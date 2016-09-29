«Шум будет как на базарной площади»

С 1 октября 2016 года тренеры в настольном теннисе смогут подсказывать игрокам не только во время разрешенных перерывов, но и в процессе встречи, когда мяч выходит из игры. Председатель Комитета судей и рефери ФНТР Николай Терешкин считает, что нововведение негативно скажется на спортивном интеллекте теннисистов, а в зале станет шумно, как на стадионе.

- То есть теперь тренер не будет сидеть, как мумия, а сможет вскакивать и кричать вместе с подопечным: «Чу! Фу! Давай! Come On!», - и тем самым оказывать психологическое давление на соперника? – вопрос Терешкину.

- Оказывать психологическое давление на соперника никому не позволялось раньше, не позволено будет и теперь. А что касается выплесков эмоций в форме выкриков со скамейки или у стола, то их не запрещают, если это происходит в рамках приличия. Грань же спортивного и неспортивного поведения определяет главный судья матча.

- Самим судьям данное изменение облегчит жизнь?

- Время покажет, что для судей легче – пристально наблюдать за скамейкой и пресекать любые подозрительные манипуляции тренеров, похожие на подсказки (как было раньше) или следить, чтобы фонтан ожидаемых подсказок не выплескивался через край и определять, даются ли они вовремя или нет (как будет теперь).

- Кому из российских тренеров изменения облегчат жизнь в первую очередь? Кто у нас самый эмоциональный?

- Прежде всего, легче станет жить тем тренерам, которые не сумели привить своим воспитанникам привычку самостоятельно думать, анализировать свои ошибки и менять тактику по ходу встречи. Им будет комфортно корректировать игру по своему усмотрению, уже не нарушая правила. Как таковых «эмоциональных» тренеров в России не так много, и я не стану называть их поименно из соображений политкорректност и, да страна и так знает своих «героев». Сумеют ли они адаптироваться к новым правилам и смогут ли удержать себя в рамках дозволенного, «будем посмотреть»!

- На ваш взгляд, настольный теннис станет более зрелищным благодаря новым правилам?

- Не думаю, чтобы нововведение добавило зрелищности нашему виду спорта. Ведь игроки станут больше отвлекаться, как говорят, постоянно смотреть в рот своему наставнику, лавировать на грани дозволенного, в плане затягивания времени, для получения максимального количества советов. Со скамейки тренера будет постоянно слышаться речь и не всегда тихая и ласковая. С учетом количества игровых столов, допускаю, что все голоса сольются в один хор и обстановка в зале станет похожей на базарную площадь.

- Приживется ли эта инициатива?

- На этот вопрос трудно ответить однозначно. Настольный теннис неоднократно переживал на своем историческом пути развития разного рода изменения правил. Чаще всего они приживались, и игра на сегодняшний день имеет тот вид, который приобрела в процессе эволюции. Не стоит гадать на кофейной гуще, давайте подождем конкретных результатов. Как раз в день вступления в силу данных правил (1 октября. – Прим. ред.) в Сочи стартует Кубок России, где новые правила и будут впервые опробованы. Мне как главному судье соревнований Кубка России и предстоит стать первооткрывателе м неизведанного.



