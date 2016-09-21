«Это у русских-то паршивые тренеры?» Сборную задели слова Дона Черри (видео)
Обозреватель Sovsport.ru побывал на утренней тренировке сборной России, послушал Овечкина и Тарасенко, узнал новости от тренера Витолиньша.
У КОГО ЭТО ПАРШИВЫЕ ТРЕНЕРЫ?
Теперь сборная России снова проводила тренировку на втором катке «Рико Центр» - дома у фарм-клуба «Торонто Марлиз» (АХЛ). Нам пришлось переехать из «Эйр Канада Центр», потому что там в день матчей на основном льду занимались Швеция, Северная Америка, Канада и Европа.
Кстати, шведы написали на нас жалобу, что русские недостаточно быстро освобождали раздевалку, из-за чего им пришлось ждать. В сборной России это восприняли с усмешкой, но адекватно, без скандала.
Но вот слова Дона Черри задели. 82-летний хоккейный старец из Канады заявил в прямом эфире на весь мир: «В составе сборной России в матче с Северной Америкой было пять форвардов, которые получили игрового времени больше, чем Овечкин. А шесть форвардов провели на льду больше времени, чем Малкин. Как можно при этом побеждать? Что, просто выпускать четыре тройки по очереди? Россия для этого не слишком сильна. Вообще у русских паршиво работают тренеры. Овечкин и Малкин – ломовые лошади. Нельзя их так мало использовать. Вот почему у России все так плохо».
Вот что отмочил Дон Черри.
На тренировке представители нашей сборной выдвигали версии, что может, это было сказано о сборной США? Вот у кого паршивый тренер Джон Торторелла, и у кого все плохо. А у нас еще есть шансы, и впереди матч с финнами.
ОВЕЧКИН: ТЕБЯ НЕ ХВАТАЕТ НА ПЯТАКЕ
Александр Овечкин вышел к прессе и был достаточно сердит.
– Настроение перед матчем с финнами? Хорошее. Как потренировались? Нормально. Ко мне прикрепили микрофон в игре со шведами? Такое часто бывает в НХЛ.
– Чего не хватает сборной России в большинстве? – спросил я.
– Тебя на пятаке, - сказал Овечкин.
Да, это решило бы многие проблемы.
Владимир Тарасенко тоже не особенно был откровенен. Сначала к нему с вопросами прибежали иностранцы.
– Ну что, может, по-русски поговорим? – спросил Володя, когда отстрелялся.
– Чего не хватает сборной России в большинстве? – спросил я. И уже был готов, что и Тарасенко предложит мне встать на пятачок, под убойные щелчки наших форвардов и могучие тычки в спину чужих защитников.
– Возможно, мы ищем какие-то комбинации у ворот, когда нужно сыграть попроще, - нашел другое объяснение Владимир. – Надо выполнять задачу, мы работали над этим на тренировке.
– Встряхивает команду, когда Знарок полностью меняет тройки?
– Это обычный процесс. А нам нужно выходить, играть за страну и команду. Неважно, с кем тебя поставят. Это ведь не чемпионат мира, где семь матчей в группе, и есть право на ошибку. Тут одна игра, и нужна победа. Без разницы, кто там – Финляндия или нет, нам нужно добывать очки.
– Как бы вы сравнили Кубок мира и Олимпиаду? – задали Тарасенко надоевший вопрос.
– Не сравниваю. Ну зачем?
– А Кубок мира и матч «Сибири»? – поинтересовались у героя Новосибирска.
– Кубок мира, наверное, будет посильнее, - подумав, ответил Володя.
ВИТОЛИНЬШ: НЕ НАДО НАМ МИКРОФОНЫ
Из тренеров к прессе пошел Харийс Витолиньш. Нам нужно было узнать, почему снова так были перетасованы тройки, и почему раскатку досрочно покинул Павел Дацюк.
– У него микротравма. А в целом все ребята у нас более-менее здоровы, и надеюсь, смогут сыграть с Финляндией. Выйдет ли Шипачев? Посмотрим, в том числе на здоровье Дацюка.
… Поняли теперь, почему Шипачев и Дацюк вместе тренировались в красном звене?
– Овечкин – отличный игрок. Но что вы думаете о нем, как о лидере сборной?
– Настоящий капитан. Ведет себя правильно. Мотивирует ребят в раздевалке, сплачивает команду, настраивает на игру. Заводит хоккеистов, и к нему нет никаких претензий.
– Как улучшить наше большинство?
– Нужно, чтобы все делали одно дело. Мы это разбирали. Не может каждый играть, как он хочет. Все должны быть на одной волне и знать, что будет делать твой партнер.
– Финны проиграли два матча. Это другая команда, чем на чемпионате мира? В чем их проблема?
– Меня не интересуют их проблемы. Команда играет сильно, но где-то не везет. И потом трудно отыгрываться. Если на чемпионате мира одна ошибка не привлекает внимания, то здесь каждый недоработанный эпизод сразу оборачивается голом.
– Тройка Шипачева была самой результативной на чемпионате мира. Но теперь один в запасе, другой – в четвертом звене, третий – не очень хорош. В чем дело?
– Мы просто ищем, что лучше. Таков выбор тренерского штаба, - объяснил Витолиньш, как распалось легендарное звено.
– Сейчас появилась мода, что на игроков вешают микрофоны. Согласится ли Олег Знарок, если его выведут в эфир?
– Спросите у него.
– А если закрепить на вас? – пресса пыталась раскрутить Витолиньша. Всем же хочется послушать, как матерятся тренеры.
– А нет такого правила. Крепят только на игроков, – ушел от ответа Харийс.
P.S. А еще этот день стал счастливым для нашего защитника Дмитрия Орлова, который подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном» на $2,57 млн. Хорошие деньги, а в сборной России еще осталось подписать двух игроков «Тампы» - Никиту Кучерова и Никиту Нестерова.
СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ
на тренировке 21.09.2016
Бобровский, Варламов, Василевский
Красные
Овечкин – Дацюк – Тарасенко
Орлов – Зайцев, Шипачев
Белые
Панарин – Малкин – Кулемин
Марков – Емелин
Желтые
Наместников – Кузнецов – Кучеров
Куликов – Марченко
Синие
Телегин – Анисимов – Дадонов
Нестеров