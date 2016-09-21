«Это у русских-то паршивые тренеры?» Сборную задели слова Дона Черри (видео)

Обозреватель Sovsport.ru побывал на утренней тренировке сборной России, послушал Овечкина и Тарасенко, узнал новости от тренера Витолиньша.

У КОГО ЭТО ПАРШИВЫЕ ТРЕНЕРЫ?

Теперь сборная России снова проводила тренировку на втором катке «Рико Центр» - дома у фарм-клуба «Торонто Марлиз» (АХЛ). Нам пришлось переехать из «Эйр Канада Центр», потому что там в день матчей на основном льду занимались Швеция, Северная Америка, Канада и Европа.

Кстати, шведы написали на нас жалобу, что русские недостаточно быстро освобождали раздевалку, из-за чего им пришлось ждать. В сборной России это восприняли с усмешкой, но адекватно, без скандала.

Но вот слова Дона Черри задели. 82-летний хоккейный старец из Канады заявил в прямом эфире на весь мир: «В составе сборной России в матче с Северной Америкой было пять форвардов, которые получили игрового времени больше, чем Овечкин. А шесть форвардов провели на льду больше времени, чем Малкин. Как можно при этом побеждать? Что, просто выпускать четыре тройки по очереди? Россия для этого не слишком сильна. Вообще у русских паршиво работают тренеры. Овечкин и Малкин – ломовые лошади. Нельзя их так мало использовать. Вот почему у России все так плохо».

Вот что отмочил Дон Черри.

На тренировке представители нашей сборной выдвигали версии, что может, это было сказано о сборной США? Вот у кого паршивый тренер Джон Торторелла, и у кого все плохо. А у нас еще есть шансы, и впереди матч с финнами.

ОВЕЧКИН: ТЕБЯ НЕ ХВАТАЕТ НА ПЯТАКЕ

Александр Овечкин вышел к прессе и был достаточно сердит.

– Настроение перед матчем с финнами? Хорошее. Как потренировались? Нормально. Ко мне прикрепили микрофон в игре со шведами? Такое часто бывает в НХЛ.

– Чего не хватает сборной России в большинстве? – спросил я.

– Тебя на пятаке, - сказал Овечкин.

Да, это решило бы многие проблемы.

Владимир Тарасенко тоже не особенно был откровенен. Сначала к нему с вопросами прибежали иностранцы.

– Ну что, может, по-русски поговорим? – спросил Володя, когда отстрелялся.

– Чего не хватает сборной России в большинстве? – спросил я. И уже был готов, что и Тарасенко предложит мне встать на пятачок, под убойные щелчки наших форвардов и могучие тычки в спину чужих защитников.

– Возможно, мы ищем какие-то комбинации у ворот, когда нужно сыграть попроще, - нашел другое объяснение Владимир. – Надо выполнять задачу, мы работали над этим на тренировке.

– Встряхивает команду, когда Знарок полностью меняет тройки?

– Это обычный процесс. А нам нужно выходить, играть за страну и команду. Неважно, с кем тебя поставят. Это ведь не чемпионат мира, где семь матчей в группе, и есть право на ошибку. Тут одна игра, и нужна победа. Без разницы, кто там – Финляндия или нет, нам нужно добывать очки.

– Как бы вы сравнили Кубок мира и Олимпиаду? – задали Тарасенко надоевший вопрос.

– Не сравниваю. Ну зачем?

– А Кубок мира и матч «Сибири»? – поинтересовались у героя Новосибирска.

– Кубок мира, наверное, будет посильнее, - подумав, ответил Володя.

ВИТОЛИНЬШ: НЕ НАДО НАМ МИКРОФОНЫ

Из тренеров к прессе пошел Харийс Витолиньш. Нам нужно было узнать, почему снова так были перетасованы тройки, и почему раскатку досрочно покинул Павел Дацюк.

– У него микротравма. А в целом все ребята у нас более-менее здоровы, и надеюсь, смогут сыграть с Финляндией. Выйдет ли Шипачев? Посмотрим, в том числе на здоровье Дацюка.

… Поняли теперь, почему Шипачев и Дацюк вместе тренировались в красном звене?

– Овечкин – отличный игрок. Но что вы думаете о нем, как о лидере сборной?

– Настоящий капитан. Ведет себя правильно. Мотивирует ребят в раздевалке, сплачивает команду, настраивает на игру. Заводит хоккеистов, и к нему нет никаких претензий.

– Как улучшить наше большинство?

– Нужно, чтобы все делали одно дело. Мы это разбирали. Не может каждый играть, как он хочет. Все должны быть на одной волне и знать, что будет делать твой партнер.

– Финны проиграли два матча. Это другая команда, чем на чемпионате мира? В чем их проблема?

– Меня не интересуют их проблемы. Команда играет сильно, но где-то не везет. И потом трудно отыгрываться. Если на чемпионате мира одна ошибка не привлекает внимания, то здесь каждый недоработанный эпизод сразу оборачивается голом.

– Тройка Шипачева была самой результативной на чемпионате мира. Но теперь один в запасе, другой – в четвертом звене, третий – не очень хорош. В чем дело?

– Мы просто ищем, что лучше. Таков выбор тренерского штаба, - объяснил Витолиньш, как распалось легендарное звено.

– Сейчас появилась мода, что на игроков вешают микрофоны. Согласится ли Олег Знарок, если его выведут в эфир?

– Спросите у него.

– А если закрепить на вас? – пресса пыталась раскрутить Витолиньша. Всем же хочется послушать, как матерятся тренеры.

– А нет такого правила. Крепят только на игроков, – ушел от ответа Харийс.

P.S. А еще этот день стал счастливым для нашего защитника Дмитрия Орлова, который подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном» на $2,57 млн. Хорошие деньги, а в сборной России еще осталось подписать двух игроков «Тампы» - Никиту Кучерова и Никиту Нестерова.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

на тренировке 21.09.2016

Бобровский, Варламов, Василевский

Красные

Овечкин – Дацюк – Тарасенко

Орлов – Зайцев, Шипачев

Белые

Панарин – Малкин – Кулемин

Марков – Емелин

Желтые

Наместников – Кузнецов – Кучеров

Куликов – Марченко

Синие

Телегин – Анисимов – Дадонов

Нестеров