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Екатерина Гамова: В Думу точно не пойду

Артур Еникеев
Артур Еникеев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Екатерина Гамова
Екатерина ГамоваИсточник: Sovsport.ru

1 октября мы все увидим последнюю подачу, Екатерины Великой. Главная звезда российского волейбола Екатерина Гамова проведет в Казани свой прощальный матч, после чего ее майка с номером 11 будет навсегда выведена из обращения. Накануне матча Гамова рассказала о планах на будущее, и призналась, что ее совершенно не тянет на площадку.

- Многие говорят, что это печальный день российского волейбола, - улыбается Екатерина. - на самом деле ничего печального. Для меня приятное время сейчас. Это праздник. Мой личный и всех болельщиков. Будут играть две сильнейших команды страны - московское и казанские «Динамо», готовится шоу. Поэтому для меня это только самые положительные эмоции.

- Вы не играли полгода. В какой форме вы сейчас, ведь предстоит играть по сути против сборной России?
- Сложный вопрос. С мая я не прекращала ходить в тренажерный зал. Мяч буквально недавно потрогала два раза. Завтра будет первая тренировка за шесть месяцев. Думаю, что не все так критично. Есть такое понятие «сыграть на свежачка», будем надеяться на это.

- Как вы вообще пришли в спорт?
- Мой первый тренер - моя тетя. Занималась мной с девяти лет. Залог успеха это не только физические данные, как многие думают, это тренеры и партнеры по команде. Я попала в нужное русло.

- Вы помните весну 2010-го года? Как тогда переходили в команду, которая занимала седьмое место в России?
- Конечно. Был вариант с Краснодаром. Встречалась с Русланом Олихвером... Но с Казанью как-то сразу сложились отношения, и представители приехали на Босфор с розовым контактом. Была такая шутка, что-то вроде: «Катя, все что хочешь, хоть розовый контракт». С тех кто каждый мой новый контракт с Казанью подписывался на розовой бумаге. Переговоры тогда шли семь месяцев, но я знала в какую команду я иду.

- Вы не поторопились с уходом?
- Нет. Всему свое время. Сейчас идеальный момент. К тому же травма мучила меня все последнее время.

- И все-таки, весной прошла информация о том, что вы можете сыграть на Олимпиаде, но затем вы лично объявили об уходе.
- Да, все так. Весной еще не было решения об уходе. Я была игроком, который входил в состав национальной сборной...

- У вас огромное количество титулов, но во всей этой коллекции нет только одного - олимпийского золота. Есть печаль по этому поводу?
- Нет! Знаете, я считаю, что вся моя карьера была очень успешной. И переживать всего из-за одной медали... Если я раньше говорила, что все бы отдала за золото Олимпиады, то сейчас я такого не скажу.

- Нет желания пойти в спортивную журналистику, как это делают многие бывшие спортсмены?
- Никакого. По этому поводу можете расслабиться (улыбается). И в кино сниматься не пойду, и в Думу тоже. Не переживайте, вы узнаете о повороте мой карьеры.

- У вас есть ответ, почему все самые успешные тренеры в женском волейболе это мужчины?
- Может женская ревность? Мужчина лучше находит подход в женщине. Но женщин-тренеров в мужском волейболе еще меньше. Для меня вопрос с тренерством закрыт. Я никогда не делала никаких конспектов тренировок.

- Охарактеризуйте выступление женской сборной в Рио.
- Неудачное. Более обширную информацию даст тренер.

- Как возникла идея создания «школы Гамовой» в Казани?
- Так и возникла. Президент Татарстана ее поддержал. Я живу в Москве, но все равно буду приезжать сюда, чтобы давать мастер-классы, и общаться с детьми.

- Майкл Джордан уходил три раза, и столько же возвращался...
- Ноль процентов, что я вернусь. Майкл просто забывчивый.

- «Ломка» после ухода была?
- Нет. Мы говорили недавно с Владимиром Алекно. Он спросил: «Не тянет в зал?». Я ответила, что нет, он сказал: «Как же я тебя понимаю»! Я попала в удачный период. Последние несколько лет летом я отдыхала. Сейчас осень, и я немного опасалась «а вдруг?», но все в порядке - не хочу.

Просыпаюсь в 10 утра. Есть свои дела: фитнес, съемки. Концепция другая.

- Но раньше вы отдавали столько эмоций на площадке, куда деваете их сейчас?
- Жизнь такая интересная и многогранная, что есть куда отдать эти эмоции.

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