/gNN8TkI7re