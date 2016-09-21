«Не все в КХЛ столько собирают!» Как «Динамо СПб» в ВХЛ вышло на уровень ЧМ
Почти 5000 зрителей собрал первый домашний матч «Динамо СПб» в Высшей лиге. На арене майского чемпионата мира охотно о нем вспоминалось.
Пустых секторов нет, волна в первом периоде
В какой-то момент матча «Динамо СПб» – «Буран»,
которым динамовцы открыли свою домашнюю новую историю в ВХЛ, возникло ощущение,
что вернулась весна, май. И чемпионат мира.
Тот же «Юбилейный», снова почти заполненная главная
арена. Команды поскромнее, это да. Но атмосферу в первую очередь публика
создает, а с этой стороны первый домашний матч «Динамо СПб» в сезоне точно
удался. Тут и шум постоянный, а во время опасных моментов даже оглушающий. И фан-сектор,
который не умолкает. И даже волна уже по ходу первого периода! Пустых секторов
на арене нет вообще, поэтому получается очень эффектно.
Волну болельщики запускают при счете 2:0 в пользу
хозяев, к 14-й минуте динамовцы уверенно ведут. Первая домашняя запись в
протоколе – удаление защитника Семена Ручкина, но сразу же, буквально через 20
секунд игры 4 на 4 забивает Александр Шевченко!
Судьи долго смотрят видео, нервируют публику – но все
же засчитывают гол. А потом отличается еще и Сергей Шестаков – знающие люди уже
в этот момент поняли, что шоу зрителей ждет и после матча. Потому что многие ценители
ВХЛ наверняка видели, как после игр красноярского «Сокола» Шестаков прямо на
льду танцевал. Но для 4730 зрителей, которые собрались в «Юбилейном», он решил
этого не делать.
– Думаю, в этом году танцев не будет, потому что у
«Динамо СПб» серьезная задача на сезон, – одновременно и разочарует, и порадует
Сергей после матча.
В итоге вратарь динамовцев не удерживает второй сухарь
подряд, но команда уверенно выигрывает – 4:1. Это третья победа петербуржцев в
пяти матчах, они теперь на пятом месте в таблице.
Фишки чемпионата мира, детишки-умиление
Еще детали, которые сохранились до сезона ВХЛ с
чемпионата мира: голос ведущего, музыкальный плей-лист и фишки на видеокубе:
камера поцелуев, барабанная установка, призывы танцевать.
А ведь было еще красочное предматчевое лазерное шоу,
представление хозяйской стартовой пятерки, когда игроки «Динамо СПб»
выскакивали на лед из облака сценического дыма. И отдельное умилительное: мини-матч
семилетних мальчишек из динамовской школы в перерыве.
Не приходилось бывать вообще на всех домашних матчах
команд ВХЛ, поэтому сходу называть организацию «Динамо СПб» лучшей не станем.
Однако это точно значительно выше, чем средний уровень лиги.
Кстати, сравнивать с домашними играми СКА тоже нет
смысла. Клуб КХЛ на матчах основной команды немалые деньги с продажи билетов
выручает, потому и вкладываться во все околоматчевое может гораздо больше. А на
«Динамо» вход – это важно – бесплатный. Такой максимально доступный городской
хоккей получается.
«Я тронут. Сказал ребятам: цените такое отношение!»
– Отдельное спасибо болельщикам, их пришло очень
много! – еще во вступительном слове, без чужих напоминаний отмечает главный
тренер «Динамо СПб» Леонид Тамбиев. – Хотелось бы, чтобы на следующих матчах
было столько же. А мы будем их радовать.
–
Атмосфера была не хуже, чем в КХЛ?
– Я опешил, когда вышел! Мурашки пошли. Больше четырех тысяч зрителей пришло в Петербурге на ВХЛ! Некоторые команды КХЛ столько не собирают. Я тронут. Я сказал ребятам: цените такое отношение. Болельщика легко потерять, поэтому надо выигрывать, и народ пойдет. Старт у нас вышел неплохой. Но даже по сегодняшнему матчу есть вопросы! Ошибки есть, мы это видим, но работа идет каждый день, и, надеюсь, к Новому году выстроится что-то конкретное.
– Мы приятно удивлены, потому что столько болельщиков
в КХЛ иногда не приходит, – практически повторяет слова своего тренера один из
самых известных игроков этого «Динамо» форвард Александр Щербина. – Очень
здорово играть в такой атмосфере, руководство сделало красивое шоу, подарили
зрителям праздник. А мы порадовали болельщиков своей игрой.
Второй шанс порадовать игрой у «Динамо» в воскресенье,
им принимать «Рязань», фарм-клуб ярославского «Локомотива».