Теперь Каррера поймет, что такое «Спартак». Колонка Николая Роганова

Экс-главный тренер «Спартака» в недавнем интервью сказал об игре команды: «Не то». Мол, слишком большой процент брака у футболистов, особенно в центральной оси. Болельщики за эти слова Аленичева раскритиковали – команда лидирует, что еще надо? Привели статистику, согласно которой брака стала меньше, чем при Дмитрии Анатольевиче. Но он-то, думаю, имел в виду не сухие цифры, а общее впечатление. И вот, пожалуйста – сегодня в кубковом матче и игра была не выдающаяся, и брака многовато.

Валерий Непомнящий тоже был прав, когда говорил, что у «Спартака» пока все на тоненького: «Кажется, еще чуть-чуть и ниточка порвется». Вот она и порвалась - 0:1. И ведь заново не свяжешь, это не чемпионат России, тут второго шанса нет, розыгрыш Кубка России 2016/17 для красно-белых закончен.

«Спартаку» в нескольких матчах подряд везло. Это и Каррера признавал, говорил, что работает над тем, чтобы притягивать удачу. Вспомните последний тур – две штанги у «Оренбурга»! Если бы хоть один раз мяч залетел в ворота, вполне могла быть ничья.

Уверен, каждой команде везения и невезения отмеряно примерно поровну - сегодня в Хабаровске «Спартак» расплачивался с фортуной. Мяч, поскакав по вратарской, закатился в ворота. С чьего фланга Владислав Никифоров бил по воротам? С того, за который отвечал дублер Денис Кутин. Кроме него, в стартовом составе вышли другие резервисты:Зуев, Мелкадзе, Давыдов. Но нынешнему «Спартаку» рановато играть вторым (точнее, полуторным) составом. Для этого нужна железная уверенность в правильности игровой модели и высокое мастерство, которого у дублеров не может быть изначально.

Предыдущую игру с «Оренбургом» москвичи вытащили за счет технарей Промеса иАнанидзе. Это они творили шедевры, а не команда создавала тонкую нить комбинаций, это они били по углам и слета, а не Зуев с Давыдовым. Это они должны были с первых минут выходить на поле в Хабаровске.

Рановато вы, Массимо, стали заглядывать в будущее и думать о воскресной игре против «Уфы». Надо жить днем сегодняшним и решать задачи по мере их поступления. Задачу взять Кубок России вы уже не выполнили.

Выскажу еще одну мысль, с которой многие не согласятся. Жизнь всегда дает нам шанс побывать в разных ролях. Каррера оказался у руля «Спартака» после того, как Дмитрий Аленичев вылетел с командой из кубкового турнира, Лиги Европы, проиграв кипрскому АЕК. Теперь небеса будто бы говорят итальянцу: «Почувствуй, Массимо, себя в шкуре Аленичева, пойми, как ему было тяжело». Каррере это весьма полезно – ощутить, что такое в России «Спартак» и как к его главному тренеру относятся после поражений от АЕК и «СКА-Энергии». Что говорят болельщики, которые улыбались тебе день назад и что пишет пресса.

В сегодняшнем кубковом матче приятно удивили хозяева, они не были похожи на типичную команду ФНЛ – мы увидели и технику, и классный прием мяча, и культуру паса. Главный тренер «СКА-Энергии» Александр Григорян не только ярко высказывается, но и дело делает. И ведь прав был, говоря накануне Sovsport.ru: «Еще посмотрим, кому держать экзамен – мне или Каррере». Массимо, вам незачет!

Только непонятно, для кого Григорян и команда старались - на 15-тысячном стадионе полно было пустых мест, а пара секторов плотно накрыли солдаты срочной службы. Ну и кому в Хабаровке нужна была победа над «Спартаком»?

А на месте Карреры я бы поступил как Жозе Моуриньо, который после проигрыша «Уотфорду» отправил «МЮ» обратно не на клубном автобусе, а поездом. Из Хабаровска до Москвы на поезде семь суток в пути, посмотрели бы Таски с Маурисио Россию – полустанки, деревни, бабушки, пирожки. Жаль, нельзя – к матчу с «Уфой» не поспеют.