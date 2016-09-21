Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейСеверная Америка3 : 4Россия
ХоккейАдмирал3 : 4 ОТАк Барс
ХоккейБарыс4 : 0ЦСКА
ХоккейЛокомотив6 : 3Спартак
ФутболМилан2 : 0Лацио
ТеннисПеткович4:6, 0:2Павлюченкова
ТеннисМедведев6:4, 6:0Бублик
ХоккейМеталлург4 : 2Слован
ФутболВольфсбург1 : 5Боруссия
ХоккейФинляндия0 : 2Швеция
ФутболСКА-Хабаровск1 : 0Спартак
ТеннисТипсаревич3:6, 5:7Южный
ФутболЕнисей2 : 1ЦСКА
ФутболФакел1 : 1 (3:5)Терек
ХоккейШвеция- : -Северная Америка
ТеннисРублев6:3, 4:1Кукушкин
ФутболДинамо4 : 0Ростов
ФутболСпартак-Нальчик0 : 2Краснодар
ФутболХимки0 : 3Локомотив
ФутболБарселона- : -Атлетико
ХоккейКанада- : -Европа
ФутболТамбов- : -Зенит
ХоккейСалават Юлаев- : -Слован
ХоккейДинамо Москва- : -Торпедо
ФутболЧита- : -Рубин
ХоккейКуньлунь- : -Ак Барс
ФутболШинник- : -Крылья Советов
ХоккейРоссия- : -Финляндия

Валерий Рейнгольд: Игра «Спартака» - пощечина всем болельщикам

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Валерий Рейнгольд: Игра «Спартака» - пощечина всем болельщикам
Источник: Sovsport.ru

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал москвичей за выбор состава на кубковый матч со «СКА-Хабаровск» (0:1).

– Что произошло со «Спартаком»?
– Неправильный вопрос! Что происходит с Кубком России? «Спартак», ЦСКА и «Ростов» выходят на матчи вторым составом. Я представить не могу, чтобы в мои годы такое было возможно. И меня очень интересует, кто же дал такой совет Массимо Каррере – сыграть в Хабаровске дублем.

Наверняка, не он один решал, кого везти на игру. Уверен, что советовался с другими тренерами, может с Сергеем Родионовым. И все они дали добро выставить в стартовом составе пятерых резервистов, которые суммарно в этом сезоне сыграли в РФПЛ 10 минут? Очень интересно, как к такому варианту состава тренер пришел.

– «Спартак» до этого матча играл здорово. И команда не выступает в еврокубках. Неужели футболисты основы устали играть по одному матчу в неделю?
– А вот сейчас вопрос очень правильный. Устали они только получать высокую зарплату, подписывать чеки в кассе. Это же никуда не годится. Игра идет – продолжайте в том же духе, наигрывайте состав, набирайте уверенность... Но такое поражение может сильно аукнуться в будущем. Каждый футболист «Спартака» это поражение почувствовал.

Но меня больше оскорбляет другое. Все упомянутые мною команды продемонстрировали наплевательское отношение к болельщикам. Допустим, я живу в Хабаровске. В город приезжает «Спартак». Естественно, я бросаю дела, иду на футбол и хочу увидеть Квинси Промеса, Дениса Глушакова и других лидеров команды. Кого мне подают? Кутин, Зуев, Давыдов, Мелкадзе? Кто это вообще такие? И как назвать подобный матч, как не обман?

– Но, а как вам игра всех этих молодых футболистов?
– Да, «Спартак» сегодня вообще не играл. Все эти молодые футболисты «возили тачку». И они наглядно показали, что рассчитывать на них не стоит. И дорога для них только одна. По ней уже прошли Кротов, Малоян и другие футболисты. Денис Давыдов за всю игру ни одного удара по воротам не нанес. Зачем он вообще вышел на поле? А ведь еще будет жаловаться, что ему дают играть и не ставят в состав. Сегодня доверили место, и где твое мастерство? Эта игра «Спартака» - пощечина всем болельщикам.

– Не пересмотрели свое отношение к Каррере?
– Нет. Как я уже сказал, меня интересует только то, кто дал ему такой добрый совет – сыграть дублем. Или почему никто не дал ему обратного совета. Никто что ли не знает, что «Спартак» с 2003 года не может выиграть ни один турнир? И откуда такое наплевательское отношение к Кубку России? Почему мне каждый год приходится говорить одно и то же. И правильных выводов в команде не делает никто.

– Можете ли назвать какой-нибудь рецепт, чтобы клубы РФПЛ не выставляли на матч ранних стадий Кубка России вторые составы?
– Да. Нужно это прописать в регламенте. Например, на этой стадии Кубка могут принимать участие только те футболисты, которые провели больше половины матчей в чемпионате России на текущий момент. И будет играть основа. Если же у клуба нет желания везти основу – пусть не везут вообще никого. Несильно турнир потеряет от такого матча и клуба с таким отношением.

Матч

СКА-Хабаровск - Спартак - 1:0 (0:0)

Голы

Никифоров 58 (1:0).

