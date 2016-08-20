Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейЦСКА3 : 0Куньлунь
ФутболКопенгаген4 : 0Брюгге
ФутболСпортинг2 : 0Легия
ФутболСевилья1 : 0Лион
ФутболМонако1 : 1Байер
ХоккейСКА3 : 2 БАдмирал
ФутболЛестер Сити1 : 0Порту
ФутболБоруссия2 : 2Реал
ФутболДинамо Загреб0 : 4Ювентус
ФутболЦСКА0 : 1Тоттенхэм
ТеннисУильямс2:6, 2:6Кузнецова
ХоккейАк Барс4 : 2Йокерит
ФутболБешикташ1 : 0Динамо Киев
ФутболРостов2 : 2ПСВ
ФутболСелтик3 : 3Манчестер Сити
ФутболРостов (мол)0 : 6ПСВ (мол)
ХоккейДинамо Москва3 : 0Витязь
ФутболАтлетико1 : 0Бавария
ФутболАрсенал2 : 0Базель
ФутболБоруссия М1 : 0Барселона
ХоккейСибирь- : -Металлург
ХоккейСпартак- : -Автомобилист
ХоккейСКА- : -Куньлунь
ФутболФиорентина- : -Карабах
ФутболЗенит- : -Алкмар
ХоккейАвангард- : -Салават Юлаев
ХоккейЦСКА- : -Амур
ФутболСпарта- : -Интер
ФутболКраснодар- : -Ницца
ФутболФенербахче- : -Фейеноорд

Fancy Sprinters. Очередной позор российской легкой атлетики

Андрей Симоненко
Комментарии
Fancy Sprinters. Очередной позор российской легкой атлетики
Источник: Associated Press

Корреспондент «Советского спорта» - о том, из какой ямы предстоит поднимать российскую легкую атлетику ее будущему руководителю.

В среду двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, выступая в Совете Федерации, объявила о том, что будет выдвигаться на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Параллельно нынешний глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин сообщил, что не будет соперничать с Исинбаевой на предстоящих в декабре выборах. И это означает, что кандидатура выдающейся спортсменки, в последние месяцы уже начавшей превращаться в спортивного политика, получила одобрение в соответствующих кругах.

В этот же день чемпион России 2014 года в беге на 60 и 100 метров Михаил Идрисов, как сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА), был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. И это событие символизирует глубину той ямы, из которой новому президенту ВФЛА предстоит отечественную легкую атлетику извлекать.

Дело в том, что российский мужской спринт, при всем уважении ко всем тем людям, которые им занимаются — он, мягко говоря, никакой. На каждом чемпионате России на старт выходят десятки спринтеров, и это просто душераздирающее зрелище. Предварительные — да и финальные- забеги можно смотреть только глубоко сочувствующим взглядом, и все равно не станет понятно, зачем все это нужно.

К уровню результатов, которые могли бы позволить претендовать хотя бы на попадание в число участников Олимпиады, приблизиться не могут даже лучшие мастера бега на 100 метров в стране. Например, нормативом для отбора на Игры в Рио служил результат 10,16 секунды. Денис Огарков победил на чемпионате России в Чебоксарах, пробежав эту дистанцию за 10,31. Комментарии, как говорится, излишни.

На том же чемпионате России в Чебоксарах на старт соревнований в беге на 100 метров вышли 47 легкоатлетов. Только вдумайтесь в эту цифру. Эти 47 человек ведь лучшие в своих регионах. Их привезли получающие какую-никакую, но зарплату тренеры. Статистика по их подготовке вошла в списки, отчетности, и прочие графики развития легкой атлетики в регионах. И все для чего? Для того, чтобы лучший из этих 47, если бы он вдруг каким-нибудь волшебным образом попал на Олимпиаду, финишировал бы в хвосте предварительного забега.

Несколько лет назад в России появился спринтер, на которого стали смотреть с надеждой. Конечно, эта надежда, скорее, была порождением безысходности, но все же — Александр Бреднев в 2012 году пробежал 100 метров (о, как сильно это звучит) за 10,19 секунды. Так быстро стометровку у нас не бегали очень давно. И я, помню, отправился к тогдашнему президенту Всероссийской федерации легкой атлетики Валентину Балахничеву за комментарием по поводу перспектив Бреднева. Каково же было мое разочарование, когда выяснилось, что Валентин Васильевич... даже не слышал, кто это.

А теперь, оказывается, в российском мужском спринте существуют допинговые нарушения. О'кей, я понимаю, зачем принимали запрещенные препараты мордовские ходоки — чтобы выигрывать Олимпийские игры. Но спринтеры?! Вам-то, ребята, допинг зачем? Личный рекорд Михаила Идрисова, согласно официальному сайту ИААФ — 10,28 секунды. Уж извините, но Усэйн Болт трусцой бежит быстрее. Допинг в российском мужском спринте — это просто апофеоз спортивного лузерства. Дальше просто ехать некуда. Именно это — проявление того самого менталитета, за которое российская легкая атлетика получила «бан». Но проявление, достойное ходовой в интернет-общении ремарки facepalm. Или, цитируя чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова – «гребаный стыд».

