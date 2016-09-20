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Карадениза встретили громче, чем гол. Как «Рубин» победил «Томь»

Артур Еникеев
Артур Еникеев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Хави Грасия и Гекдениз Карадениз
Хави Грасия и Гекдениз КараденизИсточник: Sovsport.ru

«Рубин» второй раз выиграл в чемпионате, благодаря красивому голу Руслана Камболова в концовке встречи.

«Рубин» – рекордсмен по играм в понедельник. Как ни странно, но логика здесь есть. Команду Грасии еще рановато показывать в выходные: игра слишком сырая. Аншлаги стартовых туров уже в прошлой жизни – на матче с «Томью» на «Центральном» собирается три тысячи человек.

С провальным стартом болельщики вроде бы смирились, но недоумение вызывала упрямая ставка тренера на испанцев, которые пока явно не тянут. Самуэля Гарсию общественное мнение заставило-таки главного тренера посадить в запас. Теперь пришло время Серхио Санчеса.

Из десяти мячей, пропущенных «Рубином» прямая вина Санчеса минимум в шести. Кроме того, еще десять его «привозов» не закончились голами только благодаря Рыжикову и промахам форвардов.

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков обещал внимательнее относиться к своей речи, и за каждое матерное слово, произнесенное им со скамейки, перечислять по 1000 рублей в помощь детям. В первом тайме рулевой гостей спокоен, но на пару тысяч все равно наговорил. 

- Смотри, что он творит! - жалуется Петраков резервному судье на Самбрано. - Уже второй раз локтем в голову!

Взаимопонимание у казанцев все еще в зачаточном состоянии. Игроки общаются на пальцах, но Жонатасу и Рочине все-таки хватает двух моментов чтобы забить. Вроде бы все под контролем, но оба вынуждены замениться из-за повреждений.

У Канунникова нет проблем с работоспособностью, но большие проблемы с передачей на три метра щекой, при этом он пытается исполнить их еще и пяткой. Станиславу Черчесову будет, что подтянуть в игре Максима во время сбора национальной команды. Форвард запорол три отличных шанса, а потом махнул мимо мяча, когда решил помочь в защите: Враньеш показал, как нужно выжимать сто процентов из момента – 1:1.

Легкий шок на «Центральном» сменился протяжным свистом. «Рубин» просто не знал. что делать. Минут 10 трибуны купались в гневе, а потом манишку для разминки надел Карадениз. Так стадион не взрывался даже после гола! Казалось, Грасия окончательно списал легенду, но вот турку снова дали задание выручать, как это делали Бердыев, Билялетдинов, Чалый...

Чуда не потребовалось, потому что его выдал Камболов. Когда-то Руслан проснулся знаменитым после гола Петру Чеху – еще в составе «Локо». Но в этот раз выстрел вышел еще громче.

Матч

Рубин - Томь - 2:1 (1:0)

Голы

Жонатас 26 (1:0). Враньеш 49 (1:1). Камболов 79 (2:1).

Состав

Рубин: Рыжиков, Камболов, Бурлак, Бауэр, Самбрано, Набиуллин, Ткачук (Карадениз, 80), Сонг, Жонатас (Лестьенн, 46), Рочина (Гарсия, 27), Канунников

Томь: Солосин, Враньеш, Бордачёв, Дьяков, Тишкин, Жиров, Бикфалви, Комбаров (Ковальчук, 70), Дроппа (Касьян, 87), Пугин, Самодин (Баляйкин, 78)

Предупреждения:

Камболов, 75 - Бикфалви, 19

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

26 сентября 19:30, Центральный, Текстовая трансляция


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