Состав

СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Удалый, Микуцкис, Карасёв, Кацаев, Черевко, Калинский, Никифоров (Казанков, 76), Лескано (Кобялко, 66), Булия (Дедечко, 36)

Спартак: Песьяков, Комбаров, Маурисио, Таски, Кутин, Попов (Зе Луиш, 62), Ромуло, Фернандо, Мелкадзе (Зобнин, 67), Зуев (Промес, 55), Давыдов

Предупреждения:

Черевко, 41; Эдиев, 50; Довбня, 90; Кобялко, 90; Дедечко, 90 - Ромуло, 45; Фернандо, 54

Судья:

Артём Чистяков (Россия)

Место и дата

21 сентября 12:00, имени Ленина, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Валерий Рейнгольд: Молодые футболисты «Спартака» показали, что дорога у них одна. По ней уже прошли Кротов и МалоянБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил игру молодых игроков москвичей в матче 1/16 финала Кубка России со «СКА-Хабаровск» (0:1).Валерий Рейнгольд: Кто дал Каррере такой добрый совет – сыграть дублемБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал москвичей за выбор состава на кубковый матч со «СКА-Хабаровск» (0:1).Валерий Кечинов: «Спартак» должен был проходить «СКА-Хабаровск» в любом состояниВалерий Кечинов: «Спартак» должен был проходить «СКА-Хабаровск» в любом состояниБывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал поражение московского «Спартака» в кубковом матче со «СКА-Хабаровск».Александр Бубнов: Вылет «Спартака» из Кубка России может крепко ему аукнутьсяФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение «Спартака» от «СКА-Хабаровск» (0:1) в 1/16 финала Кубка России.Александр Григорян: Я вынуждал Карреру не ставить в стартовый состав Промеса и Зе ЛуишаГлавный тренер «СКА-Хабаровск» Александр Григорян прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в 1/16 финала Кубка России.Александр Мостовой: Не увидел в игре «Спартака» расслабленности, но поражение дает команде преимуществоБывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых в матче 1/16 финала Кубка России от «СКА-Энергии» (0:1).Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде для подготовки к матчу с командой СенегалаНападающий московского «Спартака» Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде, которая стартует в групповом раунде отборочного турнира ЧМ-2018. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.«За такое поражение Диму Аленичева уволили». Ловчев о проигрыше «Спартака»«За такое поражение Диму Аленичева уволили». Ловчев о проигрыше «Спартака»Обозреватель Sovsport.ru Евгений Ловчев – о вылете «Cпартака» из Кубка России после поражения от «СКА-Хабаровска» (0:1).Теперь Каррера поймет, что такое «Спартак». Колонка Николая РогановаТеперь Каррера поймет, что такое «Спартак». Колонка Николая РогановаОбозреватель Sovsport.ru - о вылете красно-белых из Кубка РоссииГеоргий Черданцев: «Спартак» проиграл строго после интервью с АленичевымКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о вылете московского «Спартака» из Кубка России.Каррера, верим! «Спартак» вылетел из Кубка РоссииКаррера, верим! «Спартак» вылетел из Кубка РоссииМассимо Каррера рискнул, выставив дублирующий состав в кубковом матче со «СКА-Хабаровском». И прогадал.Шок - это по-нашемуШок - это по-нашемуSovsport.ru, впечатленный поражением «Спартака» и ЦСКА, вспоминает самые яркие эпизоды Кубка, когда младшие побивали старших по званиюМассимо Каррера: Нужно играть интенсивно, иначе «Спартак» станет средней командойГлавный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал вылет своей команды из Кубка России.«Спартак» при Каррере потерпел первое поражениеСегодняшнее поражение московского «Спартака» от «СКА-Хабаровск» (0:1) в 1/16 финала Кубка России стало первым с начала августа, когда столичную команду возглавил итальянский специалист Массимо Каррера.«Спартак» вылетел из Кубка России, уступив «СКА-Хабаровск»«СКА-Хабаровск» дома взял верх над московским «Спартаком» (1:0) в 1/16 финала Кубка России.«СКА-Хабаровск» – «Спартак» (1:0). ОнлайнСегодня в рамках 1/16 финала Кубка России «СКА-Хабаровск» примет на домашней арене московский «Спартак».Гол Ананидзе в ворота «Оренбурга» – лучший в 7-м туре РФПЛПосетители Sovsport.ru определили лучший гол 7-го тура чемпионата России по футболу.Андрей Червиченко: Возвращение Мовсисяна в московский «Спартак» – бред и сплетниБывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможное возвращение в московский «Спартак» нападающего Юры Мовсисяна, который на выступает в «Реал Солт-Лейк» на правах аренды.«СКА-Хабаровск» – «Спартак». Давыдов и Мелкадзе выйдут в стартовом составе, Промес – в запасеСтал известен стартовый состав московского «Спартака» на матч 1/16 финала Кубка России против «СКА-Хабаровск».Агент Мовсисяна: Дождемся окончания сезона в MLS и начнем переговоры со «Спартаком»Агент Патрик Маккейб, представляющий интересы форварда Юры Мовсисяна, рассказал о планах своего клиента на этот год.

СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровсккалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Валерий Рейнгольд
Валерий Рейнгольдвсе новости
Денис Давыдов
Денис Давыдоввсе новости
Массимо Каррера
Массимо Карреравсе новости

Cпецпредложение