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«Не все в КХЛ столько собирают!» Как «Динамо СПб» в ВХЛ вышло на уровень ЧМ

Андрей Васильев
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
Форвард "Динамо СПб" Александр Щербина
Форвард "Динамо СПб" Александр ЩербинаИсточник: Spb.Sovsport.ru

Почти 5000 зрителей собрал первый домашний матч «Динамо СПб» в Высшей лиге. На арене майского чемпионата мира охотно о нем вспоминалось.

Пустых секторов нет, волна в первом периоде

В какой-то момент матча «Динамо СПб» – «Буран», которым динамовцы открыли свою домашнюю новую историю в ВХЛ, возникло ощущение, что вернулась весна, май. И чемпионат мира.

Тот же «Юбилейный», снова почти заполненная главная арена. Команды поскромнее, это да. Но атмосферу в первую очередь публика создает, а с этой стороны первый домашний матч «Динамо СПб» в сезоне точно удался. Тут и шум постоянный, а во время опасных моментов даже оглушающий. И фан-сектор, который не умолкает. И даже волна уже по ходу первого периода! Пустых секторов на арене нет вообще, поэтому получается очень эффектно.

Волну болельщики запускают при счете 2:0 в пользу хозяев, к 14-й минуте динамовцы уверенно ведут. Первая домашняя запись в протоколе – удаление защитника Семена Ручкина, но сразу же, буквально через 20 секунд игры 4 на 4 забивает Александр Шевченко!

Судьи долго смотрят видео, нервируют публику – но все же засчитывают гол. А потом отличается еще и Сергей Шестаков – знающие люди уже в этот момент поняли, что шоу зрителей ждет и после матча. Потому что многие ценители ВХЛ наверняка видели, как после игр красноярского «Сокола» Шестаков прямо на льду танцевал. Но для 4730 зрителей, которые собрались в «Юбилейном», он решил этого не делать.

– Думаю, в этом году танцев не будет, потому что у «Динамо СПб» серьезная задача на сезон, – одновременно и разочарует, и порадует Сергей после матча.

В итоге вратарь динамовцев не удерживает второй сухарь подряд, но команда уверенно выигрывает – 4:1. Это третья победа петербуржцев в пяти матчах, они теперь на пятом месте в таблице.

Фишки чемпионата мира, детишки-умиление

Еще детали, которые сохранились до сезона ВХЛ с чемпионата мира: голос ведущего, музыкальный плей-лист и фишки на видеокубе: камера поцелуев, барабанная установка, призывы танцевать.

А ведь было еще красочное предматчевое лазерное шоу, представление хозяйской стартовой пятерки, когда игроки «Динамо СПб» выскакивали на лед из облака сценического дыма. И отдельное умилительное: мини-матч семилетних мальчишек из динамовской школы в перерыве.

Не приходилось бывать вообще на всех домашних матчах команд ВХЛ, поэтому сходу называть организацию «Динамо СПб» лучшей не станем. Однако это точно значительно выше, чем средний уровень лиги.

Кстати, сравнивать с домашними играми СКА тоже нет смысла. Клуб КХЛ на матчах основной команды немалые деньги с продажи билетов выручает, потому и вкладываться во все околоматчевое может гораздо больше. А на «Динамо» вход – это важно – бесплатный. Такой максимально доступный городской хоккей получается.

«Я тронут. Сказал ребятам: цените такое отношение!»

– Отдельное спасибо болельщикам, их пришло очень много! – еще во вступительном слове, без чужих напоминаний отмечает главный тренер «Динамо СПб» Леонид Тамбиев. – Хотелось бы, чтобы на следующих матчах было столько же. А мы будем их радовать.

– Атмосфера была не хуже, чем в КХЛ?
– Я опешил, когда вышел! Мурашки пошли. Больше четырех тысяч зрителей пришло в Петербурге на ВХЛ! Некоторые команды КХЛ столько не собирают. Я тронут. Я сказал ребятам: цените такое отношение. Болельщика легко потерять, поэтому надо выигрывать, и народ пойдет. Старт у нас вышел неплохой. Но даже по сегодняшнему матчу есть вопросы! Ошибки есть, мы это видим, но работа идет каждый день, и, надеюсь, к Новому году выстроится что-то конкретное.

– Мы приятно удивлены, потому что столько болельщиков в КХЛ иногда не приходит, – практически повторяет слова своего тренера один из самых известных игроков этого «Динамо» форвард Александр Щербина. – Очень здорово играть в такой атмосфере, руководство сделало красивое шоу, подарили зрителям праздник. А мы порадовали болельщиков своей игрой.

Второй шанс порадовать игрой у «Динамо» в воскресенье, им принимать «Рязань», фарм-клуб ярославского «Локомотива».

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