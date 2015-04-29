Альберт Демченко: У нас все «сели в свои сани»

Трехкратный вице-чемпион Олимпийских игр и главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко рассказал о подготовке к новому сезону.

– Альберт, как давно вы брали в руки сани и совершали спуск по трассе?

– Несмотря на то, что я принял решение о завершении спортивной карьеры и занимаю пост главного тренера, иногда хочется попробовать свои силы снова. В этом сезоне я принимал участие в чемпионате России в Сочи, на олимпийской трассе, в марте этого года.

– Форму не растеряли? Результат на уровне мировых рекордов?

– В прошлом году стал чемпионом, в этом году – серебро. Считаю это закономерным, ведь если бы я продолжал обыгрывать спортсменов, которые каждый день живут в режиме тренировок, имеют постоянный накат, значит, я был бы плохим тренером, - улыбается Альберт Михайлович. – Что касается рекордов, кстати, в санном спорте нет понятия «мирового рекорда», есть рекорды трасс, т.к. все трассы разные. Кроме того, роль играют и погодные условия. Рекорд можно установить при хороших погодных условиях, многое зависит и от состояния льда. Именно это и произошло на Олимпийских играх в 2014 году. Тогда и погодные условия были хорошими, и состояние трассы было близким к идеалу.

– Накануне состоялась церемония вручения наград «Золотые сани». Все лауреаты получили призы по делу?

– Конечно, премия «Золотые сани» - это заслуженная победа спортсменов и тренеров, которых номинировало руководство ФССР. Татьяна Иванова, Семен Павличенко и Роман Репилов на протяжении предыдущих сезонов показывали действительно высокие результаты на ключевых соревнованиях. Роман два года подряд выигрывал первенство мира среди юниоров, в этом году, выступая в основном составе, завоевал серебро чемпионата Европы. Татьяна по итогам сезона стала обладательницей Хрустального глобуса Кубка мира. А Семен стал первым чемпионом мира в истории российского санного спорта. Поэтому сегодня, так сказать, все «сели в свои сани».

– Вы сами становились неоднократным лауреатом премии «Золотые сани». Дома статуэтки храните на видном месте?

– Они хранятся вместе с медалями с соревнований, - комментирует Демченко. Для меня значение международных наград и признание национальной Федерации практически равноценны.

– Вы сами принимали участие в определении кандидатов лучших спортсменов?

– Нет. Это делали члены президиума ФССР и другие специалисты.

– Ваш брат также стал лауреатом премии. Расскажите о его работе?

– Олег уже давно работает в национальной сборной. Начинал с молодежной командой, потом перешел в основной состав. Последние два года перед Играми в Сочи он работал со мной, как тренер-механик. Готовил сани к соревнованиям.

– Работа на высшем уровне?

– Да. Результаты говорят сами за себя.

– Не появилась ли мысль, что через год мы здесь увидим вашу дочь?

– Я думаю, что у Вики есть все возможности, чтобы получать награды высшего достоинства, главное - целеустремленность и желание побеждать. Кстати, лауреатом премии «Золотые сани», в номинации «Надежда года», она была признана в 2014 году, за результаты выступления в молодежной сборной.

– Как идет подготовка к сезону? Когда она началась?

– Подготовка к сезону практически в любом зимнем спорте начинается с мая. Сейчас у нас закончился подготовительный период. И скоро начнется предсоревновательный период. Он продлится полтора месяца. Затем у нас начнется соревновательный период. Сейчас мы находимся в середине пути. Собственно говоря, «Золотые сани» подводят финишную черту подготовительного периода.

– Как будет проходить отбор в команду на этапы Кубка мира?

– Отбор состоит из пяти этапов. Заключительная часть тестов пройдет на трассе чемпионата мира 2017, в Иглсе (Австрия), во второй половине ноября.

– Какие планы на предстоящий сезон?

– Как всегда ставим перед собой цель достойно выступить на этапах Кубка мира. Будем биться за медали, рекорды стартов, к ключевым стартам сезона – чемпионату Европы в Кёнигзее и чемпионату мира в Иглсе постараемся быть на пике формы и показать максимальные результаты.

– По работе, которая уже была проделана, увидели ли вы прогресс у кого-нибудь из подопечных? Кто «выстрелит»? Появятся ли новые имена?

– В принципе, состав по сравнению с прошлым сезоном не изменился. Наши лидеры, Семен Павличенко, Роман Репилов, Татьяна Иванова, Екатерина Батурина и Вика Демченко смогут показать высокие результаты и выступить еще лучше.

– Ведущие спортсмены в санном спорте сегодня немцы. Мы их от них отстаем, догоняем или уже перегнали?

– Санный спорт в Германии – это спорт номер один. Сани, бобслей – это главные виды спорта по пополнению олимпийской копилки Германии. Именно этим видам спорта уделяется повышенное внимание. В Германии четыре санно-бобслейных трассы на данный момент. У нас – одна, Олимпийская в Сочи. Парамоново, к сожалению, сейчас не функционирует. В связи с этим немцы имеют определенное преимущество. Но мы их, естественно, догоняем. Когда мы проведем реконструкцию трассы в Парамоново, мы будем выступать еще лучше. По трассам, кстати, у Федерации санного спорта России весьма амбициозные планы. Планируется строительство новых спортивных объектов в Чусовом (Пермский край), Кемерово, Ленинградской области. Так что, мы настроены на борьбу решительно.