«Много людей несёт ответственность, тут и спортсмены должны быть более ответственными, и руководство, и ИААФ. Огромное количество людей, которые безответственно подходили к своей работе. Теперь все дружно должны всё это разгрести», - заявила Елена Исинбаева на заседании Совета Федерации, объявляя о своем намерении возглавить российскую легкую атлетику.

Разгребать действительно предстоит очень многое.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Елена Исинбаева объявила, что будет баллотироваться на пост президента ВФЛАДвукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева объявила, что будет участвовать в выборах президента Всероссийской федерации легкой атлетики.Волгоградская федерация пока не определилась с кандидатурой Исинбаевой на пост главы ВФЛАФедерация легкой атлетики Волгоградской области пока не приняла решение о выдвижении кандидатуры Елены Исинбаевой в качестве кандидата на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).Шляхтин рассказал, сколько критериев осталось выполнить ВФЛА для восстановления в правах легкоатлетовГлава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин рассказал, сколько критериев не выполнила федерация для восстановления в правах российских легкоатлетов.Виталий Мутко: ВФЛА получила письмо от IAAF по вопросу восстановления российских легкоатлетовМинистр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) получила письмо от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по вопросу восстановления в правах российских легкоатлетов.Елена Исинбаева: Желаем нашим хоккеистам играть уверенно и смелоДвукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева пожелала удачи хоккеистам сборной России в матче Кубка мира против сборной Северной Америки, составленной из игроков не старше 23 лет.Анфиса Резцова: Легкая атлетика - королева допинга. Исинбаевой лучше было промолчатьАнфиса Резцова: Легкая атлетика - королева допинга. Исинбаевой лучше было промолчатьТрехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова не верит в то, что ведущие легкоатлеты мира обходятся без запрещенных препаратов.Дмитрий Шляхтин: Не встречался с Исинбаевой, но до конца сентября мы все обсудимПрезидент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что пока не принял окончательного решения о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента ВФЛА.Валентин Балахничев: Исинбаева – президент ВФЛА? На этом посту нужно иметь опыт и образованиеЭкс-президент ВФЛА Валентин Балахничев прокомментировал желание двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой возглавить Всероссийскую федерацию легкой атлетики.Валентин Балахничев: Исинбаева способна решить проблемы ВФЛА с ИААФБывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев высказался о перспективах двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой стать президентом ВФЛА.Исинбаева может стать единственным кандидатом на пост президента ВФЛАДвукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева будет участвовать в выборах президента Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщают «Известия».В Сирии будут расти туи Исинбаевой и ВеликойДелегация российских спортсменов-олимпийцев посетила авиабазу Хмеймим в Сирии.Елена Исинбаева: Я буду отстаивать интересы всех «чистых» спортсменов по всему мируДвукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева верит, что сможет изменить отношение МОК к России.Елена Исинбаева: Останусь в России и буду развивать легкую атлетикуДвукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева рассказала о планах на будущее.Российские олимпийцы поддержали паралимпийских спортсменовРоссийская спортсменка Елена Исинбаева опубликовала в инстаграме видео, где олимпийская сборная России поддержала паралимпийских спортсменов.Елена Исинбаева: Задержка рейса? Все произошло из-за проблем с багажом – то ли его потеряли, то ли еще чтоДвукратная олимпийская чемпионка и член Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева рассказала о ситуации с задержкой вылета российских спортсменов из Рио-де-Жанейро в Москву. Напомним, ранее сообщалось, что рейс с олимпийцами вылетел с опозданием в 4,5 часа.Елена Исинбаева: Если стану руководителем ВФЛА, встретимся с Коу, а пока смысла нетДвукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева заявила, что пока не видит смысла общаться с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьяном Коу.Исинбаева была представлена в качестве члена МОК на закрытии ОИ в РиоДвукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, которая была утверждена в качестве члена МОК, была представлена в новой роли на церемонии закрытия ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.МОК утвердил Елену Исинбаеву в качестве члена организацииМеждународный олимпийский комитет (МОК) утвердил российскую спортсменку Елену Исинбаеву в качестве нового члена организации.Елена Исинбаева: Трефилов – настоящий отец для наших гандболистокДвукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, ранее выбранная в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), считает, что главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов заботится о своих игроках, будто о дочерях.Мартина Штруц: Слова Исинбаевой были абсолютно не к месту. Она даже не выиграла Олимпиаду в ЛондонеНемецкая прыгунья с шестом Мартина Штруц считает некорректными высказывания двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.

Елена Исинбаева
Елена Исинбаевавсе новости
ВФЛА
ВФЛА

Cпецпредложение