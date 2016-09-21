Валерий Рейнгольд: Игра «Спартака» - пощечина всем болельщикам

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал москвичей за выбор состава на кубковый матч со «СКА-Хабаровск» (0:1).

– Что произошло со «Спартаком»?

– Неправильный вопрос! Что происходит с Кубком России? «Спартак», ЦСКА и «Ростов» выходят на матчи вторым составом. Я представить не могу, чтобы в мои годы такое было возможно. И меня очень интересует, кто же дал такой совет Массимо Каррере – сыграть в Хабаровске дублем.

Наверняка, не он один решал, кого везти на игру. Уверен, что советовался с другими тренерами, может с Сергеем Родионовым. И все они дали добро выставить в стартовом составе пятерых резервистов, которые суммарно в этом сезоне сыграли в РФПЛ 10 минут? Очень интересно, как к такому варианту состава тренер пришел.

– «Спартак» до этого матча играл здорово. И команда не выступает в еврокубках. Неужели футболисты основы устали играть по одному матчу в неделю?

– А вот сейчас вопрос очень правильный. Устали они только получать высокую зарплату, подписывать чеки в кассе. Это же никуда не годится. Игра идет – продолжайте в том же духе, наигрывайте состав, набирайте уверенность... Но такое поражение может сильно аукнуться в будущем. Каждый футболист «Спартака» это поражение почувствовал.

Но меня больше оскорбляет другое. Все упомянутые мною команды продемонстрировали наплевательское отношение к болельщикам. Допустим, я живу в Хабаровске. В город приезжает «Спартак». Естественно, я бросаю дела, иду на футбол и хочу увидеть Квинси Промеса, Дениса Глушакова и других лидеров команды. Кого мне подают? Кутин, Зуев, Давыдов, Мелкадзе? Кто это вообще такие? И как назвать подобный матч, как не обман?

– Но, а как вам игра всех этих молодых футболистов?

– Да, «Спартак» сегодня вообще не играл. Все эти молодые футболисты «возили тачку». И они наглядно показали, что рассчитывать на них не стоит. И дорога для них только одна. По ней уже прошли Кротов, Малоян и другие футболисты. Денис Давыдов за всю игру ни одного удара по воротам не нанес. Зачем он вообще вышел на поле? А ведь еще будет жаловаться, что ему дают играть и не ставят в состав. Сегодня доверили место, и где твое мастерство? Эта игра «Спартака» - пощечина всем болельщикам.

– Не пересмотрели свое отношение к Каррере?

– Нет. Как я уже сказал, меня интересует только то, кто дал ему такой добрый совет – сыграть дублем. Или почему никто не дал ему обратного совета. Никто что ли не знает, что «Спартак» с 2003 года не может выиграть ни один турнир? И откуда такое наплевательское отношение к Кубку России? Почему мне каждый год приходится говорить одно и то же. И правильных выводов в команде не делает никто.

– Можете ли назвать какой-нибудь рецепт, чтобы клубы РФПЛ не выставляли на матч ранних стадий Кубка России вторые составы?

– Да. Нужно это прописать в регламенте. Например, на этой стадии Кубка могут принимать участие только те футболисты, которые провели больше половины матчей в чемпионате России на текущий момент. И будет играть основа. Если же у клуба нет желания везти основу – пусть не везут вообще никого. Несильно турнир потеряет от такого матча и клуба с таким отношением.