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Звезды уже не греют. Как дебютанты спасли сборную России от позора

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Звезды уже не греют. Как дебютанты спасли сборную России от позора
Источник: Reuters

Размышления обозревателя Sovsport.ru о том, кто сейчас в команде Олега Знарка настоящий лидер.

Давайте дружно выдохнем после нервной и бессонной ночи – мы в игре! И все же свою заметку о втором матче россиян в группе, я бы начал с аплодисментов в адрес наших соперников.

Когда видишь на площадке 19-летнего Макдэвида с буквой «С» на груди, за эту сборную хочется болеть. Я честно признаюсь, что поймал себя на этой мысли!

А когда североамериканцы повели в счете, сквознячком по позвоночнику прошмыгнула мыслишка – какой подарок для организаторов был, если бы в финале опытные канадцы встретились с молодыми…

Но наши, к счастью, отыгрались. И после пропущенной шайбы дрогнул североамериканский голкипер. Вратаря все же лучше иметь опытного – особенного в молодых командах. И это позволило россиянам выиграть второй период со счетом 4:1. И с трудом удержать преимущество в матче.

Однако, похвалив молодых североамериканцев давайте вспомним, кто спас сборную России от второго позорного поражения? Кто дал ей тот самый первый «глоток воздуха», забил очень нужный гол, после которого она поверила в себя и заставила дрогнуть соперников?

23-летний Владислав Наместников. Форвард, проводивший свой первый официальный матч за сборную России. Пусть кто-то скажет, что гол получился курьезный, что вратарь шайбу сам себе забросил. А я скажу по-другому – наш нападающий заставил его ошибиться стремительной атакой. Начал которую еще один недавний дебютант сборной – 24летний Иван Телегин.

Кто развил успех россиян? 23-летний Никита Кучеров. Также до этого никогда не игравший на взрослых чемпионатах мира. Но он хотя бы участвовал в молодежных. Наместников и этим похвастаться не может.

Кто забил потом?

24-летние Евгений Кузнецов и Владимир Тарасенко. Да, это ребята уже поопытнее своих вышеупомянутых товарищей. Но и им еще много чего надо доказывать. И в сборной, и в НХЛ.

А что же наши признанные звезды?

Овечкин был заметен на площадке, спору нет. Александр даже попал в штангу. Но он не сделал гол. Более того, именно его звено провалилось в атаке, когда североамериканцы открыли счет в матче. И борьбу у борта юному Макдэвиду проиграл опытнейший Дацюк. После этого североамериканцы вышли «2 в 1».

А четыре минуты большинства в начале второго периода? Наблюдая за бесплодными потугами наших спецбригад, напичканных опытными игроками, телевизор хотелось выключить. А у кого не особо новый и дорогой – можно и в окно!

Один бросок за четыре минуты! И тот по воротам россиян. Плюс выход один на один – и опять на ворота Бобровского.

Вот опыт голкипера нам, конечно, пригодился. Можно сказать и более прямо – без мастерства Сергея мы бы проиграли.

Но, ребята, счет был 4:1 в нашу пользу. Вот вам комфортная ситуация. Дожимайте соперника на опыте. Он же вынужден лезть вперед, раскрываться. Ну и играйте спокойно от обороны, ловите его на контратаках.

Ну и где этот опыт наших звезд?

Молодые североамериканцы поменяли вратаря, отквитали две шайбы и так долбили в концовке, что уже и Бобровский не спасал…

Нет все же Кубок мира в частности и сборная в целом – это дело молодых. А звезды пусть почивают на заслуженных лаврах в клубах. Весь этот матч – приговор их хваленому опыту.

Конечно, мне возразят: «Вот забьют Овечкин, Малкин, Дацюк в следующих, не менее важных встречах. И совсем ты по-другому, парниша, запоешь».

И я не стану спорить. Да, запою. Но и напомню заранее: не забей наши молодые дебютанты двух своих голов сегодня… Следующие поединки для нас значения уже не имели бы.

А благодаря им – готовимся к встрече с финнами. С чем вас всех и поздравляю!

Матч

Северная Америка - Россия - 3:4 (1:0, 1:4, 1:0)

Голы:

Мэттьюз (Макдэвид, Шейфли), 5:14 (1:0). Наместников (Телегин, Анисимов), 29:29 (1:1). Кучеров (Кулёмин), 30:19 (1:2). Кузнецов (Панарин, Зайцев), 33:37 (1:3). Тарасенко (Дацюк, Овечкин), 35:43 (1:4). Райлли (Ньюджент-Хопкинс, Годро), 37:56 (2:4). Ньюджент-Хопкинс (Маккиннон, Парайко), 43:01 (3:4 - бол.).

Место и дата

20 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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