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«Это у русских-то паршивые тренеры?» Сборную задели слова Дона Черри (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Это у русских-то паршивые тренеры?» Сборную задели слова Дона Черри (видео)
Источник: ФХР

Обозреватель Sovsport.ru побывал на утренней тренировке сборной России, послушал Овечкина и Тарасенко, узнал новости от тренера Витолиньша.

У КОГО ЭТО ПАРШИВЫЕ ТРЕНЕРЫ?

Теперь сборная России снова проводила тренировку на втором катке «Рико Центр» - дома у фарм-клуба «Торонто Марлиз» (АХЛ). Нам пришлось переехать из «Эйр Канада Центр», потому что там в день матчей на основном льду занимались Швеция, Северная Америка, Канада и Европа.

Кстати, шведы написали на нас жалобу, что русские недостаточно быстро освобождали раздевалку, из-за чего им пришлось ждать. В сборной России это восприняли с усмешкой, но адекватно, без скандала.

Но вот слова Дона Черри задели. 82-летний хоккейный старец из Канады заявил в прямом эфире на весь мир: «В составе сборной России в матче с Северной Америкой было пять форвардов, которые получили игрового времени больше, чем Овечкин. А шесть форвардов провели на льду больше времени, чем Малкин. Как можно при этом побеждать? Что, просто выпускать четыре тройки по очереди? Россия для этого не слишком сильна. Вообще у русских паршиво работают тренеры. Овечкин и Малкин – ломовые лошади. Нельзя их так мало использовать. Вот почему у России все так плохо».

Вот что отмочил Дон Черри.

На тренировке представители нашей сборной выдвигали версии, что может, это было сказано о сборной США? Вот у кого паршивый тренер Джон Торторелла, и у кого все плохо. А у нас еще есть шансы, и впереди матч с финнами.

ОВЕЧКИН: ТЕБЯ НЕ ХВАТАЕТ НА ПЯТАКЕ

Александр Овечкин вышел к прессе и был достаточно сердит.

– Настроение перед матчем с финнами? Хорошее. Как потренировались? Нормально. Ко мне прикрепили микрофон в игре со шведами? Такое часто бывает в НХЛ.

 Чего не хватает сборной России в большинстве? – спросил я.
– Тебя на пятаке, - сказал Овечкин.

Да, это решило бы многие проблемы.

Владимир Тарасенко тоже не особенно был откровенен. Сначала к нему с вопросами прибежали иностранцы.

– Ну что, может, по-русски поговорим? – спросил Володя, когда отстрелялся.

 Чего не хватает сборной России в большинстве? – спросил я. И уже был готов, что и Тарасенко предложит мне встать на пятачок, под убойные щелчки наших форвардов и могучие тычки в спину чужих защитников.
– Возможно, мы ищем какие-то комбинации у ворот, когда нужно сыграть попроще, - нашел другое объяснение Владимир. – Надо выполнять задачу, мы работали над этим на тренировке.

 Встряхивает команду, когда Знарок полностью меняет тройки?
– Это обычный процесс. А нам нужно выходить, играть за страну и команду. Неважно, с кем тебя поставят. Это ведь не чемпионат мира, где семь матчей в группе, и есть право на ошибку. Тут одна игра, и нужна победа. Без разницы, кто там – Финляндия или нет, нам нужно добывать очки.

 Как бы вы сравнили Кубок мира и Олимпиаду? – задали Тарасенко надоевший вопрос.
– Не сравниваю. Ну зачем?

 А Кубок мира и матч «Сибири»? – поинтересовались у героя Новосибирска.
– Кубок мира, наверное, будет посильнее, - подумав, ответил Володя.

ВИТОЛИНЬШ: НЕ НАДО НАМ МИКРОФОНЫ

Из тренеров к прессе пошел Харийс Витолиньш. Нам нужно было узнать, почему снова так были перетасованы тройки, и почему раскатку досрочно покинул Павел Дацюк.

– У него микротравма. А в целом все ребята у нас более-менее здоровы, и надеюсь, смогут сыграть с Финляндией. Выйдет ли Шипачев? Посмотрим, в том числе на здоровье Дацюка.

… Поняли теперь, почему Шипачев и Дацюк вместе тренировались в красном звене?

 Овечкин – отличный игрок. Но что вы думаете о нем, как о лидере сборной?
– Настоящий капитан. Ведет себя правильно. Мотивирует ребят в раздевалке, сплачивает команду, настраивает на игру. Заводит хоккеистов, и к нему нет никаких претензий.

 Как улучшить наше большинство?
– Нужно, чтобы все делали одно дело. Мы это разбирали. Не может каждый играть, как он хочет. Все должны быть на одной волне и знать, что будет делать твой партнер.

 Финны проиграли два матча. Это другая команда, чем на чемпионате мира? В чем их проблема?
– Меня не интересуют их проблемы. Команда играет сильно, но где-то не везет. И потом трудно отыгрываться. Если на чемпионате мира одна ошибка не привлекает внимания, то здесь каждый недоработанный эпизод сразу оборачивается голом.

 Тройка Шипачева была самой результативной на чемпионате мира. Но теперь один в запасе, другой – в четвертом звене, третий – не очень хорош. В чем дело?
– Мы просто ищем, что лучше. Таков выбор тренерского штаба, - объяснил Витолиньш, как распалось легендарное звено.

 Сейчас появилась мода, что на игроков вешают микрофоны. Согласится ли Олег Знарок, если его выведут в эфир?
– Спросите у него.

 А если закрепить на вас? – пресса пыталась раскрутить Витолиньша. Всем же хочется послушать, как матерятся тренеры.
– А нет такого правила. Крепят только на игроков, – ушел от ответа Харийс.

P.S. А еще этот день стал счастливым для нашего защитника Дмитрия Орлова, который подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном» на $2,57 млн. Хорошие деньги, а в сборной России еще осталось подписать двух игроков «Тампы» - Никиту Кучерова и Никиту Нестерова.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

на тренировке 21.09.2016

Бобровский, Варламов, Василевский

Красные

Овечкин – Дацюк – Тарасенко

Орлов – Зайцев, Шипачев

Белые

Панарин – Малкин – Кулемин

Марков – Емелин

Желтые

Наместников – Кузнецов – Кучеров

Куликов – Марченко

Синие

Телегин – Анисимов – Дадонов

Нестеров

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