Fancy Sprinters. Очередной позор российской легкой атлетики

Корреспондент «Советского спорта» - о том, из какой ямы предстоит поднимать российскую легкую атлетику ее будущему руководителю.

В среду двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, выступая в Совете Федерации, объявила о том, что будет выдвигаться на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Параллельно нынешний глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин сообщил, что не будет соперничать с Исинбаевой на предстоящих в декабре выборах. И это означает, что кандидатура выдающейся спортсменки, в последние месяцы уже начавшей превращаться в спортивного политика, получила одобрение в соответствующих кругах.

В этот же день чемпион России 2014 года в беге на 60 и 100 метров Михаил Идрисов, как сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА), был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. И это событие символизирует глубину той ямы, из которой новому президенту ВФЛА предстоит отечественную легкую атлетику извлекать.

Дело в том, что российский мужской спринт, при всем уважении ко всем тем людям, которые им занимаются — он, мягко говоря, никакой. На каждом чемпионате России на старт выходят десятки спринтеров, и это просто душераздирающее зрелище. Предварительные — да и финальные- забеги можно смотреть только глубоко сочувствующим взглядом, и все равно не станет понятно, зачем все это нужно.

К уровню результатов, которые могли бы позволить претендовать хотя бы на попадание в число участников Олимпиады, приблизиться не могут даже лучшие мастера бега на 100 метров в стране. Например, нормативом для отбора на Игры в Рио служил результат 10,16 секунды. Денис Огарков победил на чемпионате России в Чебоксарах, пробежав эту дистанцию за 10,31. Комментарии, как говорится, излишни.

На том же чемпионате России в Чебоксарах на старт соревнований в беге на 100 метров вышли 47 легкоатлетов. Только вдумайтесь в эту цифру. Эти 47 человек ведь лучшие в своих регионах. Их привезли получающие какую-никакую, но зарплату тренеры. Статистика по их подготовке вошла в списки, отчетности, и прочие графики развития легкой атлетики в регионах. И все для чего? Для того, чтобы лучший из этих 47, если бы он вдруг каким-нибудь волшебным образом попал на Олимпиаду, финишировал бы в хвосте предварительного забега.

Несколько лет назад в России появился спринтер, на которого стали смотреть с надеждой. Конечно, эта надежда, скорее, была порождением безысходности, но все же — Александр Бреднев в 2012 году пробежал 100 метров (о, как сильно это звучит) за 10,19 секунды. Так быстро стометровку у нас не бегали очень давно. И я, помню, отправился к тогдашнему президенту Всероссийской федерации легкой атлетики Валентину Балахничеву за комментарием по поводу перспектив Бреднева. Каково же было мое разочарование, когда выяснилось, что Валентин Васильевич... даже не слышал, кто это.

А теперь, оказывается, в российском мужском спринте существуют допинговые нарушения. О'кей, я понимаю, зачем принимали запрещенные препараты мордовские ходоки — чтобы выигрывать Олимпийские игры. Но спринтеры?! Вам-то, ребята, допинг зачем? Личный рекорд Михаила Идрисова, согласно официальному сайту ИААФ — 10,28 секунды. Уж извините, но Усэйн Болт трусцой бежит быстрее. Допинг в российском мужском спринте — это просто апофеоз спортивного лузерства. Дальше просто ехать некуда. Именно это — проявление того самого менталитета, за которое российская легкая атлетика получила «бан». Но проявление, достойное ходовой в интернет-общении ремарки facepalm. Или, цитируя чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова – «гребаный стыд».

«Много людей несёт ответственность, тут и спортсмены должны быть более ответственными, и руководство, и ИААФ. Огромное количество людей, которые безответственно подходили к своей работе. Теперь все дружно должны всё это разгрести», - заявила Елена Исинбаева на заседании Совета Федерации, объявляя о своем намерении возглавить российскую легкую атлетику.

Разгребать действительно предстоит очень многое.