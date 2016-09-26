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«Газону, в отличие от «Краснодара» терять уже нечего»

Максим Зайцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Газону, в отличие от «Краснодара» терять уже нечего»
Источник: ФК «Краснодар»

ПРОЩАЛЬНЫЕ ХЛОПОТЫ

Стадион «Кубань» приговорен. Уже 9 октября матчем сборной откроется арена «Краснодара», куда переедут «быки» и желто-зеленые, играющие в ФНЛ. А «Кубань» уйдет на реконструкцию, на которую, говорят, у «реконструкторов« еще нет денег.

Но играть здесь нельзя уже сейчас: газон древней арены - один из худших в премьер-лиге. Поле не справилось с нагрузками в виде двух-трех матчей в неделю, причем с самого начала сезона. Плеши газона видны издали, возможность травм высока. На это намекает и лазарет «Краснодара»: Перейра, Вандерсон, Мамаев, Измайлов… Все они оправляются от повреждений, хотя с полем, ясно, связаны не все медицинские случаи. Играть с «Ниццей», тем не менее, придется именно на «Кубани». В предпоследний для «Краснодара» раз — последний случится 2 октября, когда в гости к быкам приедет «Рубин».

Прониклась ли «Ницца» своей прощальной миссией, неизвестно, но перед ее тренировкой в кубанской столице зарядил дождь. Поле закрывать не стали – терять ему нечего. Французы, правда, были иного мнения.

Игорь ШАЛИМОВ: «Осталось потерпеть две игры, и переедем»

– В Лиге Европы нет смысла говорить о настрое. Парням важно знать, что нужно делать с соперником, чтобы добиться успеха. А настроятся они сами.

– Поле стадиона «Кубань» ужасного качества. Как быть?
– Поле было не лучшего качестве уже в игре с «Ростовом», но мы выиграли тот матч. Сейчас осталось потерпеть всего две игры - потом переедем на новый стадион.

– «Краснодар» отходит от своего стиля в последних матчах. Почему?
– У нас есть стиль. В последних играх много играли дальними передачами - этого нужно избегать. Все серьезные команды играют низом, быстро выходят в атаку. Нужно меняться, перестраиваться в зависимости от соперника. С «Ниццей» хотим сыграть в атакующий футбол, заставить их обороняться. Но важно не забыть об обороне, потому что французы опасны в контратаках.

– «Краснодар» успевает восстанавливаться в нынешнем игровом режиме?
– Мы привыкаем к нему постепенно. Сейчас вот завершаем труднейший отрезок «Ростов» - ЦСКА - «Ницца», вырабатываем режим восстановления в условиях плотного графика. «Краснодар» не первый год играет в Лиге Европы. Через такие игры, как с «Ниццей», приходит опыт, нарабатываются нужные режимы. И нам важна победа, конечно.

– Что скажете о сопернике?
– Они идут на первом месте в чемпионате Франции. Играют в три центральных защитника. В России таких команд немало: «Ростов», «Крылья Советов»... Мы знаем, как действовать против такой плотной обороны.

– Какова ситуация с травмированными?
– В общей группе тренируются Измайлов и Подберезкин. Ждем Перейру, Вандерсона и Мамаева. Пока они помочь нам не могут. Это серьезные потери для нас. Надеюсь, парни смогут вернуться как можно скорее. Подберезкин завтра появится в основе. Марат выйдет на 20-30 минут.

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